Третий матч Егора Дёмина в НБА: прогнозируем, как изменится игра россиянина

Первые два матча Егора Дёмина за «Бруклин» задали спокойный, уверенный ритм его вхождения в лигу. Он вышел как человек с внутренним порядком: 14 и девять очков соответственно, 7 из 11 из-за дуги, никаких лишних движений и решений. Не стремясь произвести мгновенный эффект, Дёмин аккуратно закладывает фундамент — работа на долгую дистанцию.

Его почерк пока сдержан. Он не лезет в трафик, избегает лишнего контакта, бережно выбирает моменты и играет в рамках системы. Для новичка, переходящего из студенческого баскетбола, это естественно: скорость, плотность и физичность НБА требуют перенастройки мышления. При этом осторожность у него — не от неуверенности, а от расчёта: на старте важнее устойчивость решений, чем набор очков.

Ближайшая встреча со «Спёрс» может стать рубежом для расширения его роли. «Нетс» нуждаются в дополнительном организаторе, а у Дёмина как раз тот тип видения, который меняет ритм владения. Его физические данные позволяют контролировать пространство и считывать защиту на уровне, редком для гардов его возраста. Против «Сан-Антонио», одной из слабейших команд прошлого сезона в обороне периметра, ему стоит смелее играть с мячом — через дриблинг, проход и пик-н-ролл.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 21:00 мск. Все новости и события игры можно будет отслеживать здесь

В «Реале» и BYU он отточил умение находить передачи под острым углом и принимать решения в долю секунды. В «Бруклине» эти качества пока лишь обозначены. С «Шарлотт» и «Кливлендом» он в основном жил на дуге, не создавая давления на кольцо. Но как только соперники начнут серьёзнее реагировать на его бросок, логично добавить в арсенал атакующие врывы. Пара-тройка результативных драйвов способны сменить оптику: из позиционного шутера — в полноценного созидателя.

В защите уже проявляется тот самый подконтрольный интеллект: точная оценка движения мяча, правильные позиции, грамотная подстраховка. Дёмин не угадывает, а просчитывает. В дебютных играх это привело к нескольким вынужденным ошибкам у оппонентов. Во встрече со «Спёрс» стоит ждать ещё большего его влияния на периметре.

Отдельного акцента заслуживает его стабильность на дуге. Пусть 64% из-за периметра вряд ли удержатся на дистанции, этот показатель говорит о зрелой механике и уверенности. В BYU он завершил сезон с 28%, причём на восходящей траектории. Летом сократил амплитуду, ускорил релиз — это уже читается по видеонарезкам первых игр. Даже при неизбежном откате его бросковая угроза останется фактором, растягивающим оборону.

Структурно «Бруклин» играет с двумя активными гард-форвардами — формат, в который Дёмин ложится идеально. Его универсальность позволяет делить площадку с Кэмероном Томасом, берущим на себя роль скорера. В такой связке Егор может сосредоточиться на движении мяча и организации, не гнаться за объёмом бросков. Вероятно, это распределение закрепится, если он подтвердит, что способен стабильно держать темп и беречь мяч.

Егор Дёмин, сезон-2025/2026 Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

Постепенно растущие минуты — прямой маркер доверия тренеров: 22 и 25 в первых встречах. Дальнейшее увеличение времени откроет путь к планке примерно 15 очков, пяти-шести подборов и пяти передач при минимуме потерь. Это идеальный сценарий — ближе к мечте, однако почему бы и нет? Его аккуратность и дисциплина делают такую статистику достижимой, особенно на фоне соперников без агрессивного прессинга.

Дёмин входит в лигу без спешки, но с чётким пониманием своих сильных сторон. Он не стремится подогнать себя под привычный американский образ атакующего защитника — строит игру на чтении эпизодов и точном позиционировании. Вдолгую это даёт устойчивость и способность адаптироваться к разным темпам.

Третий матч — проверка умения совместить расчёт и инициативу. База в первых двух уже заложена. Пора добавить напор и глубину решений. Он не выглядит игроком, который теряется в динамике НБА: его стиль — контроль, логика и отсутствие лишних движений. Осталось превратить этот порядок в осязаемое влияние на результат.