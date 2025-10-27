Холодный душ для Дёмина. Вембаньяма и яркий новичок смяли «Бруклин» россиянина

Первые два матча в НБА наш талант Егор Дёмин точно может занести себе в актив. Такого старта в лучшей лиге мира не было ни у кого из россиян, поэтому интересно, как себя показал 19-летний защитник «Бруклина» в третьей встрече регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс».

«Бруклин» провёл ошеломительный старт: команда не позволяла «Сан-Антонио» сильно разгуляться под кольцом, а на любые действия на дуге от соперника отвечала агрессивно, вынуждая терять мяч. Гости в большинстве своём усилиями Кэмерона Томаса улетели вперёд 11:5, а Митч Джонсон взял первый тайм-аут в матче. После небольшой паузы игра у «шпор» пошла лучше. «Сети» сдваивались на Викторе Вембаньяме, однако француз шикарно ассистировал партнёрам. Разыгрались Девин Васселл, Дилан Харпер и Келдон Джонсон — «шпоры» сократили отставание — 15:14. На площадке появился Егор Дёмин, и сразу взаимодействия «Нетс» стали выглядеть разнообразнее: мяч лучше двигался, и игроки выходили на свободные броски. Счёт оказался равным — 21:21. Сразу же после этого «Сан-Антонио» совершил рывок 9:0. Егор взял на себя три броска с дальней дистанции, но все они не достигли цели. Хозяева под конец отрезка поселились на штрафной линии, благодаря чему оформили себе комфортное преимущество — 31:24.

«Бруклин» перестал сдваиваться на Вембаньяме, дав ему немного свободного пространства, чем француз начал пользоваться. В атаке же «сети» стали активнее заигрывать Николаса Клэкстона и Майкла Портера. Первый из них положил в цель с ближней дистанции, а второй — с дальней. В итоге «Нетс» приблизились к сопернику — 31:35. Однако «Сан-Антонио» ответил двумя «трёшками» от Джулиана Шампани и Васселла, а также 2+1 — от Стефона Касла.

Моментально «-4» превратились в «-12» для «Нетс» — 34:46. В игру «Бруклин» вернул Томас, который реализовал бросок из-за дуги с фолом. Сразу после этого гости сократили отставание до семи очков — 44:51. Однако Вембаньяма и компания в очередной раз оформили рывок, в котором шикарно смотрелся сам Виктор, оформивший яркий слэм-данк, а также Харпер раз за разом наказывал Дёмина в обороне. Инопланетянин не только отрабатывал в защите, но и реализовал две «трёшки» кряду. Эта четверть с огромным перевесом ушла в актив «Спёрс» — 38:24.

«Сан-Антонио» — «Бруклин» Фото: Ronald Cortes/Getty Images

«Сан-Антонио» после выхода с перерыва стал «поливать» из-за дуги, а «Бруклин» держал удар и благодаря хорошим действиям Портера, Клэкстона, Мэнна и Уильямса остался на плаву — 12:12 в третьей четверти. Тренер «Спёрс» Джонсон взял тайм-аут, чтобы вернуть своих подопечных в игру. Получилось так себе, потому что Томас стал разрывать «краску» хозяев. Вембаньяму выманивали на дугу, а без Виктора вблизи кольца можно было набирать очки.

«Бруклин» довольно быстро подобрался на расстояние 11 очков — 71:82. А у «Сан-Антонио» перестали долетать до цели даже, казалось бы, лёгкие попытки. Дёмин появился на паркете и отдал передачу на Ноа Клауни, реализовавшего трёхочковый бросок. Томас положил в цель ещё одну «трёшку», а также вообще не промахивался со штрафной линии (реализовал 13 штрафных). 33:13 — четверть за «Бруклином».

Не успели команды выйти на паркет в заключительной четверти, как «Нетс» положили в цель ещё две «трёшки» кряду, вплотную подобравшись к «Спёрс» — 87:88. Джонсону пришлось реагировать тайм-аутом. Дёмин после паузы реализовал дальний бросок с сопротивлением Вембаньямы, Мартин оформил яркий слэм-данк, а «Бруклин» вышел вперёд — 95:92. От былой уверенности «Сан-Антонио» не осталось и следа. Но «шпоры» при домашних трибунах не могли упасть в грязь лицом, поэтому включился на полную Вембаньяма, а также шикарно себя показал Харпер, который сначала оформил 2+1, а затем совершил удачный лэй-ап. Обидно, что в этом отрезке Дёмин дважды сфолил и совершил потерю. Буквально за две минуты «Спёрс» вернули преимущество — 103:97.

Правда, Томас не унимался и сравнял счёт — 103:103. Концовка была жаркой и очень плотной, однако в ключевой момент свою роль сыграли ошибки «Бруклина» в обороне, благодаря которым Касл и Вассел оформили по «двушке».

Самым результативным игроком встречи стал Томас, набравший 40 очков и два подбора. Кэмерон был крайне активен и полезен именно в атаке, без него вряд ли бы «Бруклину» удалось сделать впечатляющий рывок во второй половине. Портер записал на свой счёт 16 очков, шесть подборов и четыре передачи. Дёмин оказался одним из худших по результативности в составе команды — всего три очка, но россиянин был полезен на подборах — собрал четыре штуки.

В составе «Сан-Антонио» лучшим по результативности оказался Вембаньяма — 31 очко, 14 подборов, четыре передачи и шесть блок-шотов. Однако самым значимым игроком на паркете в игре с «Бруклином» был Харпер, который набрал 20 очков, шесть подборов и восемь передач. И оказался лучшим по показателю «плюс-минус» с огромным запасом («+33»). Без него у «Спёрс» были бы огромные проблемы. Дилан отрабатывал на обеих сторонах паркета, и игроки должны на руках носить такого партнёра по команде.

По игре Дёмина: статистика не отображает всего, что происходило на паркете. Егор был больше полезен в обороне, чем в атаке. Да, у него не пошло в нападении, одна «трёшка», хоть и через Вембаньяму, — не предел мечтаний. Россиянин всё ещё не старается идти в проходы в «краску», оставаясь на дуге. В защите хоть получалось страховать и вовремя выходить на двойную опеку. К тому же сегодняшний стиль игры «Бруклина», кажется, совершенно не подходил Дёмину, который привык отдавать мяч на получение выбегающим игрокам из-под заслонов, а Томас хотел взять мяч в руки и уже сам придумывать момент для броска. Одно из лучших качеств Егора оказалось просто не нужно. Два прошлых матча получились яркими, теперь последовал неудачный. Но расстраиваться не стоит, потому что это марафон, а не спринтерский забег.