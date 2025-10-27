Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Как выглядит доминирование Виктора Вембаньямы — на примере одного эпизода из сезона-2025/2026 НБА, видео

Вы это видели?! Виктор Вембаньяма точно не с нашей планеты
Артемий Берстенев
Виктор Вембаньяма точно не с нашей планеты
Аудио-версия:
Комментарии
Эпизод, который точно удивит.

Под конец второй четверти в матче с «Бруклином» в очередной раз стало ясно, почему вокруг Виктора Вембаньямы столько внимания. При 66:48 в пользу «Сан-Антонио» он подряд погасил две атаки: накрыл под кольцом Ноа Клауни, затем — попытку Теренса Манна. Сразу после этого Виктор получил передачу от партнёра по команде после подбора, пересёк площадку и вколотил дальний практически с логотипа — чисто, без дужки. С такой шоковой терапией игроки «Нетс» отправились на большой перерыв.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Спёрс» в итоге победили, несмотря на то, что позволили сопернику догнать себя: дисциплина в защите в нужные моменты, движение мяча, а Вембаньяма — ключевая фигура на обеих сторонах. Шесть блоков закрыли «краску», 14 подборов дали команде опору на щите. В нападении — 9 из 21 с игры, три из шести из-за дуги и итоговые 31 очко.

«Бруклин» держался за счёт 40 очков Кэмерона Томаса, но остальные не справились с давлением. После двойного блока и дальнего попадания их атака скисла: темп упал, структура распалась, потери пошли вверх. В эти минуты Виктор фактически задавал ритм всей игре — от «краски» до перехода.

Расписание всех матчей НБА — смотреть здесь

В третьей четверти «Нетс» прошли рывком 26:7, но концовка снова осталась за «Спёрс». Дилан Харпер, Келдон Джонсон и Девин Васселл попали важные броски, Вембаньяма продолжил душить «краску», ограничив соперников 26 очками за заключительный отрезок. «Плюс-минус» Виктора — «+13», один из лучших в матче.

По совокупности это один из самых цельных его матчей в сезоне: давление у кольца, уверенность с дистанции и работа в системе без лишнего героизма. Рост, координация и чтение игры позволяют ему быть и якорем обороны, и опцией на периметре без просадок по эффективности. Итог — 118:107 в пользу «Сан-Антонио». Третья победа подряд во многом благодаря тому, что Вембаньяма снова стал центральной фигурой — от блок-шотов до точных решений в раннем нападении.

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
118 : 107
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 31, Харпер - 20, Джонсон - 19, Васселл - 16, Касл - 13, Шампани - 13, Барнс - 4, Брайант - 2, Маклафлин, Бийомбо, Гарсия, Миникс, Ингрэм
Бруклин Нетс: Томас - 40, Портер - 16, Клэкстон - 10, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Клауни - 7, Шарп - 6, Уильямс - 5, Мартин - 4, Дёмин - 3, Лидделл, Этьенн, Сараф, Траоре
Подробный разбор матча:
Холодный душ для Дёмина. Вембаньяма и яркий новичок смяли «Бруклин» россиянина
Холодный душ для Дёмина. Вембаньяма и яркий новичок смяли «Бруклин» россиянина
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android