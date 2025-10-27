Вы это видели?! Виктор Вембаньяма точно не с нашей планеты

Под конец второй четверти в матче с «Бруклином» в очередной раз стало ясно, почему вокруг Виктора Вембаньямы столько внимания. При 66:48 в пользу «Сан-Антонио» он подряд погасил две атаки: накрыл под кольцом Ноа Клауни, затем — попытку Теренса Манна. Сразу после этого Виктор получил передачу от партнёра по команде после подбора, пересёк площадку и вколотил дальний практически с логотипа — чисто, без дужки. С такой шоковой терапией игроки «Нетс» отправились на большой перерыв.

«Спёрс» в итоге победили, несмотря на то, что позволили сопернику догнать себя: дисциплина в защите в нужные моменты, движение мяча, а Вембаньяма — ключевая фигура на обеих сторонах. Шесть блоков закрыли «краску», 14 подборов дали команде опору на щите. В нападении — 9 из 21 с игры, три из шести из-за дуги и итоговые 31 очко.

«Бруклин» держался за счёт 40 очков Кэмерона Томаса, но остальные не справились с давлением. После двойного блока и дальнего попадания их атака скисла: темп упал, структура распалась, потери пошли вверх. В эти минуты Виктор фактически задавал ритм всей игре — от «краски» до перехода.

В третьей четверти «Нетс» прошли рывком 26:7, но концовка снова осталась за «Спёрс». Дилан Харпер, Келдон Джонсон и Девин Васселл попали важные броски, Вембаньяма продолжил душить «краску», ограничив соперников 26 очками за заключительный отрезок. «Плюс-минус» Виктора — «+13», один из лучших в матче.

По совокупности это один из самых цельных его матчей в сезоне: давление у кольца, уверенность с дистанции и работа в системе без лишнего героизма. Рост, координация и чтение игры позволяют ему быть и якорем обороны, и опцией на периметре без просадок по эффективности. Итог — 118:107 в пользу «Сан-Антонио». Третья победа подряд во многом благодаря тому, что Вембаньяма снова стал центральной фигурой — от блок-шотов до точных решений в раннем нападении.