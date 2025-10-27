На этот раз без россиян. Кто из легионеров Единой лиги удивил под конец месяца?

Героем третьей игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал центровой УНИКСа Джален Рейнольдс. Подошла к концу четвёртая неделя нашего любимого баскетбольного чемпионата. Мы увидели противостояние ЦСКА и УНИКСа, две победы «Пармы» и «Зенита», но кто же выделялся среди игроков?
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Вы можете отдать голос как за одного игрока, так и за всех.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Брендан Адамс — «Парма»
«Парма» на прошедшей неделе сыграла с «Самарой» и МБА-МАИ. Обе встречи пермяки уверенно выиграли, а выделялся в каждой из них Адамс. Разыгрывающий в игре с клубом с берегов Волги набрал 18 очков, собрал четыре подбора и сделал 11 передач, оформив дабл-дабл, а с москвичами у него 17 очков, три подбора и пять передач. Благодаря такому выступлению одного из лидеров «Парма» закрепилась на третьем месте и после двух поражений на старте сезона выиграла пять матчей кряду.
Мело Тримбл — ЦСКА
Герой матча ЦСКА — УНИКС обязательно должен был оказаться в нашем топе. Им определённо стал Тримбл, который набрал 25 очков, сделал два подбора и отдал шесть передач, показав с запасом лучшую эффективность («+30»). Мело брал игру на себя, собирал фолы и очень сильно выделялся — практически как всегда. Причём разыгрывающий держал ЦСКА на плаву в игре с казанцами во второй половине, когда это было действительно необходимо.
Алекс Пойтресс — «Зенит»
Центровой сине-бело-голубых, как обычно, даёт пользу на обеих сторонах паркета, но на этой неделе его выступления стали определяющими. В игре с «Уралмашем» он набрал 13 очков и собрал восемь подборов, став лучшим в составе «Зенита» по эффективности («+18»). Матч с «Пари НН» в том же списке отличных перформансов: 23 очка и 10 подборов. К своему дабл-даблу Алекс добавил лучший среди всех игроков во встрече показатель эффективности («+30»). Заслужил — определённо!
Пэрис Ли — УНИКС
Из УНИКСа в нашем списке героев недели побывали Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс. Ли уже заждался своего шанса – и вот он! Пэрис в игре с «Автодором» оформил дабл-дабл: 18 очков, четыре подбора и 10 передач. Добавьте к этому два перехвата и лучший показатель эффективности («+31») с огромным запасом. В матче недели с ЦСКА Ли, конечно, не показал хорошего процента реализации бросков (36,3%), однако именно он руководил нападением и в определённые моменты «зажигал» атаку казанцев. Его 13 очков и семь передач — хорошие показатели для игры с топ-соперником, а по эффективности он стал вторым в составе УНИКСа, уступив лишь Бингэму. По совокупности двух выступлений Ли оказался в нашем списке.
Гарретт Нэвелс — «Уралмаш»
В игре с «Зенитом» Нэвелс показал себя не самым лучшим образом: восемь очков, четыре подбора и две передачи, однако именно он реализовал «трёшку» в концовке, которая подарила надежду «Уралмашу» на камбэк. Зато в матче с «Енисеем» Гарретт полностью исправился: 29 очков, два подбора, три передачи и два перехвата вкупе с шестью точными дальними попаданиями. Добавьте к этому лучший показатель «плюс-минус» во встрече и получите шикарное выступление.