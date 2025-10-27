На этот раз без россиян. Кто из легионеров Единой лиги удивил под конец месяца?

Героем третьей игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал центровой УНИКСа Джален Рейнольдс. Подошла к концу четвёртая неделя нашего любимого баскетбольного чемпионата. Мы увидели противостояние ЦСКА и УНИКСа, две победы «Пармы» и «Зенита», но кто же выделялся среди игроков?

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Вы можете отдать голос как за одного игрока, так и за всех.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.