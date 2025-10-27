Скидки
Единая лига ВТБ, сезон-2025/2026: рейтинг главных героев четвёртой недели, Тримбл, Пойтресс, Нэвелс, Адамс, Пэрис Ли

На этот раз без россиян. Кто из легионеров Единой лиги удивил под конец месяца?
Никита Бирюков
Кто из Единой лиги удивил под конец месяца?
Аудио-версия:
Интересные участники рейтинга.

Героем третьей игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал центровой УНИКСа Джален Рейнольдс. Подошла к концу четвёртая неделя нашего любимого баскетбольного чемпионата. Мы увидели противостояние ЦСКА и УНИКСа, две победы «Пармы» и «Зенита», но кто же выделялся среди игроков?

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Вы можете отдать голос как за одного игрока, так и за всех.

Рейтинг: главный герой четвёртой недели Единой лиги сезона-2025/2026
1 место

Брендан Адамс — «Парма»

«Парма» на прошедшей неделе сыграла с «Самарой» и МБА-МАИ. Обе встречи пермяки уверенно выиграли, а выделялся в каждой из них Адамс. Разыгрывающий в игре с клубом с берегов Волги набрал 18 очков, собрал четыре подбора и сделал 11 передач, оформив дабл-дабл, а с москвичами у него 17 очков, три подбора и пять передач. Благодаря такому выступлению одного из лидеров «Парма» закрепилась на третьем месте и после двух поражений на старте сезона выиграла пять матчей кряду.

2 место

Мело Тримбл — ЦСКА

Герой матча ЦСКА — УНИКС обязательно должен был оказаться в нашем топе. Им определённо стал Тримбл, который набрал 25 очков, сделал два подбора и отдал шесть передач, показав с запасом лучшую эффективность («+30»). Мело брал игру на себя, собирал фолы и очень сильно выделялся — практически как всегда. Причём разыгрывающий держал ЦСКА на плаву в игре с казанцами во второй половине, когда это было действительно необходимо.

3 место

Алекс Пойтресс — «Зенит»

Центровой сине-бело-голубых, как обычно, даёт пользу на обеих сторонах паркета, но на этой неделе его выступления стали определяющими. В игре с «Уралмашем» он набрал 13 очков и собрал восемь подборов, став лучшим в составе «Зенита» по эффективности («+18»). Матч с «Пари НН» в том же списке отличных перформансов: 23 очка и 10 подборов. К своему дабл-даблу Алекс добавил лучший среди всех игроков во встрече показатель эффективности («+30»). Заслужил — определённо!

4 место

Пэрис Ли — УНИКС

Из УНИКСа в нашем списке героев недели побывали Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс. Ли уже заждался своего шанса – и вот он! Пэрис в игре с «Автодором» оформил дабл-дабл: 18 очков, четыре подбора и 10 передач. Добавьте к этому два перехвата и лучший показатель эффективности («+31») с огромным запасом. В матче недели с ЦСКА Ли, конечно, не показал хорошего процента реализации бросков (36,3%), однако именно он руководил нападением и в определённые моменты «зажигал» атаку казанцев. Его 13 очков и семь передач — хорошие показатели для игры с топ-соперником, а по эффективности он стал вторым в составе УНИКСа, уступив лишь Бингэму. По совокупности двух выступлений Ли оказался в нашем списке.

5 место

Гарретт Нэвелс — «Уралмаш»

В игре с «Зенитом» Нэвелс показал себя не самым лучшим образом: восемь очков, четыре подбора и две передачи, однако именно он реализовал «трёшку» в концовке, которая подарила надежду «Уралмашу» на камбэк. Зато в матче с «Енисеем» Гарретт полностью исправился: 29 очков, два подбора, три передачи и два перехвата вкупе с шестью точными дальними попаданиями. Добавьте к этому лучший показатель «плюс-минус» во встрече и получите шикарное выступление.

