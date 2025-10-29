Серьёзно? Шесть шагов в НБА стали нормой? Яннис Адетокунбо — автор спорного момента

В разгар матча «Милуоки» с «Нью-Йорком» Яннис Адетокунбо выдал эпизод, мгновенно ушедший в вирус. Подобрав мяч на периметре, он рванул к кольцу, отсчитав без ведения примерно шесть шагов. Свисток так и не прозвучал — мяч лёг в корзину, а интернет заполнили повторы с одним вопросом: как судьи могли такое упустить?

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кадры разлетелись по соцсетям за минуты. Комментаторы спорили о тонкой грани между шагом и продолжением движения: для одних — забавный курьёз, для других — напоминание, как трудно фиксировать нарушения при такой скорости. И выглядело это не как небрежность, а как очередное свидетельство того, что феноменальная физика Адетокунбо постоянно сдвигает границы привычного восприятия.

При этом сам матч для Янниса вышел образцовым: 37 очков, восемь подборов, семь передач, два блок-шота при 16 из 22 с игры. Это его первая победа над «Нью-Йорком» с декабря 2023-го. «Милуоки» стартовал сезон-2025/2026 с балансом 3-1, у «Никс» — 2-2. Финала без драмы хватило, чтобы один момент обсуждали громче результата.

Шесть шагов остались без наказания, но не без внимания. Ролик навяернка войдёт в какие-нибудь курьёзные подборки и, похоже, задержится в памяти — не значимостью, а своей очевидной странностью.