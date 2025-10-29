Всё ли в порядке с Купером Флэггом? Для первого номера драфта он смотрится слабовато

Конечно, наше внимание во многом приковано к Егору Дёмину — первому российскому игроку в НБА за долгие годы. Однако на минувшем драфте появилось ещё одно имя, за которым стоит внимательно следить. Речь о первом номере — Купере Флэгге. Его уже называют одним из главных проспектов своего поколения.

Каким-то чудесным образом «Даллас Маверикс» после исторического и скандального обмена Луки Дончича заполучил первый пик, хотя шансы в лотерее были далеко не самыми высокими. Многие даже усмотрели в этом новый заговор — мол, НБА специально подстроила результаты, чтобы отблагодарить и поддержать «Маверикс» за то, что клуб позволил словенской суперзвезде перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс». Однако сейчас не об этом.

Адам Сильвер и Купер Флэгг на драфте-2025 Фото: Sarah Stier/Getty Images

Купер Флэгг достался «Далласу» как игрок, которому сразу доверили важную роль в составе, тем более пока Кайри Ирвинг восстанавливается после травмы. В каждом из четырёх матчей сезона он проводил на паркете не меньше 29 минут, и это в 18 лет! Дебют против «Сан-Антонио» выдался непростым — 10 очков при четырёх попаданиях из 13 бросков, зато на счету целых 10 подборов.

А вот следующие две встречи — с «Вашингтоном» и «Торонто Рэпторс» — получились куда ярче: 18 и 22 очка, уверенная игра, и уже видно потенциал будущего многократного участника Матча всех звёзд. Возможно, через два-три года мы увидим его на главном мероприятии сезона. Однако последний матч с «Оклахомой» заставил насторожиться: всего два очка и лишь одно попадание из девяти попыток. Разве может первый номер драфта и будущая звезда лиги позволять себе такое?

Сразу после матча главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд заявил, что Купер играет с болью в плече, назвав его «выносливым парнем». Даже с повреждением Флэгг не только выходит на площадку, но и не пропускает «бэк-ту-бэки», как тот, что был с «Оклахомой». Однако стоит ли команде так нагружать своего молодого игрока? Мы уже видели немало юных талантов, которые вскоре после появления в НБА получали серьёзные травмы.

Сложность для Флэгга ещё и в том, что сам «Даллас» пока не выглядит убедительно: всего одна победа в четырёх матчах. Кайри Ирвинг должен вернуться ближе к весне, но есть ли у «Маверикс» реальные шансы побороться за плей-офф при такой игре на безумно конкурентном Западе? Сомнения остаются.

Купер Флэгг Фото: Stacy Revere/Getty Images

Мало того, что Флэгг играет без ограничений по минутам и уже в 18 лет проводит на паркете более 30 минут за матч, так ему ещё и приходится быть одним из лидеров нестабильной команды, которая при этом хочет результатов прямо сейчас. Это не «Бруклин», где Егора Дёмина берегут, а ставка сделана на постепенное развитие без серьёзных турнирных задач в ближайшие годы. Тут Куперу нужно будет выполнять задачи повышенной сложности на самом старте карьеры.

И вдобавок ко всему Флэгг играет с травмой. Не совершает ли «Даллас» ошибку, так сильно перенапрягая свою юную звезду? Впрочем, не стоит слишком остро реагировать на неудачную игру с «Оклахомой». Нужно помнить, что «Тандер» — одна из лучших оборонительных команд в истории лиги. С более удобными соперниками Флэгг уже может показать высокий уровень, а вот чтобы на равных бороться с элитой, ему предстоит ещё вырасти.