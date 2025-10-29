Кто представляет интересы Дёмина в НБА?

В Национальной баскетбольной ассоциации присутствуют двое россиян — Владислав Голдин и Егор Дёмин. Оба провели разное количество времени в американской студенческой лиге NCAA, оба оказались в НБА. Правда, разными путями, но за их успехами на паркете стоит огромная команда людей, способствующих тому, чтобы баскетболисты думали только об играх. И ни о чём больше. Давайте поговорим о том, кто представляет интересы Дёмина в лучшей лиге мира, и всей, так скажем, внутрянке.

Начнём с того, что агентом Егора является Никола Филипович, который занимает пост вице-президента BDA Sports International, входящее в BDA Sports Management. Это агентство является одним из старейших в баскетбольной сфере. Уже более 30 лет компания представляет интересы игроков в США, Европе, Азии и по всей планете. Главными клиентами смело можно считать Луку Дончича, Николу Вучевича, Горана Драгича, Дэнни Грина и Димитриса Итудиса.

44-летний Филипович курировал переезд Дёмина из Испании (из «Реала») в США и занимался вопросами, связанными с NIL . По информации The Big Lead, россиянин заработал $ 1,5 млн. Другие источники утверждают, что цифра могла доходить до $ 3 млн. В свою очередь, это одна из самых внушительных сделок в мужском студенческом баскетболе. Например, первый номер драфта НБА Купер Флэгг, по информации On3 data, получал $ 4,8 млн. В общем, Дёмин был в списке самых зарабатывающих игроков в NCAA.

И этот контракт ему выбили агентство BDA и лично Филипович. На плечи представителей легла и подготовка к НБА. Им необходимо было провести уйму переговоров с клубами, устроить множество тренировок, медосмотров, организовать правильный курс передвижений, чтобы избежать усталости спортсмена и максимизировать все процессы.

Во время предсезонной подготовки с «Бруклином» Дёмин подписал контракт с обувным брендом Li-Ning. Сумма сделки оценивается примерно в $ 1-2 млн. Это соглашение вели маркетинговое агентство Cadence 158 и лично Билл Сандерс, являющийся представителем Егора по ту сторону океана и занимающийся огромным спектром дел. Совместно с BDA Sports International Сандерс провернул сделку с китайским брендом, а Дёмин будет представлять линейку Way of Wade, главным вдохновителем и лицом которой является легенда «Майами Хит» и НБА Дуэйн Уэйд.

Дуэйн Уэйд (первый) и Егор Дёмин (третий) Фото: Li-Ning

За трудом практически каждого профессионального спортсмена стоит целая команда, которая упрощает жизнь при всех бумажной волоките, организационных моментах, взаимодействиях со СМИ и так далее. Конечно, за всё это приходится платить. Например, комиссия BDA с контракта Дёмина — 4%, это $ 508 тыс. с первых двух гарантированных сезонов в НБА. Добавьте ко всему этому тренера по ораторскому искусству, который помогает Егору комфортно чувствовать себя во время интервью и уметь отвечать даже на самые каверзные вопросы — и тогда вы получите целую команду людей, стоящих позади, но вносящих огромный вклад в то, чтобы упростить жизнь спортсмена.

Егору же остаётся теперь думать только о выступлениях в НБА. Первые две встречи получились очень хорошими, третья — с «Сан-Антонио» — крайне неудачной. С «Хьюстоном» Дёмин не играл, потому что клуб дал ему отдых в связи с «бэк-ту-бэком». Каким получится для россиянина матч с «Атлантой» и удастся ли ему одержать первую победу в лиге?