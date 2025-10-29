Красочная развязка между «Зенитом» и «Пармой»! Уверенные победы «Локо» и ЦСКА. Итоги ЕЛ

Сегодня, 29 октября, любителей отечественного баскетбола ждали три ярких противостояния, в каждом из которых играл представитель «большой четвёрки». «Локомотив-Кубань» встречался на выезде с «Автодором», а «Зенит» и ЦСКА принимали на своих паркетах «Парму» и «Уралмаш» соответственно. «Чемпионат» подготовил для вас обзор всех матчей.

«Автодор» на равных начал матч с номинальным фаворитом встречи. Команды обменивались результативными атаками. Алекс Хэмилтон руководил атакой хозяев, а Игорь Вольхин и новичок саратовцев Ален Хаджибегович взяли на себя набор очков. В составе «Локо» шикарно смотрелись Антон Квитковских и Кирилл Темиров, набравшие на двоих 13 очков. В итоге с минимальным перевесом четверть ушла в актив гостей — 19:18.

Во втором отрезке команды шли вровень долгое время, но под конец отрезка «Локо» улетел вперёд усилиями Патрика Миллера, Ильи Попова и того же Квитковских. В свою очередь, Вольхин с остальными старался вернуть «Автодор» в игру, однако четверть осталась за соперником — 18:25.

Вторая половина проходила под полным контролем гостей. Подопечные Антона Юдина начали более дисциплинированно действовать в обороне, а в нападении стал «поливать» издали Робертсон. Попов и Миллер разрывали «краску» соперника, а Темиров с Квитковских набирали очки разными способами. «Автодор» отбивался усилиями Вольхина Хаджибеговича и Хэмилтона, но поддержки эта троица не получила. 91:67 — победа «Локо». Самым результативным игроком стал Квитковских — 17 очков и лучший показатель «плюс-минус» в игре («+25»).

В Санкт-Петербурге местный «Зенит» начал с места в карьер: уверенно лидировал по ходу первой половины, выиграв две четверти с одинаковым счётом — 24:18. Выделялись Трент Фрейзер, Алекс Пойтресс и Ливай Рэндольф, который получил повреждение и покинул паркет. У «Пармы», как обычно, великолепно смотрелись Брендан Адамс и Джален Адамс, а остальные помогали чем могли.

После перерыва ситуация на паркете изменилась: «Парма» прибавила как в атаке, так и в защите. Виктор Сандерс реализовал две «трёшки», ещё одну добавил от себя Станислав Ильницкий. Командными усилиями пермяки выиграли третью четверть с результатом 22:13. Заключительная четверть проходила в равной борьбе — никому не удавалось оторваться на большое количество очков. «Парма» не только сравняла счёт, но и вышла вперёд — 69:67. Всё свелось к напряжённой концовке. Пермяки благодаря двум дальним попаданиям от Сандерса и Адамса создали себе отличный задел — 75:70. Но «трёшка» Фрейзера и «двушка» Щербенёва помогли «Зениту» сравнять счёт.

«Зенит» — «Парма» Фото: Единая лига ВТБ

Сэндерс снова вывел «Парму» вперёд на два очка, однако из-за перебора фолов у пермяков Мартюк вышел на линию штрафных. Андрей положил в цель первый, промазал со второй попытки, но тут же исправился и взял подбор. После этого на нём ещё раз нарушили правила. На этот раз лёгкие два очка в копилку, а «Зенит» уже впереди — 78:77. Евгений Пашутин взял тайм-аут и нарисовал шикарную комбинацию, благодаря которой Джален Адамс завершил проход. «Парма» снова выбилась в лидеры — 79:78. Настала очередь Александра Секулича объяснять своим подопечным, как действовать в важнейшей атаке. Фрейзер на скорости расправился с соперником и завершил проход лёгким лэй-апом.

У «Пармы» была возможность отыграться, однако команда не смогла ввести мяч в игру из аута в отведённое время, после чего мяч перешёл к «Зениту». На Воронцевиче сразу сфолили, а невероятно опытный Андрей положил в цель два штрафных. У «Пармы» оставалось 12 секунд, чтобы найти бросок, и она справилась с задачей! Сначала Сэндерс из угла послал «трёшку» в кольцо, но его попытка оказалась неудачной. Ильницкий совершил подбор в окружении игроков «Зенита» и отдал мяч Брендану Адамсу, который на «фейке» убрал двух оппонентов и выбросил из-за дуги. Мяч несколько раз попрыгал на дужке кольца, однако в итоге не залетел в него. Хозяева ликовали, а гости чуть было не подарили нам ещё одну сенсацию в сезоне. Победа «Зенита» со счётом 82:79.

Сразу четыре игрока набрали одинаковое количество очков — Фрейзер, Мартюк, и двое Адамсов записали на свой счёт по 19 очков каждый.

С первых минут в «Мегаспорте» команды задали высокий темп. Обмен результативными атаками продолжался на протяжении всей четверти. ЦСКА великолепно атаковал издали, особенно себя проявил Самсон Руженцев, на счету которого три «трёшки». Под конец отрезка включился Антониус Кливленд, а ещё Иван Ухов провёл качественные минуты, помогая на обеих половинах. Тайрелл Нэльсон, Гарретт Нэвелс и Тимофей Герасимов пытались держать «Уралмаш» на плаву, но хозяева гнули свою линию, набирая очки совершенно разными способами. 29:20 — стартовая четверть за ЦСКА.

Во втором отрезке уже заявил о себе Мело Тримбл, который на пару с Ливио Жан-Шарлем раз за разом проходил в «краску», набирая очки. ЦСКА заставлял «Уралмаш» часто терять мячи, тем самым наказывая соперника в быстрых отрывах. Нэвелс и Нэльсон были неотразимы, но перформанса от лидеров не хватало, так как другие игроки гостей не особо ярко себя проявляли. Особенно не шло у Хэйдена Далтона, который промахивался со всех позиций. Армейцы забрали вторую четверть со счётом 24:16.

ЦСКА — «Уралмаш» Фото: Единая лига ВТБ

После перерыва ситуация особо не изменилась: ЦСКА был мегахорош на обеих сторонах паркета. С каждой минутой разница в счёте росла всё сильнее. Как бы ни старался «Уралмаш», однако команде не удавалось приблизиться к армейцам. Лишь в заключительной четверти, когда москвичи уже сделали своё дело, клуб из Екатеринбурга немного прибавил. Правда, было уже поздно. Уверенная победа ЦСКА со счётом 95:72.

Самым результативным игроком матча стал Нэльсон — 20 очков, три подбора и столько же передач. Ещё отличился Нэвелс, на счету которого 17 очков и четыре подбора. В составе ЦСКА Руженцев недалеко ушёл от своих оппонентов — 16 очков. В целом армейцы играли в командный баскетбол, благодаря чему сразу пять игроков преодолели порог 10 очков: Тримбл, Жан-Шарль, Уэйр, Кливленд и Руженцев.