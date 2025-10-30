«Бруклин» повторил антирекорд десятилетия. Так всё плохо у «Нетс» и Егора Дёмина?

Старт 0-5 — это уже не каприз календаря. Это диагноз. «Бруклин» снова живёт в режиме коротких всплесков, которые оказываются лишь паузой перед очередной воронкой. Игра с «Атлантой» выглядела не как попытка переломить сюжет, а как наглядная иллюстрация трещин, готовых окончательно разорвать сезон по швам.

Самое обидное — начиналось-то безупречно. 12:0 на табло, резкие решения, чистая рука, азарт в каждом рывке. Ровно та картинка, к которой, казалось, стремился Жорди Фернандес: агрессия в защите, мгновенный переход, уверенный бросок. Но привычная инерция вернулась слишком быстро. «Хоукс» за пару минут проглотили отрыв, вышли на 34:27 — и всё снова встало на рельсы привычного сценария. В этом сезоне «Нетс» стабильно получают около 34-36 очков в первых четвертях, и этот матч лишь добавил ещё одну строку в печальную колонку.

Перед игрой Фернандес звучал почти безнадёжно: мол, посмотрите на «хасл» — там пусто. Ни давления на мяч, ни самоотверженных действий. Вопрос не схем, а усилий — и их хватает от силы на четверть из четырёх. И действительно: хватило ровно на стартовый отрезок. Потом вернулись старые грехи — поздние реакции, дыры под кольцом, рассеянные передачи. 16 потерь обернулись 27 лёгкими очками для соперника — и весь труд пошёл прахом.

Майкл Портер-младший снова подтянул команду к поверхности — на время. 32 очка, девять подборов, 12 из 20 — будто человек из другого турнира. Его бросок держал «Бруклин» на плаву, но когда вокруг вакуум, даже яркие сольные партии теряют вес. Кэмерон Томас промахивался, и вне Портера вариантов не осталось. Соперники уже не опасаются «Нетс»: перекрываешь вторую опцию — и вся остальная атака вязнет сама собой.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Егор Дёмин переживает первый настоящий шторм. После старта 7/11 из-за дуги — 2/11 за два последних матча. Механика прежняя, а уверенность как будто испарилась. Он двигается верно, открывается грамотно, но решения отстают на долю секунды — и в НБА этого хватает, чтобы вся конструкция рушилась. Дёмин не причина спада, он его зеркало: неуверенность, сумбур, расфокус.

Даже травма Трея Янга не стала спасательным кругом. Разыгрывающий «Хоукс» ушёл во второй четверти с растяжением колена, но «Атланта» без суеты перестроилась. Джален Джонсон набрал 23, накрыл площадку энергией и просто навязал свои правила. Когда у тебя нет собственного лидерства, чужое занимает пустое место без сопротивления.

Над всей этой историей — тень владельца Джо Цая. Его прозрачные намёки на возможный «слив» сезона ещё до старта и отказ от подписания опытного разыгрывающего задали тон. Игроки считывают контекст — и это, возможно, бьёт больнее всего. Зачем рвать паркет, если клуб не требует побед? Если полкоманды может жить в режиме ожидания обменов — а это убивает «химию» быстрее любой серии поражений.

0-5 у «Бруклина» впервые с 2015-го. Тогда были другие лица, цели, баскетбол. Сейчас всё будто современнее: мобильные «большие» и скорость. А результат прежний. «Нетс» выглядят как команда, не уверенная, что завтра вообще будет иметь смысл. Пока остальные ищут форму, они продолжают искать причину.