Остин Ривз — главный в «Лейкерс» сегодня. Без Леброна и Луки. Оцените его победный бросок!

Иногда команде нужен не герой-одиночка, а тот, кто выдержит момент. В Миннеаполисе этим человеком стал Остин Ривз. Его хладнокровный флоутер под сирену принёс «Лейкерс» победу 116:115 в матче с «Миннесотой» и помог удержаться в плюсе, несмотря на кадровые потери. Без Леброна Джеймса, Луки Дончича, Маркуса Смарта и ещё нескольких игроков ротации лос-анджелесцы жили на дисциплине и концентрации — и Ривз стал их осью.

Старт вышел смазанным: ошибки на дуге, серия попаданий Джулиуса Рэндла — «Миннесота» ушла вперёд 19:10. Постепенно «Лейкерс» нащупали ритм. Ривз перехватил инициативу, а вышедший со скамейки Далтон Кнехт добавил огня в атаке. После его попаданий разница таяла, а к середине второй четверти Деандре Эйтон стал хозяйничать под щитом. На перерыв гости ушли, ведя 62:58 — благодаря порядку.

Третья четверть превратилась в сольное выступление Джейка Ларэвии: 17 очков за отрезок и преимущество выросло до «+20». Но концовка показала, насколько хрупок запас: несколько потерь, фолы в нападении — и «Миннесота» вернулась. Перед финальной двенадцатиминуткой — 97:86.

Развязка стала экзаменом на устойчивость. «Лейкерс» снова опирались на Ривза: он забивал, раздавал, держал темп. «Тимбервулвз» отвечали ударом: Макдэниэлс попал из угла, Рэндл добавил два из-под кольца и за 10 секунд до сирены вывел хозяев вперёд — 115:114. В последнем владении Ривз не искал партнёра — сам принял решение: точный флоутер, сирена, победа.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Итог для него — 28 очков и 16 передач (повторение рекорда). У Ларэвии — 27 и восемь подборов. Но важнее цифр — то, как Ривз вёл игру без привычных лидеров. После матча он сказал: «Даже когда Леброн и Лука на площадке, я беру на себя большую ответственность. Сейчас нагрузка выше физически, но ментально я всегда ищу, как помочь команде — с ними и без них. В такие моменты нужно быть спокойным, уверенным и вести ребят».

Старт сезона у Ривза — уровня первой линии: в пяти последних матчах он набирает в среднем 34,2 очка, отдаёт 10 передач, берёт 5,6 подбора и делает 1,8 перехвата. У Шея Гилджес-Александера — 34,8, 6,2 подбора и 5,4 передачи. Сопоставление не про форму, а про смысл: оба играют в редком, выдержанном ритме.

К тому же Ривз — первый игрок «Лейкерс» со времён Коби Брайанта, начавший сезон пятью матчами подряд с минимум 25 очками. Для франшизы, где личная инициатива часто решает исход, это не просто строка в протоколе. Это знак: у команды появился человек, способный держать уровень, когда рядом нет привычных решал. Надеюсь, в теоретическом плей-офф будет так же.