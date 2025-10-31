Проблемный «Зенит», удивительный УНИКС и сенсационная «Парма». Рейтинг силы Единой лиги

Прошёл месяц с начала нового сезона Единой лиги ВТБ. Он был действительно богат на события, уже преподнёс различные сенсации и разочарования. «Чемпионат» подготовил ежемесячный рейтинг силы команд. Напомним, по итогам регулярного сезона будут определены восемь лучших команд лиги, которые сразу выйдут в плей-офф. От стадии плей-ин в новом сезоне решили отказаться.

11. «Самара»

У самарского коллектива было достаточно шаткое положение как в минувшем сезоне, так и в межсезонье. Существовала вероятность, что клуб вообще не примет участие в новом розыгрыше Единой лиги. Однако обошлось — «Самара» сохранила за собой прописку в лиге. Владислав Коновалов остался на посту главного тренера, а сам ростер претерпел существенные изменения — сразу 10 новых игроков. Стоит отметить, что «Самара», как и МБА-МАИ, не подписывает легионеров. На самом деле, в первых двух матчах — с ЦСКА и «Автодором» — волжане смотрелись неплохо. Однако после этого «Парме» и «Зениту» уступили суммарно с разницей в 99 очков.

10. «Енисей»

Красноярцы летом потеряли сразу шесть игроков, и почти все они играли в стартовом составе в прошлом сезоне. На смену были подписаны 10 новичков, затем после старта регулярки взяли в аренду Егора Рыжова из «Зенита». Сибиряки начали сезон неважно — шесть поражений подряд. Лишь в последней игре с «Пари НН», который расклеился в октябре, была одержана долгожданная победа. На самом деле, у «Енисея» неплохой ростер: достойные легионеры в лице Данило Тасича, Доминика Артиса, Мэтта Коулмэна. Россияне тоже подают надежды: Рыжов, Антипов, Долинин, Шлегель ещё вполне могут прибавить по ходу сезона.

9. «Пари НН»

Нижегородцы, как и многие команды, достаточно серьёзно изменились этим летом. Главной потерей можно назвать уход в ЦСКА центрового Александра Чадова, который был одним из лучших игроков «Пари НН» в минувшем сезоне. Однако на смену ушедшим баскетболистам подписали сразу девятерых новичков. В первом матче сезона команда Сергея Козина победила «Парму», и казалось, что нижегородцы вновь станут тем клубом, с которым всегда неудобно играть. Возможно, так и будет, но после победы во встрече с «Пармой» волжане потерпели пять поражений подряд. Хотя как и в случае с «Енисеем», нельзя сказать, что ростер плох. «Нижний» также подписал неплохих легионеров, отдельно стоит сказать и про россиян. Кирилл Попов — самый результативный игрок волжан, он набирает 12,7 очка в среднем за матч. Самое примечательное, что ещё в прошлом сезоне Кирилл выступал в Суперлиге за подмосковные «Химки», а теперь лидер клуба Единой лиги. Не отстаёт от него и Александр Хоменко, для которого это уже второй сезон в «Нижнем». Защитник набирает в среднем 12,0 очка.

8. «Автодор»

«Автодор» неплохо выступил в предыдущем сезоне, трансферная кампания тоже прошло более чем успешно. Команда Миленко Богичевича начала чемпионат с двух побед в трёх встречах, да и в проигранном гостевом матче с «Зенитом» смотрелась очень достойно и доставила проблем обороне петербуржцев. Но затем последовали четыре поражения подряд, однако уровень соперников говорит сам за себя — УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Уралмаш», «Парма». Стоит сказать и про травмы игроков, которые должны были стать лидерами: Малик Ньюмэн и Ален Хаджибегович сыграли лишь по одному матчу на этом отрезке.

7. «Уралмаш»

За два сезона многие привыкли, что «Уралмаш» — гроза команд из топ-4. В целом за лето ничего кардинально не изменилось. В клубе остался один из лучших тренеров лиги — Ростислав Вергун, ростер по большей части удалось сохранить, и были сделаны точечные усиления в лице Тимофея Герасимова, Александра Петенева и Гарретта Нэвелса, который уже выступал за уральцев в позапрошлом сезоне. Екатеринбуржцы начали сезон очень громко — победой решающим броском в гостях в матче открытия с «Локомотивом-Кубань». Также были повержены «Автодор» и «Енисей», но было и обидное домашнее поражение во встрече с МБА-МАИ. Пока у уральцев отрицательный баланс побед и поражений — 3-4. Однако дальше матчи с «Самарой», «Енисеем» и «Пармой» — хороший шанс улучшить своё положение.

6. МБА-МАИ

Московская команда не изменяет своим традициям и подписывает игроков исключительно с российским паспортом. Их работу на трансферном рынке стоит отметить отдельно. Если раньше МБА брала молодых игроков с прицелом на рост, то этим летом всё изменилось, и ставка была сделана на опыт. Если вынести за скобки 23-летнего Павла Савкова, который приехал из «Басконии», столичная команда подписала игроков с уже приличным опытом за плечами: Вячеслава Зайцева, Сергея Балашова, Александра Гудумака, Артёма Комолова. Вернулся в команду и лучший скорер прошлого сезона Андрей Зубков, который изначально планировал сменить клуб. Москвичи начали сезон выше всяческих похвал — четыре победы в шести матчах. Зубков и Зайцев являются главной движущей силой МБА. Но также стоит похвалить молодого Савкова, он уже пару раз выходил в стартовом составе и набирает в среднем 9,2 очка, а также делает почти 3,0 подбора. Не нужно забывать и про победный бросок в матче с «Енисеем».

5. «Бетсити Парма»

«Парма» если не главное открытие, то точно сенсация. Мы прекрасно знаем, на что способен Евгений Пашутин, однако пермяки начали сезон ещё мощнее, чем от них ожидали. Хотя всё началось с двух поражений, но затем — пять побед подряд, включая громкий триумф в «Молоте» в матче с ЦСКА. Также были обыграны главные конкуренты в борьбе за место в плей-офф — «Автодор» и МБА-МАИ. Позавчера «Парма» была в шаге от того, чтобы переиграть «Зенит» в Санкт-Петербурге, и тогда, возможно, уральский клуб даже попал бы в топ-4 рейтинга. Феерят легионеры — Террелл Картер каждый матч привносит не только очки и подборы, но и нескончаемый поток энергии. Связка Адамсов тоже выступает выше всяческих похвал. Прямо сейчас «Парма» — одна из самых приятных команд не из топ-4.

4. «Зенит»

«Зенит» перед началом сезона казался одним из главных фаворитов чемпионата. Смена тренера, громкие подписания — всё это располагало к подобному сценарию. Однако прямо сейчас петербуржцы представляются не самым грозным соперником из топ-4, хотя на бумаге у них лишь два поражения. Да, по большей части это связано с чередой травм: в каких-то матчах сине-бело-голубые не могли рассчитывать на Карасёва, Фрейзера, Димитриевича, Роберсона. Вообще, эта четвёрка суммарно пропустила в этом сезоне уже 19 игр. С каждым годом у «Зенита» всё больше проблем с травмами. Неудачное стечение обстоятельств или проблема куда глобальнее и глубже?

3. «Локомотив-Кубань»

Прилично этим летом пошумел краснодарский «Локомотив-Кубань». И вновь больше всего разговоров — о позиции главного тренера. Год назад команду совершенно неожиданно возглавил президент Андрей Ведищев. При нём клуб выдал исторический для себя старт и остановился в шаге от выхода в финал Единой лиги. Казалось, Ведищев продолжит работу, совмещая тренерство с президентскими обязанностями, но спустя некоторое время после завершения чемпионата стало известно, что его сменит Антон Юдин, который в прошлом сезоне работал в Суперлиге, возглавляя ЦСКА-2. В некотором роде решение вновь неожиданное и породило много вопросов. Однако Юдин уже давно стучался в Единую лигу в качестве главного — и в Краснодаре ему дали эту возможность. Но сезон начался с неожиданного домашнего поражения во встрече с «Уралмашем» последним броском. Затем — три победы подряд и поражение в непростом матче с тогда ещё не побеждённым УНИКСом. Прямо сейчас победная серия краснодарцев составляет два матча, однако дальше игры с ЦСКА и «Зенитом». Стоит отметить, что Юдин активно использует россиян, особенно стоит отметить дикий прогресс Антона Квитковских. Также хочется выделить и игру Кирилла Темирова.

2. ЦСКА

Армейцы достаточно консервативно провели лето, избежав серьёзных перестановок. Из потерь существенными можно назвать только уход Алексы Аврамовича и Амата М'Бая. Однако на смену им пришли Антониус Кливленд, Александр Чадов, плюс вернулся из очень успешной аренды Самсон Руженцев. Параллельно контракты продлили Тони Джекири, Ливио Жан-Шарль, Никита Курбанов, Семён Антонов и Иван Ухов. Никуда не делся и главный тренер Андреас Пистиолис, который постарается в новом сезоне оформить с армейцами три-пит. Но сделать это москвичам будет крайне тяжело. Непросто стало с самого начала сезона — после дебютной победы в матче с «Самарой» армейцы сенсационно уступили в гостях «Парме». На протяжении всей игры были качели, однако в концовке пермяки дожали действующих чемпионов. Затем — пять побед подряд, но то поражение всё ещё свежо в памяти.

1. УНИКС

Казанцы являются настоящим открытием среди команд из топ-4. Перед стартом чемпионата казалось, что УНИКС — слабейший представитель «большой четвёрки», но на деле всё иначе. Это стало возможным благодаря монструозной игре Маркуса Бингэма на старте чемпионата. Никуда не делся Джален Рейнольдс, а Пэрис Ли и Си Джей Брайс также крайне полезны. Возможно, ещё не до конца раскрылся действующий чемпион Евролиги Дишон Пьерр, чего же ждать от казанцев, когда и он почувствует свою игру? УНИКС начал сезон с шести побед и лишь в седьмой встрече уступил на выезде ЦСКА.