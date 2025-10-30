Сочные хайлайты и яркая игра. Чем закончился самый русский матч в Единой лиге?

МБА-МАИ удивила на старте сезона Единой лиги ВТБ, но затем немного сбавила темп, чередуя победы с поражениями. «Самара» до сих пор не выиграла ни одного матча, хоть и было несколько близких противостояний. Как прошла встреча, в которой выступали лишь одни наши соотечественники — подробнее в материале «Чемпионата».

Команды начали матч осторожно: никаких быстрых отрывов — только позиционное нападение. Владислав Трушкин реализовал три трёхочковых броска, а МБА-МАИ рванула вперёд — 13:6. В составе «Самары» выделялся Никита Михайловский, который не только оформил 2+1, но и в целом набрал семь очков. Правда, «двушку» с фолом тут же организовал Павел Савков. После этого последовал парад из блок-шотов (четыре) от хозяев паркета. Атака МБА-МАИ заиграла новыми красками после смены стартовой пятёрки. Максим Барашков, Вячеслав Зайцев и Сергей Балашов сделали своё дело. Москвичи уверенно забрали четверть со счётом 27:13.

После двух точных трёхочковых на старте второго отрезка от Трушкина и Барашкова казалось, что «Самара» больше не вернётся в игру, однако клуб с берегов Волги стал лучше двигать мяч и раз за разом отвечал сопернику. Михайловский стал больше проходить в «краску», Чебуркин находил свои моменты, а Минченко помогал как в защите, так и в атаке. МБА-МАИ в большинстве своём шикарно действовала с дальней дистанции. В этой четверти мы стали свидетелями открытой игры, из которой «Самара» смогла извлечь пользу — десятиминутка за гостями — 28:26.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

После большого перерыва «Самара» не сбавила темп и продолжала понемногу давить на нервы оппоненту. Минченко за две минуты набрал семь очков, Михайловский собирал на себе фолы, а Чебуркин продолжал «поливать» издали. Игра МБА-МАИ вышла из-под контроля. Гости сравняли счёт — 55:55. Василий Карасёв прибегнул к тайм-ауту, чтобы вернуть своих подопечных в чувство. И получилось! Лишь после наставления тренера москвичи воспряли духом и стали атаковать «краску» соперника. Команда перестроилась в нападении, отойдя от стратегии с частыми «трёшками», и это дало свои плоды. Хозяева хоть и отдали четверть — 21:30, однако были впереди в матче — 74:71.

В заключительной четверти все ждали интригу, но МБА-МАИ быстро вернула 10-очковое преимущество: Трушкин был неостановим издали, а Савков с Зайцевым набирали очки со штрафной линии и в проходах. «Самара» отвечала усилиями Минченко, Михайловского и Чебуркина. Но это был матч имени Владислава Трушкина, который превратился в Стефена Карри и практически не мазал с трёхочковой дистанции. Хозяева не без труда довели дело до победы со счётом 95:87.

Самым результативным игроком встречи стал Михайловский — 29 очков, девять подборов и две передачи. Никита провёл невероятно качественный матч, практически не терял мяч и эффективно атаковал с игры (реализовал 64,2% бросков). Чебуркин записал на свой счёт 23 очка и шесть подборов, а Минченко собрал дабл-дабл: 18 очков и 12 подборов. Однако героем встречи смело можно считать Трушкина. Владислав положил в цель восемь «трёшек», тем самым набрав 24 очка и восемь подборов. Правда, в составе МБА-МАИ стоит выделить и Савкова, Зубкова, Зайцева и Барашкина, каждый из которых оформил как минимум 10 очков.

МБА-МАИ за всю встречу потеряла мяч лишь три раза — какой-то невероятный показатель! Команда качественно двигала мяч и активно работала на подборе. Москвичи лишь на старте третьей четверти выключились, но Карасёв вернул своих парней в игру. В целом и «Самару» не за что упрекать, игроки боролись до конца, однако чуть-чуть не хватило. Яркое русское дерби!