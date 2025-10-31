Дебют Дёмина в НБА, яркие проспекты «Пармы» и «Енисея». Рейтинг лучших молодых россиян

Стартовал новый сезон, и мы продолжаем ежегодную традицию — ежемесячный рейтинг лучших молодых игроков России совместно с Единой лигой. В прошлом сезоне Кирилл Елатонцев во второй раз подряд выиграл эту награду, но теперь он уже повзрослел, и нас ждёт новый победитель. Мы оцениваем баскетболистов 2003 года рождения и младше.
С этого сезона мы решили выделять всех россиян, выступающих за рубежом, в отдельную часть статьи, а в основном рейтинге оставлять только игроков Единой лиги. Сравнивать уровень нашего чемпионата с НБА или молодёжными европейскими турнирами крайне сложно — везде своя специфика. Но отмечать наших ребят, играющих по всему миру, безусловно, стоит, тем более их становится всё больше. О них мы расскажем в конце статьи.
Первое место. Глеб Фирсов
Глеб Фирсов
«Парма» ярко начала сезон, оформив серию из пяти побед, среди которых в том числе была успешная встреча с ЦСКА. Особенно приятно, что немаловажную роль в успехах команды играет 20-летний центровой Глеб Фирсов. Пока тренерский штаб бережно вводит его в ротацию, давая в среднем 13 минут игрового времени, но Глеб использует эти минуты по максимуму — набирает в среднем девять очков и 4,3 подбора. Интересно, что будет, когда Фирсов начнёт играть по 20-30 минут? В матче с «Зенитом» ему уже доверили место в стартовой пятёрке.
Второе место. Егор Рыжов
Егор Рыжов
Аренда из «Зенита» в «Енисей» явно пошла Егору Рыжову на пользу. Теперь он получает в два раза больше игрового времени, чем в прошлом сезоне — 15 минут против семи. Как и Фирсов, Егор выходит со скамейки в роли центрового и приносит ощутимую пользу: 7,8 очка и 5,6 подбора в среднем. Особенно интригует, что Рыжов уже реализовал один трёхочковый — если он начнёт стабильно бросать с периметра, то вполне может превратиться в крайне востребованного современного бигмена.
Третье место. Артём Антипов
Артём Антипов
Вместе с Рыжовым со скамейки у «Енисея» выходит ещё один молодой игрок — Артём Антипов. Можно даже сказать, что форвард выполняет роль шестого в сибирском коллективе, ведь нередко проводит на паркете по 25-30 минут. За это время Антипов в среднем набирает 7,7 очка и 4,3 подбора. Пока Артём испытывает трудности с точностью дальних бросков — всего 20%, хотя в прошлом сезоне попадал весьма неплохо — 36,1%. Когда трёхочковые вновь начнут залетать, его статистика станет ещё внушительнее.
Четвёртое место. Лев Свинин
Лев Свинин
19-летний Лев Свинин вышел в старте в шести из восьми матчей за «Парму» — команду, которая борется за прямой выход в плей-офф. Мы давно отмечали, что Лев — настоящий вундеркинд, а его прогресс по сравнению с прошлым сезоном очевиден. Все основные показатели выросли вдвое: он проводит около 16 минут на площадке и набирает 4,5 очка и 2,6 подбора. Дальний бросок пока не идёт — лишь 17,6% точности, однако главное, что Свинин не боится продолжать атаковать. Со временем статистика обязательно выровняется.
Пятое место. Иван Самойленко
Иван Самойленко
Несмотря на отток ряда россиян из «Локомотива» минувшим летом, краснодарский клуб остался верен своим принципам и продолжает доверять отечественным игрокам, в том числе молодым. Среди них особенно радует Иван Самойленко, принявший участие в шести встречах, а в последних трёх выходивший в стартовой пятёрке. Иван выделяется стабильным дальним броском — 40% точности, что соответствует элитному уровню среди «шутеров». Хочется, чтобы он атаковал с периметра ещё чаще. Статистика Самойленко: 4,3 очка и 1,5 подбора, но она в полной мере не передаёт влияние на игру от защитника.
Шестое место. Паша Исмаилов
Паша Исмаилов
Паша Исмаилов проводит уже третий полноценный сезон в Единой лиге, хотя ему всего 22 года. Он по-прежнему выступает за МБА-МАИ и стабильно получает игровое время — около 14 минут за матч. Московская команда достойно начала сезон, и Паша продолжает радовать. Особенно впечатляет то, что он ещё ни разу не промахнулся с линии штрафных в нынешнем чемпионате. Форвард полезен на обеих сторонах паркета, набирая в среднем 3,7 очка и 2,7 подбора.
Седьмое место. Артём Шлегель
Дмитрий Хвостов и Артём Шлегель
22-летний форвард в текущем сезоне уже заслужил статус игрока стартовой пятёрки «Енисея». Он проводит по 24 минуты на паркете, в основном выполняя черновую работу и помогая лидерам команды делать своё дело. Такие баскетболисты могут быть не самыми заметными, однако при этом крайне полезными и необходимыми в любом коллективе. При всём этом Шлегель за своё время на паркете набирает достойные 5,9 очка и 3,4 подбора за игру.
Восьмое место. Павел Земский
Александр Секулич и Павел Земский
Павел Земский ещё с позапрошлого сезона изредка появлялся на паркете в составе основной команды «Зенита», но в этом году постепенно превращается почти в полноценного игрока ротации Александра Секулича. Он уже принял участие в шести матчах, проводя в среднем по восемь минут. Для российского 21-летнего игрока закрепиться в составе петербургского клуба — задача непростая, и Павел заслуживает всяческого уважения за свой прогресс.
Девятое место. Михаил Ведищев
Михаил Ведищев и Йовица Арсич
Михаил Ведищев отправился в «Енисей», чтобы получить больше игровой практики и проявить себя. Пока ему доверяют около 12 минут за встречу (в прошлом сезоне он проводил по девять), однако точность бросков пока подводит — 40% двухочковых и 12,5% трёхочковых. Все знают, что Михаил способен на большее: когда бросок станет более стабильным, он наверняка улучшит свои показатели и, возможно, поднимется в нашем рейтинге.
10-е место. Артём Пивцайкин
Артём Пивцайкин
«Самара» продолжает бороться с трудностями, но даже в этой ситуации можно найти положительные моменты. Один из них — стабильное игровое время Артёма Пивцайкина, 18-летнего баскетболиста, самого молодого участника нашего рейтинга. Артём проводит в среднем 11 минут на площадке и уже успел сыграть во всех матчах. Это уникальный опыт на столь высоком уровне для игрока его возраста — с интересом следим за его прогрессом.
Наши за рубежом
Егор Дёмин
Егор Дёмин стартовал в НБА и уже провёл пару впечатляющих встреч. Он установил рекорд среди россиян по количеству очков в дебютной игре, а также стал лучшим новичком «Бруклина» по числу трёхочковых в первом матче. Особенно примечательно, что именно его бросок раньше вызывал сомнения у аналитиков, но Егор заметно поработал над техникой — и результат налицо. Ждём его в стартовой пятёрке!
В нынешнем сезоне Молодёжной испанской лиги выступают сразу несколько наших игроков, и в первых турах они проявили себя очень ярко. Егор Амосов и Илья Фролов из мадридского «Реала» уже выглядят как настоящие звёзды чемпионата: Амосов лидирует в турнире с 23,3 очка за игру, а Фролов с 15,3 очка занимает 15-е место. Также стоит отметить Александра Савкова из «Сарагосы» (16,3 очка и 10-е место в лиге) и Александра Панасюка из «Гран Канарии» (11,5 очка и 33-е место).