Дончич начал сезон на сумасшедшем ходу! Но возможность стать MVP ему перекроют другие силы

Лука Дончич вошёл в сезон без пролога. Будто прошлый так и не закончился. Три матча подряд с 40+ очками, в среднем 45,3 за игру, 11,7 подбора и 7,7 ассиста. Против «Голден Стэйт» — 43 очка и почти трипл-дабл, против «Миннесоты» — 49 очков, после короткой паузы — 44 против «Мемфиса». Такого старта НБА не видела больше 60 лет, со времён Уилта Чемберлена. Но вместе с рекордами стремительно пришли и тревожные звоночки: растяжение пальца, ушиб ноги, три пропущенные встречи. И именно этот эпизод способен перечеркнуть всё, что Лука выстроил в первые недели.

В начале октября он выглядел не просто готовым — окончательно сформированным. Сбросил лишний вес, прибавил в скорости, не потеряв мощи и контроля. Первый матч c «Уорриорз» показал разницу между хорошей формой и готовностью подавлять соперника. Он уверенно вёл «Лейкерс»: бросал через руки, пасовал без паузы: как будто все на площадке заранее знали траекторию мяча. После поражения не сказал ни слова. А через три дня положил «Миннесоте» 49. Тогда стало ясно: это уровень, где цифры уже перестают быть мерилом.

Травма после той игры резко сменила фон. Три пропуска, «Лос-Анджелес» без лидера… и заметное падение темпа. Команда, настроенная под его ритм, без него вязнет и становится местами даже предсказуемой. Это не упрёк составу, а показатель масштаба влияния Дончича. Возвращение в матче с «Мемфисом» подтвердило: даже после паузы он остаётся на прежней высоте: 44 очка, 12 подборов, шесть передач, почти без следов простоя.

Но на длинной дистанции всё упирается в одно: выдержит ли его тело сезон без новых сбоев. Правило НБА для претендентов на звание MVP жёсткое — минимум 65 игр. Лука уже пропустил три – если подобные эпизоды повторятся, его шансы резко снизятся, каким бы высоким ни был уровень игры. Сценарий прошлого года, когда он выходил через боль, повторять нельзя: статистика не компенсирует его отсутствие.

На площадке он стал рациональнее. Меньше импровизаций ради эффектности — больше точных, экономных решений. Однако нагрузка остаётся запредельной: почти 39 минут за игру, и через него проходит всё нападение. С ним «Лейкерс» имеют положительный Net Rating — «+4,5», чем без него — «-1,9». Разница несопоставимая, и она одновременно подчёркивает уязвимость команды в долгосрочной перспективе, поскольку Остин Ривз не будет регулярно выдавать оверперформансы.

Лука Дончич, сезон-2025/2026 Фото: Matthew A. Smith/Getty Images

Показатели эффективности лишь увеличивают масштаб происходящего. 62% с игры при таком объёме — высота, недосягаемая для большинства плеймейкеров. PER под 40 — мощная величина. Но цифры не объясняют главного: того спокойствия, с которым Дончич раздаёт роли и управляет ритмом. В отличие от прошлых сезонов, он перестал гнаться за вспышкой — действует не от импульса, а от расчёта.

Сравнение с Чемберленом уместно только в статистических колонках. По сути, разные эпохи и задачи. Уилт в сезоне-1961/1962 сыграл все 80 матчей и набирал по 50 очков за матч. Лука не охотится за рекордами, он проектирует сезон, где ценятся эффективность и контроль, а не чистый объём. И всё же общее есть: на старте карьеры обоим казалось, что тело не подведёт. Это ощущение почти всегда обманчиво.

Никола Йокич и Шей Гилджес-Александер показали: в гонке за MVP решает непрерывность. Для того же серба стабильность — уже рефлекс, у словенца – ещё нет. В этом различие между фаворитом и гением, которого слишком часто останавливают паузы.

Лука Дончич, сезон-2025/2026 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

В системе Джей Джей Редика словенец и есть конструкция. Его решения задают темп, направление и итог. Даже отсутствие Леброна не влияет на тактику так радикально, как отсутствие Дончича. Таков масштаб его влияния. При этом почерк узнаваем: уверенные изоляции, диагональные передачи через полплощадки, попадания на исходе владения. Только теперь всё это вмонтировано в каркас, где прежний хаос заменён холодной логикой.

Его главный соперник не календарь и не защита оппонентов, а он сам. Организм не всегда выдерживает интенсивность, к которой себя приучил. Пока это отдельные эпизоды, однако из них и складывается биография игрока. Если не пересмотреть нагрузку, шансы стать MVP могут оказаться теоретическими.

Старт у него получился лучше, чем у кого-либо в лиге. Он делает невозможное — и без лишнего шума. Но в истории НБА выигрывают не те, кто вспыхивает, а те, кто дотягивает до конца дистанции. У Дончича есть всё, чтобы преодолеть её. Вопрос лишь в том, выдержит ли тело тот темп, в котором уже работает его ум.