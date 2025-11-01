Лишь единицы могли бы в это поверить — «Енисей» расправился с «Зенитом» в Единой лиге

«Зенит» мучат травмы в этом сезоне. Из-за разных повреждений клубу из Санкт-Петербурга не помогут во встрече с «Енисеем» Георгий Жбанов, Ненад Димитриевич, Андре Роберсон и Алекс Пойтресс, который, к огромному сожалению, выбыл до конца чемпионата из-за разрыва крестообразной связки. В усечённом составе сине-бело-голубые пожаловали в Красноярск, а о том, как проходил матч — в материале «Чемпионата».

Гости подходили к встрече в статусе явного фаворита, но «Енисей» с первых минут игры показал, что иногда котировки букмекеров дают сбой. Хозяева ошеломили «Зенит» своим ярким началом. Мэтт Коулмэн не только набирал очки, но и дирижировал атаками, а остальные игроки помогали всем понемногу. У сине-бело-голубых вообще не летело издали, к тому же командные взаимодействия оставляли желать лучшего. Трент Фрейзер хоть изредка и поражал кольцо, однако допустил три потери. «Енисей» выиграл четверть со счётом 23:14.

Во втором отрезке игра «Зенита» улучшилась. Команда стала качественнее двигать мяч, а выделялся Андрей Воронцевич, который за каждый подбор бился, как лев. Ещё Андрей Мартюк шикарно проводил свои минуты. Тем не менее «Енисей» не собирался отдавать матч, Дмитрий Сонько, Доминик Артис, Данило Тасич и Коулмэн тащили за собой клуб из Красноярска. Игра выравнялась, однако в определённый момент хозяева выбились вперёд в четверти — 13:9. Правда, «Зенит» усилиями Павла Земского вплотную приблизился к сопернику — 16:17.

В перерыве Александр Секулич, похоже, провёл качественную разъяснительную беседу, благодаря которой команда вышла на вторую половину с совершенно другим настроем. Владислав Емченко набрал пять очков, Мартюк добавил ещё два, а Фрейзер реализовал «трёшку». Рывок «Зенита» 12:2 — и от доминирования «Енисея» не осталось и следа — 42:42. Йовица Арсич взял тайм-аут, после которого команда организовала свой прорыв 9:2. В нём героями были Сонько, Артис и Коулмэн. Под конец четверти Емченко и Щербенёв послали в цель по точной «трёшке», и сине-бело-голубые выиграли отрезок с результатом 23:17.

Степень ответственности за результат выросла, как и интенсивность. Лишь результативность упала в заключительной четверти. Команды шли вровень, но «Енисей» удерживал преимущество в пять очков — 67:62. В концовке на себе тащили «Зенит» Фрейзер и Емченко, тем временем два точных дальних попадания от Коулмэна и Сонько позволили «Енисею» лидировать с преимуществом в три очка за две минуты до конца — 73:70. Гостям необходимо было отвечать, однако этого не произошло. Зато у хозяев нашёлся свой герой — Артис, который двумя бросками со средней дистанции помог красноярцам чувствовать себя крайне комфортно в напряжённой концовке. «Зенит» старался отыграться, однако «Енисей» не позволил, забрав заслуженную победу со счётом 83:78.

Фрейзер набрал 26 очков, три подбора и четыре передачи, став самым результативным игроком встречи. После своих трёх потерь в первой половине Трент собрался и больше не терял мяч. В составе «Зенита» также ярко проявил себя Емченко — 17 очков, шесть подборов и две передачи. В составе победителей выделялся Коулмэн, на счету которого 23 очка и четыре передачи при великолепном проценте реализации бросков (80%) и Сонько — 19 очков и четыре подбора. Дмитрий в нужный момент давал команде прилив энергии своими точными попаданиями, от чего все заводились и начинали выкладываться ещё больше.