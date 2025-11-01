Скидки
Единая лига ВТБ, сезон-2025/2026, ЦСКА — Локомотив-Кубань: обзор матча 1 ноября, баскетбол, счёт, кто победил, Пистиолис, Тримбл

Уничтожение, да и только! ЦСКА одержал крупнейшую победу над «Локо» в Единой лиге
Никита Бирюков
ЦСКА снёс с пути «Локо» в Единой лиге
Не такого мы ожидали от матча недели.

«Локомотив-Кубань» является, наверное, самым неудобным соперником в последнее время для ЦСКА. Краснодарцы выиграли пять из последних 10 встреч с армейцами в Москве — уже говорит о многом! Кубанцы сильно изменились перед стартом сезона-2025/2026, из клуба в стан принципиального соперника ушёл Антониус Кливленд. Каким получился матч — в материале «Чемпионата».

Единая лига ВТБ

Хоть «Локо» и открыл счёт, но ЦСКА усилиями Мело Тримбла и Ливио Жан-Шарля улетел вперёд — 11:5. Гости позволяли хозяевам очень комфортно чувствовать себя на дуге, чем армейцы и пользовались. По «трёшке» на свой счёт записали Иван Ухов, Самсон Руженцев и Тримбл. В составе краснодарцев выделялись Патрик Миллер и Кирилл Темиров, правда, хозяева обеспечили себе преимущество в семь очков (17:10), заставив Антона Юдина взять первый тайм-аут во встрече. После небольшой паузы ЦСКА прибавил сильнее, чем «Локо». У подопечных Андреаса Пистиолиса получалось отлично взаимодействовать. Пик-н-роллы на любой вкус, проходы в «краску» с дальнейшими скидками на дугу — красота! Разбросался Каспер Уэйр, набравший восемь очков, а армейцы просто уничтожили соперника в первой четверти — 34:16. Команда реализовала шесть бросков издали из восьми — просто умопомрачительный показатель.

На старте второй десятиминутки «Локо» три минуты не мог набрать очки. Лишь «трёшка» Антона Квитковских положила конец безрезультативным попыткам гостей. При этом ЦСКА снова контролировал ход игры: повёл в отрезке со счётом 7:3. Армейцы по сравнению с первой четвертью сбавили обороты, правда, всё равно делали всё как по учебнику. Особенно в обороне, не позволяя краснодарцам разгуляться в «краске» и перекрывая все линии для передач. Каждый в составе вносил свой вклад, однако продолжал выделяться Тримбл. Хозяева ушли на перерыв в отличном настроении духа, выиграв отрезок со счётом 22:16.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

После длительной паузы команды вернулись на паркет. Винс Хантер набрал четыре очка подряд, оформив слэм-данк и придав своим напарникам уверенности. Правда, ЦСКА продолжал «поливать» издали: отличились Иван Ухов, Семён Антонов и Уэйр. «Локо» стал чаще фолить, а армейцы раз за разом выходили на линию штрафных. Кливленд шикарно находил моменты для проходов. Разница в матче в пользу хозяев перешагнула за 30 очков — 75:44. У гостей совсем расклеилась игра: команда промахивалась даже из выгодных позиций. 23:15 — десятиминутка за ЦСКА.

Хоть «Локомотив» и является мастером по камбэкам, но в этом матче шансов на возвращение уже не было. Даже в одном из тайм-аутов Юдин сказал: «Мы уже проиграли эту игру». В целом этими словами можно подвести итог встречи, потому что всё всем уже было понятно. ЦСКА довёл дело до невероятно убедительной победы со счётом 104:64.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 64
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 18, Уэйр - 13, Джекири - 12, Кливленд - 11, Антонов - 11, Ухов - 10, Курбанов - 7, Руженцев - 6, Ганькевич - 5, Астапкович - 4, Жан-Шарль - 4, Карпенко - 3
Локомотив-Кубань: Миллер - 10, Хантер - 10, Темиров - 8, Квитковских - 8, Попов - 6, Ищенко - 5, Шеянов - 5, Самойленко - 5, Коновалов - 3, Коско - 2, Робертсон - 2, Елатонцев

ЦСКА одержал самую крупную победу над «Локо» в истории Единой лиги. Никогда краснодарцы не уступали с разницей в 40 очков. Тримбл завершил встречу с 18 очками, тремя передачами и двумя перехватами. Уэйр записал на свой счёт 13 очков и четыре передачи и Джекири — 12 очков и восемь подборов. Каждый игрок в составе ЦСКА набрал как минимум три очка. У «Локо» 10 очков разменяли лишь Миллер и Хантер. Реализация с игры у гостей была ужасной — 30,9%.

Армейцы смотрелись более целостно как команда. При этом баскетболисты московского клуба забивали практически всё, что могли. Это говорит и об уровне исполнителей в ЦСКА, и о проблемах в обороне «Локо». Краснодарцы часто терялись на сменах, плохо перемещались и не накрывали соперника на дуге. Хозяева сегодня было лучше во всём. Тренер ЦСКА Андреас Пистиолис обошёл Эмила Райковича по количеству выигрышей в клубе и стал вторым в списке самых побеждающих специалистов, уступая лишь Димитрису Итудису.

