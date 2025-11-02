Увы, нашего баскетболиста Касаткина выслали в США. Чем всё закончится и виноват ли он?

29 октября 2025 года Апелляционный суд Парижа санкционировал экстрадицию российского баскетболиста Даниила Касаткина в США. Решение, ставшее одним из самых резонансных юридических эпизодов, связанных с российскими спортсменами за рубежом, принято после четырёх месяцев его содержания во французском СИЗО и вступит в силу после подписи премьер-министра и министра юстиции Франции.

Касаткина задержали 21 июня 2025 года в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль по международному ордеру, направленному США через Интерпол. Он прибыл в Париж по личным делам. Все ходатайства о залоге суд отклонял, ссылаясь на риск побега и тяжесть инкриминируемых деяний.

Американские власти утверждают, что спортсмен причастен к группе, осуществлявшей атаки с использованием программ-вымогателей. По версии следствия, с 2020 по 2022 год эта группа атаковала около 900 компаний и два федеральных ведомства США, причинив ущерб на миллионы долларов. Касаткину отводят роль переговорщика — посредника между злоумышленниками и жертвами. Обвинения квалифицированы как компьютерное и электронное мошенничество, максимальное наказание — до 25 лет лишения свободы.

Защита во главе с адвокатом Адриеном Биллемазом называет обвинения беспочвенными, указывая, что у Касаткина нет ни соответствующих технических навыков, ни какого-либо опыта в IT. Его биография это подтверждает: он с юности в баскетболе, выступал за молодёжные сборные и клубы, в 2018 году провёл сезон в NCAA за университет штата Пенсильвания, затем вернулся в Россию и играл за МБА-МАИ до ареста.

В то же время США обычно не добиваются экстрадиции без накопленного массива цифровых доказательств — от IP-адресов и криптопереводов до логов переписок. Официальные материалы, подтверждающие наличие таких улик, пока не публиковались; нередко они раскрываются уже после выдачи и начала процесса на территории США.

Даниил Касаткин Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Российские власти говорят о возможной политической составляющей дела. В Госдуме и МИД подчёркивают, что экстрадиция гражданина России по подобным статьям неизбежно вызывает вопросы о беспристрастности. Посольство РФ во Франции оказывает Касаткину консульскую поддержку, координирует работу адвокатов и следит за дальнейшим движением дела.

С правовой точки зрения у защиты остаётся минимум времени для манёвра: в 10-дневный срок с момента вынесения решения можно подать жалобу в Кассационный суд Франции. В случае отказа материалы направят в канцелярию премьер-министра для финального утверждения. После этого выдача, как правило, реализуется в течение нескольких недель.

Если дело дойдёт до американской юрисдикции, возможны разные сценарии. При недостатке убедительных доказательств обвинение могут снять. Если в основе останутся преимущественно косвенные улики, вероятна сделка с прокуратурой — частичное признание вины в обмен на смягчение срока. При подтверждении всего объёма обвинений суд вправе назначить максимально возможное наказание.

Профессиональное сообщество реагирует сдержанно. В МБА-МАИ ограничились кратким заявлением о поддержке игрока и надежде на беспристрастное разбирательство. Российская федерация баскетбола воздерживается от оценок, ссылаясь на отсутствие окончательных юридических выводов.

СМИ Франции и США вписывают историю Касаткина в широкий контекст борьбы с транснациональной киберпреступностью, одновременно подчёркивая нетипичность фигуранта — профессионального спортсмена без профильного технического бэкграунда.

За прошедшие четыре месяца публичных подтверждений выдвинутых обвинений не появилось. Ожидается, что материалы будут раскрыты после передачи Касаткина американской стороне; до того момента его процессуальный статус остаётся статусом подозреваемого.

Ситуация лежит на стыке права и дипломатии. Процедура продолжается, и до завершения всех стадий говорить о виновности или невиновности преждевременно. На сегодня факт таков: решение об экстрадиции принято, но ещё не вступило в силу. Дальнейшее зависит от позиции французского правительства и исхода кассационной жалобы.

История Касаткина наглядно показывает, насколько тесно переплетены спорт, международное право и политика. Вопрос о его вине — прерогатива суда, а не медийных интерпретаций. Пока же остаётся констатировать: российский баскетболист содержится под стражей во Франции в ожидании решения, которое определит, где пройдут его ближайшие годы.