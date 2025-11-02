Дёмин против давнего знакомого, претендующего на награду НБА: встреча «Бруклина» с топом

Первые два матча в НБА для Егора Дёмина получились великолепными, следующие два — не очень. Настало время пятой игры, в которой «Бруклин Нетс» вместе с нашим талантом сразится с «Филадельфией Сиксерс».

Прошлый сезон вышел для «Филадельфии», мягко говоря, ужасным. Команда по уровню исполнителей должна была бороться за прямой выход в плей-офф, но травмы сыграли свою роль, из-за чего клуб из Пенсильвании завершил регулярный чемпионат на 13-м месте. Главная звезда Джоэл Эмбиид провёл всего 19 матчей, Пол Джордж — ровно половину сезона — 41 игру, а Джаред Маккейн, шедший на первом месте в рейтинге новичков до повреждения, принял участие лишь в 23 встречах. Только лишь Тайриз Макси провёл более-менее внятную регулярку. И то его 52 матча вряд ли можно считать каким-либо эталоном. Правда, скорее всего, это было связано с тем, что «Филадельфия» понимала всю суть происходящего внутри коллектива и уже сливала сезон ради высокого выбора на драфте НБА.

Сезон-2025/2026 «Фила» начала уже намного серьёзнее. Эмбиид хоть и не находится в оптимальных кондициях, однако играет и приносит какую-никакую пользу. Макси и вовсе сорвался с цепи, записывая на свой счёт в среднем 35,2 очка, 4,6 подбора и 9,4 передачи. Келли Убре и Квентин Гримс проводят очень много времени на площадке, и не зря! Каждый из них вносит свой вклад на обеих сторонах паркета, набирая на двоих 35 очков. Списанный многими со счетов Андре Драммонд, конечно, уже не является элитным атакующим игроком, каким был раньше, но его габаритов хватает, чтобы отлично защищать «краску» и собирать много подборов.

Ви Джей Эджкомб и Тайриз Макси Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Но главным открытием этого сезона и для «Филадельфии», и для всей НБА пока что является Ви Джей Эджкомб. Третий номер драфта 2025 года с двух ног ворвался в лигу: набрал 34 очка в дебютном матче с «Бостоном», что стало третьим показателем в истории по результативности среди новичков. Защитник на деле доказал свою состоятельность и уже играет по 40 минут в среднем за одного из лидеров Восточной конференции. Да, «Фила» одержала четыре победы в пяти стартовых встречах сезона, уступая лишь «Чикаго» в таблице.

Для Дёмина это будет не первая встреча с Эджкомбом. Они играли между собой в NCAA. Егор набрал 15 очков, два подбора и шесть передач, Ви Джей — 28 очков, четыре подбора и пять передач. Но россиянин провёл на паркете 26 минут, а его визави — 43. При этом Университет Бригама Янга с Дёминым в составе одержал победу над Университетом Бэйлора Эджкомба со счётом 93:89 ОТ.

Правда, сейчас ситуация иная. «Бруклин» — явный аутсайдер, который проиграл все свои пять встреч на старте сезона, а «Фила» — один из лидеров конференции. Удастся ли «Нетс», а особенно Дёмину, жаждущему доказать, что все эти разговоры о плохой форме и боязни идти в «краску» — чушь, проявить себя? Эджкомб идёт первым в голосовании на лучшего новичка НБА, а россиянин — за пределами топ-10. Должна получиться зрелищная игра!