Единая лига ВТБ, сезон-2025/2026: рейтинг главных героев пятой недели, Барашков, Зайцев, Тримбл, Кливленд, Коулмэн, баскетбол

Доминация московских клубов и один воин из Сибири. Кто стал лучшим в ЕЛ на стыке месяцев?
Никита Бирюков
Лучшие игроки пятой недели Единой лиги
Готовьте свои голоса — будет интересно!

Героем четвёртой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал защитник «Пармы» Брендан Адамс. Завершилась пятая неделя, казалось бы, совсем недавно стартовавшего сезона, а мы увидели много интересных противостояний. Кто проявил себя ярче остальных?

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Вы можете отдать голос как за одного игрока, так и за всех.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: главный герой пятой недели Единой лиги сезона-2025/2026
Максим Барашков
Фото: Единая лига ВТБ
1 место

Максим Барашков — МБА-МАИ

Московский клуб одержал две победы на этой неделе: над «Самарой» (95:87) и над «Автодором» (80:75). В обоих матчах очень ярко себя проявил Барашков. В первой игре с клубом с берегов Невы Максим набрал 14 очков и четыре подбора, а когда пришлось выступать в Саратове, он и вовсе выдал умопомрачительные цифры: 23 очка, семь подборов, две передачи и столько же перехватов. Форвард стал самым полезным по показателю «плюс-минус» во встрече с «Автодором» («+13») и побил свой рекорд результативности в Единой лиге.

Мэтт Коулмэн
Фото: Единая лига ВТБ
2 место

Мэтт Коулмэн — «Енисей»

«Енисей» одержал первую победу в сезоне над «Пари НН». Коулмэн не был героем той встречи, взяв на себя больше розыгрыш, в итоге набрав четыре очка и пять передач с одним перехватом. Но Мэтт полностью реабилитировался в игре с «Зенитом». Сине-бело-голубые подходили к ней в статусе фаворита, правда, со своими проблемами — огромное количество травм ведущих игроков. Разыгрывающий набрал 23 очка и четыре подбора, оказав огромное влияние на победу «Енисея» над грозным соперником. К тому же Коулмэн практически не промахивался — 80% реализации бросков.

Антониус Кливленд
Фото: Единая лига ВТБ
3 место

Антониус Кливленд — ЦСКА

В двух победах ЦСКА на этой неделе огромную роль сыграл Кливленд. С «Уралмашем» его статистика составляла 15 очков, три передачи и два перехвата, при этом Антониус ни разу не промахнулся с игры (реализовал все пять бросков и четыре штрафных). Игра с «Локо» для защитника была принципиальной, потому что ранее он выступал за краснодарцев. Кливленд проявил себя выше всяких похвал: 11 очков, два подбора и столько же передач. В протокол никак нельзя внести ту энергию, с которой армеец защищался против игроков своей бывшей команды, но поверьте, это было шикарное выступление!

Вячеслав Зайцев
Фото: ПБК МБА-МАИ
4 место

Вячеслав Зайцев — МБА-МАИ

Зайцев в МБА-МАИ обрёл вторую молодость, выдавая один прекрасный перформанс за другим. В игре с «Самарой» он записал на свой счёт 12 очков, шесть подборов и семь передач, но показал крайне слабую реализацию бросков (35%). В следующей встрече с «Автодором» Вячеслава было не остановить: 20 очков, четыре подбора, восемь передач и один перехват. Всё это за 26 минут на паркете и при 65% реализации с игры. Заслуженное попадание разыгрывающего в наш рейтинг.

Мело Тримбл
Фото: Единая лига ВТБ
5 место

Мело Тримбл — ЦСКА

ЦСКА на этой неделе играл два матча. Первый из них был с «Уралмашем», в котором Тримбл набрал 11 очков и четыре передачи, а второй — с «Локомотивом-Кубань». Мело всегда славился своим настроем и подходом к самым важным противостояниям. Именно в игре с краснодарцами разыгрывающий показал себя — 18 очков — лучший показатель среди всех игроков, один подбор, три передачи и два перехвата. Добавьте к этому 70% реализации бросков — и вопросы по попаданию в рейтинг отпадут сами собой.

