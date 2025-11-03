«Нью-Орлеан» — главный неудачник в НБА прямо сейчас. Их будущее — пустота

В середине июня 2025-го «Нью-Орлеан Пеликанс» провернул два обмена, которые сегодня выглядят как учебник по управленческим ошибкам. Менее чем за неделю клуб расстался с двумя потенциально высокими пиками и вместе с ними — со способностью подправлять траекторию. Спустя всего четыре месяца последствия проявились во всей полноте: провал на старте, отсутствие манёвра и обеднение активов.

17 июня «Пеликанс» вернули «Индиане» её пик первого раунда-2026, получив взамен 23-й выбор драфта-2025 и права на Мохаве Кинга. Формально сделка объяснялась экономией около $ 3 млн под потолком зарплат. На тот момент это казалось второстепенным ходом — пока несколько дней спустя не случилась травма, перевернувшая контекст. В седьмом матче финала НБА с «Оклахомой» Тайриз Халибёртон порвал ахилл и выбыл минимум на сезон. Без него «Индиана» стартовала 1-5, и её пик, уже отданный ранее, превратился в один из самых дорогих на рынке. При текущей динамике он вполне может войти в топ-3 драфта-2026.

То, что вчера выглядело прагматично, сегодня выглядит недальновидно: «Нью-Орлеан» отказался от актива, который на фоне травмы Халибёртона резко вырос в цене. Похоже, сценарный анализ либо не был проведён, либо его выводы проигнорировали.

25 июня последовал второй обмен. Чтобы подняться с 23-го на 13-й и выбрать центрового Дерика Куина, клуб отдал «Атланте» свой незащищённый пик первого раунда-2026. Тогда это читалось как попытка ускорить развитие. Теперь при старте 0-6 сделка обретает иной смысл: потенциально топ-3 пик уехал к «Хоукс». Команда уровня плей-ина получила шанс капитализировать чужой неудачный сезон, а «Пеликанс» остались ни с чем.

На этом фоне положение «Нью-Орлеана» хрупко как никогда. У клуба нет первых раундов на 2026 год, место под потолком зарплат в минусе (–$ 51 млн), инструментарий для перестройки ограничен. В составе — ни устойчивой звезды, ни ясного ядра на будущее.

Ситуацию усугубляет внутренняя турбулентность. За первые пять матчей — пять разных стартовых пятёрок. Девять игроков бросают хуже 40% с игры, нападение — в нижней пятёрке. Уилли Грин вынужден перекраивать систему на ходу — прямое отражение общей неопределённости.

Контраст с теми, кто забрал активы «Пеликанс», разителен. «Индиана», несмотря на проблемы, располагает ценным пиком и ресурсами для перезагрузки. «Атланта» улучшила позицию на драфте, почти не рискуя текущим составом. Там выгода просчитана. В «Нью-Орлеане» — обратная картина: решения, принятые без учёта развилки событий, обернулись потерей контроля над завтрашним днём.

К началу ноября команда — на дне Запада и не видит очевидных рычагов улучшения. Долговая нагрузка, отсутствие гибкости и дефицит драфт-капитала создают реальность, в которой даже кратковременный успех мало что меняет. «Пеликанс» утратили главный рычаг развития — возможность управлять собственными перспективами. В НБА это почти синоним отсутствия будущего.