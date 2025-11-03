У «Бруклина» Егора Дёмина ноль побед в НБА. Зачем «Нетс» вообще набрали новичков?

Шестое поражение подряд — 105:129 против «Филадельфии» — и в графе побед по-прежнему ноль. Оправданий у «Нетс» нет: «Сиксерс» играли без Джоэла Эмбиида и Пола Джорджа, но даже в ослабленном составе владели инициативой с первой минуты. «Бруклин» проигрывает не из-за усталости и не из-за невезения. Команда просто не способна выдать цельный, связный отрезок.

Состав выглядит разбалансированным. Жорди Фернандес упорно делает ставку на ветеранов, хотя именно развитие молодёжи должно было стать смыслом сезона. Летом клуб взял на драфте пятерых игроков первого раунда, но против «Филадельфии» на паркет вышли только Егор Дёмин и Дрейк Пауэлл. Остальные не получили ни секунды даже при разгроме.

Отсутствие игровой конструкции видно во всём: защита не держит нагрузку, нападение разрывается на индивидуальные эпизоды. 7 из 38 из-за дуги (18,4%) при 52% точности у соперника — статистика говорит сама за себя. Фернандес объясняет неудачи поиском правильных сочетаний, но за шесть матчей команда не прибавила ни в одном компоненте.

Кэмерон Томас вновь лучший по очкам — 29, но его продуктивность теряется в изоляционном баскетболе. Николас Клэкстон держит хороший баланс: 19 очков, семь подборов, пять передач, три блока. Майкл Портер-младший оформил дабл-дабл (17 очков и 17 подборов — личный сезонный максимум). Индивидуально — солидно, в командной динамике — без эффекта.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Getty Images

На этом фоне участие Дёмина — редкая логика в хаосе. За 15 минут он активно отработал в защите, грамотно разыграл несколько владений и забил свой первый двухочковый в НБА — с щита через Андре Драммонда. Эпизод снял странную статистическую «зарубку», когда игрок при множестве дальних бросков ни разу не идёт внутрь дуги. При минимальном времени Дёмин показывает чувство темпа и аккуратность решений — один из немногих обнадёживающих сигналов.

Несмотря на очевидный кризис, тренер не пересматривает ротацию: новички остаются без практики даже в проигранных матчах. Это противоречит самой идее перестройки: развитие сменено поддержанием статус-кво, который не приносит результата. После игры Фернандес честно признал, что команды нет ни энергии, ни цели, и ответственность на нём. Но проблема глубже: дело не в энергии, а в отсутствии концепции.

Жорди Фернандес главный тренер «Бруклина» «Нам нужно играть с полной отдачей и с осознанной целью. Сейчас этого не происходит, значит, я что-то делаю не так».

Сегодняшний «Бруклин» — команда, которая не понимает, что именно строит. Ставка на опыт не даёт стабильности, ставка на молодёжь не реализуется. Поражения перестали быть этапом развития и превратились в рутину. Для Дёмина это время важно как адаптация: он уже доказал готовность к уровню НБА, но в нынешней системе его рост ограничен. Без устойчивой модели даже яркие индивидуальные качества теряют смысл.

Шестая подряд неудача — отражение управленческого выбора, в котором результат и развитие разошлись по разным дорогам. По крайней мере, такое впечатление складывается прямо сейчас. Пока «Нетс» не определятся с приоритетом, каждое следующее поражение будет выглядеть не случайностью, а закономерностью.