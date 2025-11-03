У «Зенита» проблемы. Но почему бить тревогу — слишком рано

Ранее мы говорили о возможных проблемах «Зенита» после разгромного поражения от ЦСКА в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Это было больше месяца назад, но у команды всё равно остались трудности, правда, теперь уже в регулярном чемпионате. Давайте в них разбираться.

Первая и основная проблема команды — травмы. На данный момент из-за повреждений не играют Ненад Димитриевич, Андре Роберсон, Георгий Жбанов, Ливай Рэндольф и Алекс Пойтресс, выбывший до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки. А только недавно вошёл в состав капитан команды Сергей Карасёв, который ещё находится в не самых оптимальных кондициях.

Из-за постоянных травм основных игроков тренерскому штабу приходится подтягивать баскетболистов из молодёжки. На помощь в игре с «Енисеем» были вызваны Илья Кривых и Михаил Дулкай. К тому же Павел Земский стал получать больше времени на паркете в связи с повреждениями главных звёзд. Александру Секуличу приходится подстраиваться под такие обстоятельства. Нельзя же играть в одно, когда качества твоих новых игроков заточены, например, под совершенно другое.

Поэтому приходится изгаляться. Основная часть бросков в последнем матче с «Енисеем» была отдана Фрейзеру, который остался единственным из здоровых легионеров. Ещё бывшая краснодарская троица, состоящая из Андрея Мартюка, Владислава Емченко и Александра Щербенёва, получила практически полный карт-бланш от тренера в отсутствие других игроков. При этом их взаимодействия между собой смотрятся очень органично и выверено. Всё-таки трио играет вместе очень давно, зная сильные и слабые стороны друг друга.

Андрей Воронцевич Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

Ещё одной проблемой является потеря концентрации по ходу встреч. Например, в игре с «Пармой» «Зенит» шикарно проявил себя в первой половине, но во второй отдал контроль над происходящим на паркете в руки пермяков, которые чуть было не довели дело до победы. В матче с «Енисеем» с первых минут сине-бело-голубые смотрелись крайне блёкло, и даже эмоциональные тайм-ауты Секулича не помогали команде завестись и прибавить. Клуб из Санкт-Петербурга выиграл только одну четверть во встрече с красноярцами — очень плохой показатель, даже с учётом того, что «Зенит» выступал без ряда лидеров.

Напрашивается логичный вопрос — что делать? Подстраиваться под реальность и ждать возвращения лидеров. Необходимо давать больше играть тем, у кого сейчас идёт — Мартюку, Емченко, Щербенёву, Воронцевичу и Фрейзеру. Стараться больше искать неравноценные размены и выманивать «больших» на дугу. У «Зенита» хорошие защитники с дриблингом, способные за счёт своих быстрых действий найти себе или партнёру момент для броска. Ещё желательно поменьше совершать ненужных попыток из-за дуги. В игре с «Енисеем» у команды хорошо получалось находить моменты для взятия «краски», однако сине-бело-голубые сбивались на трёхочковые. Иногда можно и попробовать поиграть через Мартюка или Воронцевича в «посте», под которых открывались бы снайперы.

От травм не застрахован никто, но нужно делать выводы и пытаться делать максимум, от себя зависящий. Думаю, в клубе это и без меня прекрасно понимают. У команды не всё так ужасно, однако и не всё радужно. Через тернии к звёздам, как говорится. Интересно будет посмотреть за подопечными Секулича в следующем матче с «Локомотивом-Кубань», который, как и «Зенит», очень сильно получил по носу, проиграв ЦСКА с какой-то небывалой разницей в 40 очков (64:104). Краснодарцы будут настроены реабилитироваться за свой перформанс, а домашний паркет должен помочь им в этом. Секулича и компанию ждёт серьёзная проверка.