«Финикс» придумал, как сдержать Вембаньяму. Решение удивительно простое

Сегодняшний матч «Финикса» с «Сан-Антонио» показал: против игрока масштаба Виктора Вембаньямы порой эффективнее всего работает план без изысков. «Санз» выбрали схему попроще: уплотнение трёхсекундной, ранние сдваивания и жёсткий контакт. Ничего нового, но дисциплина превратила базу в оружие. Итог для француза — девять очков при 4 из 14 с игры и шесть потерь.

В начале сезона Вембаньяма шёл как по рельсам: 30 очков и почти 15 подборов за встречу, «Спёрс» — без поражений. В Финиксе этот ритм сломали. Любое его касание мяча тут же притягивало второго защитника, шаг к кольцу встречался корпусом. «Санз» не позволяли получать в удобных зонах, заставляя бросать с отклонением или играть спиной к кольцу с дистанции. За первую половину — всего два очка, к большому перерыву «Сан-Антонио» «горел» «-18», 70:52.

В защите «Финикс» не лез в безумие, но держал постоянный контакт. Главная цель — выбить равновесие ещё до начала действия. Рецепт простой: встреча телом, помощь со слабой стороны, плотная подстраховка на щите. Даже там, где рост и размах рук Вембаньямы обычно решают, ему не оставляли воздуха. Большинство бросков шло через контакт или с неустойчивой опорой.

Цифры подчёркивают степень сдерживания: девять очков, девять подборов, четыре блока, две передачи, шесть потерь и минус в графе «плюс-минус». «Финикс» не пытался стереть его с площадки, однако свёл влияние к минимуму — редкость для нынешнего Вембаньямы. При этом команда не перешла грань: 26 фолов — близко к среднему.

Давление на звезду соперника шло в паре с ясностью в нападении. Когда «Спёрс» схлопывали «краску», открывался периметр: Букер и Аллен наказывали из-за дуги, общекомандные 57% с «трёх» подтвердили расчёт. При почти равной борьбе на щитах (39-41) решающей стала разница в передачах — 34 против 21, что выдало контраст темпа и организации.

Ключ — в последовательности. Райан Данн и Джош Окоги по очереди держали Вембаньяму, обеспечивая плотность без провалов в командной защите. Сценарий сдваиваний не менялся: при приёме в «пост» — мгновенный второй номер, при пасе на дугу — молниеносное возвращение к своему. Это требовало предельной концентрации, но исключало сбои.

«Финикс» не открыл Америку, а просто довёл азы до совершенства. Вышел урок о том, как система перевешивает индивидуальное превосходство. Для «Спёрс» поражение — напоминание: любой доминант зависит от пространства и времени. В этот раз у Вембаньямы не было ни первого, ни второго.