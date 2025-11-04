Клуб взрастил Йокича и других игроков НБА. А теперь удивляет в новом турнире Единой лиги

Возвращаемся к внутрисезонному турниру Единой лиги ВТБ, в котором выступают два клуба из-за рубежа — сербская «Мега» и «Игокеа» из Боснии и Герцеговины. Давайте немного поговорим о белградском клубе, успевшем уже удивить многих.

«Мега» в своём первом матче в Кубке обыграла московский ЦСКА со счётом 72:81. При этом сделала на домашнем паркете соперника, в «Мегаспорте». В Сербии есть два гранда — «Партизан» и «Црвена Звезда». Ещё есть «Суботица», но её вряд ли можно отнести к ведущим клубам. «Мега» — команда, которая нацелена на развитие молодых баскетболистов. У команды чётко выстроенная академия, а в основной команде выступают очень молодые игроки. Им дают шанс, они с лихвой им пользуются. Средний возраст участников клуба — 19,7 года.

Просто юные игроки, которые только-только окончили академию, уже выступают на высочайшем уровне в Адриатической лиге, где собраны топовые соперники — «Дубай», «Партизан», «Црвена Звезда», «Игокея» и «Будучность». Это просто подарок для молодых баскетболистов в плане опыта и получения игровой практики. Самому возрастному игроку «Меги» Вуку Радоичичу летом исполнилось 24 года.

Никола Йокич Фото: redbull.com

За «Мегу» выступал, по моему мнению, лучший на данный момент игрок НБА Никола Йокич. Он провёл три года в сербском клубе и уже после этого отправился покорять американскую лигу. Результат вы видите сами. В «Меге» начинал и Василие Мицич — легенда Евролиги и один из лучших игроков Сербии. В целом список можно продолжать очень долго — например, в клубе успели поиграть в своё время Ивица Зубац, Гога Битадзе, Филип Петрушев, Никола Йович — знакомые имена для любителей НБА, не так ли?

Для не самого известного клуба в Сербии «Мега» выжимает максимум и старается давать молодёжи всё, чтобы они чувствовали себя комфортно. Пока так и получается. Команда, состоящая практически только из сербов (в клубе один итальянец, малиец и словенец) удивляет своим подходом к делу и выигрышем над ЦСКА показала, что молодые и голодные до побед юнцы могут не только на равных соревноваться с грандами, но и обыгрывать их. Сегодня у «Меги» матч с «Локомотивом-Кубань». Удастся ли удивить ещё раз?