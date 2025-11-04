«Бруклин» Егора Дёмина опять без побед. И всё ещё загадка, во что играют «Нетс»

Игровая идея «Бруклина» по-прежнему размыта. Команда выходит без каркаса и иерархии, без ясных приоритетов. Составы и ротации меняются от матча к матчу, но суть неизменна: короткие всплески энергии сменяются затяжными провалами, а тренерский штаб говорит о «позитивных шагах», которых никто не различает.

После встречи с «Миннесотой» Жорди Фернандес вновь повторил знакомую мантру: мол, удержали соперника ниже 30 очков в двух четвертях — уже маленькая победа; такие вещи не чинятся за ночь, это процесс. Теперь это звучит не как анализ, а как оправдание подхода. При этом принципов игры не видно — ни в нападении, ни в обороне.

Кэмерон Томас по-прежнему берёт львиную долю бросков, из-за чего его цифры теряют ценность: он завершает атаки без паузы, редко вовлекая партнёров. Николас Клэкстон пытается оживить нападение — разыгрывает сверху, двигает мяч, запускает движение без мяча, — но эти усилия не складываются в устойчивую систему.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Егор Дёмин снова вышел со скамейки: два очка, четыре передачи, два подбора. Он постепенно подстраивается под темп НБА и увереннее ведёт мяч. Несколько пик-н-роллов получились качественными, особенно эпизод с замедлением у кольца и аккуратным фингерроллом: бросок не упал, но решение было верным. При этом его использование поверхностно: чаще всего он «припаркован» на дуге в ожидании паса, что не соответствует его реальному профилю.

Фернандес после игры отметил прогресс россиянина: 21 минута против мощного соперника — опыт, движение в нападении должно быть точным, минуты были позитивными и на этом будут строить игру дальше. Но общий рисунок не меняется. Тренер продолжает полагаться на проверенных ролевиков вроде Теренса Мэнна и Тайриза Мартина — и это мало влияет на развитие команды.

«Бруклин» на словах перестраивается, а на деле играет так, будто задача — выиграть здесь и сейчас. Молодёжь получает урезанные роли, распределение владений несбалансировано. Команда проигрывает не только из‑за защиты, но и из‑за отсутствия долгосрочного плана.

На этом фоне «Миннесота» выглядит устойчиво. Даже без Энтони Эдвардса сохранилась организация: Джейден Макдэниэлс стабильно попадал из-за дуги, Наз Рид действовал увереннее, Руди Гобер контролировал «краску», Джулиус Рэндл оформил трипл-дабл. Молодые получили ограниченные, но осмысленные минуты. Всё выглядело системно.

И вот главное противоречие «Бруклина»: развивать молодых или снова смотреть, как Томас бросает 20–30 раз за матч? Вопрос риторический. Фернандес застрял между необходимостью бороться и обязанностью строить фундамент — и пока не справляется ни с тем, ни с другим.

Итог закономерен: поражение от «Миннесоты» 109:125 и седьмая неудача подряд. Это отражает не столько уровень состава, сколько отсутствие направления. Пока Дёмин и другие новички заперты в ограниченных ролях, а тренер повторяет про «процесс», команда не движется ни к развитию, ни к победам.