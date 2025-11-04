Адетокунбо идёт за MVP. Красивый победный бросок под сирену — и фанаты соперника притихли!

После одного движения всё стало ясно. Зажатый между Аароном Несмитом и подстраховавшим Айзеей Джексоном Яннис Адетокунбо делает разворот, уходит в отклонение и отправляет мяч точно в кольцо. Сирена звучит уже после того, как сетка дрогнула. Арена «Индианы» замирает. Адетокунбо неторопливо идёт к скамейке и лаконичным жестом просит трибуны «Индианы» помолчать.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Этот жест оказался больше чем эмоцией момента. «Милуоки» два года подряд уступал «Пэйсерс» в плей-офф, и обычное соперничество давно переросло в принципиальную историю. Победный бросок в Индианаполисе — это был своего рода ответ на накопившееся напряжение. После игры Яннис сказал спокойно, как о рутине.

Яннис Адетокунбо форвард «Милуоки» «Со смазанным броском можно жить. Нельзя жить, если не бросил».

Сухая интонация идеально совпала с тем, как он работает в концовках.

Статистика лишь подтверждает его слова. За первые семь матчей — 204 очка за 195 минут. По результативности и эффективности форвард снова среди элиты лиги, при этом «Милуоки» одержал на старте пять побед при двух поражениях. И груз на Адетокунбо максимальный. Он по-прежнему ось нападения и страховка для слабых мест партнёров.

Победа над «Индианой» далась тяжело. Хозяева, несмотря на потери — без Халибёртона, Матурина, Макконнелла, Нембарда и Топпина, — дотянулись в концовке и сравняли счёт за 14 секунд до сирены после прохода Несмита. Однако следующий розыгрыш решил всё: Яннис получил мяч на дуге, сыграл спиной и исполнил бросок а-ля Дирк Новицки — точный, выверенный, без лишнего усилия.

Помимо 33 очков, Адетокунбо собрал 13 подборов, отдал пять передач и сделал два перехвата. Его поддержали шесть одноклубников, набравших не меньше девяти очков. Отдельно стоит выделить Майлза Тёрнера, вернувшегося в Индиану уже в форме «Бакс»: девять очков, семь подборов, пять блоков — качественный ответ на давление трибун.

Адетокунбо остаётся одной из самых надёжных фигур лиги. На протяжении пяти последних сезонов он играет на уровне MVP, просто эффект привычки притупил к нему внимание. Сейчас, когда «Милуоки» не выглядит безоговорочным фаворитом, его значение особенно отчётливо.

Тот самый бросок — всего лишь эпизод, но показательный. В нём — весь Яннис: дисциплина, надёжность и хладнокровие в ключевой миг. Только точное исполнение. «Милуоки» обыграл «Индиану» — 117:115. И снова Адетокунбо оказался в центре сюжета не потому, что стремился к этому, а потому что иначе он не умеет.