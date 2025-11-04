Похоже, у Джа Моранта с «Мемфисом» всё кончено. Вот 5 вариантов продолжения

Разговоры о трениях в «Мемфисе» ходили давно, но поражение от «Лейкерс» в ночь на 1 ноября придало им форму и детали. По данным источников, в раздевалке вспыхнула резкая перепалка между Джа Морантом и главным тренером Туомасом Иисало. Спор разгорелся вокруг лидерства и распределения владений.

Иисало, пришедший с жёстким запросом на дисциплину, позиции не смягчил. Ответ Моранта стал симптомом ситуации: «По их мнению, наверное, надо не заигрывать меня». Спустя сутки — отстранение на матч и штраф. Формально — дисциплина. По сути — сигнал, что в клубе всё зашло слишком далеко.

Статистика Моранта не гасит эффект конфликта. За первые шесть игр — 20,8 очка и 6,7 передачи, однако при этом худшая в лиге эффективность на джамп-шотах — 0,58 очка за попытку, трёхочковые — 15,6%. При этом модель Иисало строится на контроле темпа и принятии решений, а не на постоянном давлении через дриблинг. В этих координатах ценность Моранта падает и из‑за игры, и из‑за несоответствия принципам клуба.

Без лидера «Мемфис» уступил «Торонто» (104:117), выдав 24 ассиста и 44% с игры. Игра вышла предсказуемой, но без эмоциональных срывов. Тем временем в сегодняшней встрече уже с Джа в составе «Гриззлиз» уступили «Детройту» со счётом 106:114. Морант сообразил дабл-дабл из 18 очков и 10 передач.

Тем не менее руководство «мишек», по имеющимся сведениям, изучает рынок. Контракт Моранта на $ 39,446 млн требует точного соблюдения норм коллективного соглашения (CBA), но при желании обмен реален. Вариантов немного, однако есть команды, готовые рискнуть ради импульса или звёздного фактора.

«Сакраменто Кингз»

Джа Морант (с мячом), сезон-2024/2025 Фото: Justin Ford/Getty Images

«Кингз» нуждаются в перезагрузке нападения. Домантас Сабонис — центр конструкции, однако текущая гард-линия не держит нужный темп. Морант мог бы вернуть команде динамику, ощутимо просевшую с уходом ДеАарона Фокса. Возможный пакет: Малик Монк ($ 19 млн), Деннис Шрёдер ($ 14 млн), Кеон Эллис ($ 2,3 млн) и два защищённых пика первого раунда. Сумма укладывается под потолок. «Мемфис» получает глубину и активы, «Сакраменто» — ускорение атаки с понятным риском в защите.

«Майами Хит»

Джа Морант и Эндрю Уиггинс, сезон-2025/2026 Фото: Justin Ford/Getty Images

Механизм Эрика Споэльстры умеет встраивать непростых игроков без разрушения структуры. В чётких рамках системы Морант мог бы играть чище и эффективнее. Реалистичный пакет — Тайлер Хирроу ($ 31 млн), Симоне Фонтеккио ($ 8,3 млн) и пики первого раунда. Для «Мемфиса» это сочетание стабильности и финансовой гибкости; для «Хит» — добавление скорости и агрессии на периметре без слома баланса.

«Финикс Санз»

Девин Букер и Джа Морант, сезон-2024/2025 Фото: Justin Ford/Getty Images

«Санз» застряли между изоляциями и движением мяча. Морант способен поднять темп, разгрузить Букера и снизить зависимость от индивидуалок. Вариант обмена — Джейлен Грин ($ 33,5 млн) плюс будущий пик первого раунда. «Мемфис» получает ставку на молодого скорера и горизонт развития, «Финикс» — краткосрочную попытку расширить вариативность нападения.

«Бруклин Нетс»

Кэмерон Томас и Джа Морант, сезон-2024/2025 Фото: Justin Ford/Getty Images

Клуб в режиме перезапуска и ищет фигуру, вокруг которой можно выстроить новую идентичность. При должной концентрации Морант способен стать таким ядром. Возможный пакет — Майкл Портер-младший ($ 38 млн) плюс дополнительные активы. «Мемфис» получает проверенного шутера и пространство для перестройки ротации, «Нетс» — потенциального франчайз-лидера. Риски очевидны: медкарта Портера и репутационный шлейф Моранта, но с точки зрения спортивной логики обмен реалистичен.

«Торонто Рэпторс»

Джа Морант и Скотти Барнс, сезон-2023/2024 Фото: Justin Ford/Getty Images

У «Рэпторс» не хватает стабильной угрозы за счёт давления на кольцо. Морант закрывает этот дефицит, даже при ограниченном броске. Сбалансированный вариант — Иммануэль Куикли ($ 32 млн) и выборы первого раунда. Возможно, ещё какие-то активы среди молодых игроков. «Мемфис» получает надёжного гардa и дополнительный актив, «Торонто» — ускорение перестройки. Открытый вопрос — готовность организации пойти на риск с нестабильным игроком даже в спокойной медиасреде.

Поле для манёвра у «Мемфиса» сужается. Конфликт с тренером не вынесен наружу, но уже необратим. Команда дрейфует к модели, где центр — Джарен Джексон-младший, а во главе угла — оборона и дисциплина. В эту систему Морант не ложится.

Для него обмен — единственный способ не обесцениться дальше. Потенциал по-прежнему высок, однако кредит доверия минимален. Интерес на рынке есть, хотя мотивация команд скорее прагматичная, чем эмоциональная. По сути, отношения игрока и клуба уже завершены — осталось оформить это юридически.