Триллер между «Мегой» и «Локомотивом», а «Уралмаш» всё ещё буксует. Итоги дня в ЕЛ

Сегодня, 4 ноября, прошли две интересные встречи: в Единой лиге встретились «Уралмаш» и «Самара», а в рамках внутрисезонного турнира сыграли сербская «Мега» и «Локомотив-Кубань». Уральская команда начала сезон с трудностями, самарцы всё ещё ищут способ одержать первую победу, а краснодарцам предстояло проверить себя в матче с сербским коллективом, уже сумевшим одолеть ЦСКА.

«Уралмаш» проиграл четыре из первых семи встреч сезона и сейчас занимает седьмое место в таблице. Очевидно, екатеринбуржцы намерены как минимум повторить прошлогодний результат и снова завершить регулярку на пятом месте, так что запас для роста остаётся. Впрочем, стоит помнить, что команда Ростислава Вергуна и в прошлом году осенью выступала неровно. Возможно, это часть запланированного ритма — постепенное наращивание формы, чтобы выйти на пик именно весной.

«Самара» по-прежнему переживает тяжёлый период, но делает это с симпатией публики — за счёт искреннего задора и группы ярких отечественных игроков. Команда всё ещё не знает вкуса победы в этом сезоне, а о борьбе за плей-офф, пожалуй, никто изначально и не мечтал. Любопытная деталь: в составе «Уралмаша» сейчас немало бывших «самарцев», которые покинули клуб именно из-за его финансовых трудностей.

Никита Михайловский и Иван Пынько Фото: Единая лига ВТБ

Игра получилась вязкой, без лишней суеты и скоростных обменов, где соперники мерились мастерством в позиционном нападении. «Уралмаш» задал тон ещё в первой четверти (23:13), демонстрируя более высокий уровень и хорошее движение мяча — девять результативных передач за 10 минут против всего одной у соперника.

Казалось бы, идеальный шанс, чтобы уйти в отрыв и снять все вопросы о победителе задолго до финальной сирены. Однако этого не произошло — «Самара» цеплялась, временами сокращала отставание и держала интригу. Правда, довести рывок до конца подопечным Владислава Коновалова не удавалось: слишком много ошибок мешали развить успех.

«Уралмаш» будто действовал в экономном режиме, но счёт не позволял расслабляться. Не возникало ощущения полного контроля над игрой. После яркого старта последовали три относительно равные четверти (19:20, 16:16, 21:23). Да, фаворит одержал закономерную победу, однако повод для удовлетворения сомнителен. Сам главный тренер Ростислав Вергун после матча признал, что с его командой «что-то не так».

«Двоякое впечатление игра оставила. Мы изначально несколько задач хотели решить: дать возможность всем себя проявить и где-то подготовиться уже к игре 7-го числа в Перми. Ситуация, когда хочешь одновременно добиться нескольких задач, немножко проседаешь в качестве. Глядя на наши трибуны, всегда, мне кажется, хочется сделать что-то лучше. Мне кажется, что сегодня далеко не наша лучшая игра была. Какое-то общее состояние, какой-то вирус, наверное, в команде есть. Может быть, это как-то влияет».

Впрочем, есть и плюсы: в не самой результативной встрече уральцы отдали 24 результативные передачи — показатель, достойный похвалы. Команда действует альтруистично, очки распределяются равномерно. А у «Самары» особенно выделились Дмитрий Чебуркин (25 очков) и Никита Михайловский. Несмотря на сложное положение клуба, приятно видеть, что российские игроки получают шанс проявить себя.

Что касается Basket Cup, там зрителей ждала настоящая феерия. Сербская «Мега» уже заявила о себе, обыграв ЦСКА в стартовом матче турнира и доказав, что у зарубежных участников хватает мотивации. Теперь испытание Адриатикой проходил «Локомотив».

«Мега» — действительно уникальная команда: состав исключительно молодой, при этом удивительно высокорослый. Но главное — стиль игры. С первых минут сербы задали высокий темп, активно прессинговали краснодарцев по всему паркету и после перехватов стремительно переходили в атаку.

Такой современный стиль баскетбола с упором на дальние броски способна предложить далеко не каждая команда Единой лиги. В этом смысле внутрисезонный турнир — отличная идея: хорошая возможность для наших клубов проверить себя на фоне представителей европейского баскетбола, чтобы не «застояться» в условиях изоляции.

Нельзя сказать, что «Мега» — звёздная команда. Это середняк Адриатической лиги, однако уже вторую игру подряд сербы проводят блестяще. Их агрессивная манера позволила набрать 37 очков за первую четверть — результат скорее в духе НБА. «Локомотив» ответил только 24.

Когда начали появляться тревожные мысли, «Локомотив» быстро переломил ситуацию, перестроив защиту. Краснодарцы стали активнее меняться на заслонах, а в нападении сами ускорили темп, заставляя соперника ошибаться. Серии быстрых отрывов помогли не только догнать «Мегу», но и выйти вперёд. Вторая четверть прошла под их полным контролем — 27:12.

После большого перерыва игра замедлилась, и обе команды стали больше полагаться на своих лидеров. Патрик Миллер вновь был великолепен, набрав 30 очков, а со скамейки отличился Кассиус Робертсон — 17 очков. Благодаря им «Локомотив» удерживал преимущество почти до самой концовки.

Здесь стоит выделить молодую звезду «Меги» Саво Дрезгича. Воспитанник «Партизана» перешёл в менее статусный клуб ради игрового времени — и раскрылся. Ему всего 19 лет, однако он выглядел как самый уверенный игрок на площадке. Именно он взял на себя всё нападение сербской команды в концовке и исполнил несколько сложнейших трёхочковых, а затем хладнокровно реализовал штрафные. Дрезгич практически в одиночку сравнял счёт, и у него был шанс вырвать победу, однако его дальний бросок в последние секунды оказался неточным.

Матч перешёл в овертайм, и казалось, что психологическое преимущество теперь у сербов: всё-таки «Локомотив» вёл почти всю вторую половину. На кураже «Мега» вышла вперёд, но Робертсон получил шанс спасти игру за две секунды до конца — однако мяч покинул его руки на долю секунды позже финальной сирены.

В итоге «Мега» победила второго подряд российского гранда и возглавила таблицу Basket Cup. Турнир пока действительно радует: интрига растёт, а сербская команда становится его главным открытием. И да, имя Саво Дрезгича стоит запомнить — вполне возможно, уже на Олимпиаде-2028 он будет рядом с Николой Йокичем бороться за медали в Лос-Анджелесе.