Главная Баскетбол Статьи

НБА, сезон-2025/2026, Чикаго Буллз — Филадельфия Сиксерс: отчёт матча от 5 ноября, Никола Вучевич реализовал победный трёхочковый

Рекорд Джордана пал спустя десятилетия. А ещё «Чикаго» вырвал победу решающей «трёшкой»!
Артемий Берстенев
«Чикаго» вырвал победу решающей «трёшкой»!
Аудио-версия:
Комментарии
Никола Вучевич и Джош Гидди — главные герои «Буллз» в игре с «Филадельфией».

В Чикаго случилась редкая для спорта развязка: «Буллз» вырвали победу у соперника, который почти весь матч владел инициативой. Старт для хозяев оказался кошмарным — уже в первой четверти «Сиксерс» наколотили 45 очков, и шансы «Буллз» на успех казались призрачными. Но чикагцы проявили стойкость, методично тая отставание, и в самой концовке при 110:111 победную точку поставил точный трёхочковый Николы Вучевича.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Двигателем камбэка стал Джош Гидди. Его универсальный перформанс — 29 очков, 15 подборов и 12 передач — вернул команду в игру после тяжёлой первой половины. Гидди уверенно дирижировал нападением, мгновенно подстраиваясь под ситуацию, а в решающем эпизоде выдал адресную передачу на Вучевича, который без нервов отправил мяч в кольцо. При этом сам Вучевич был опорой весь матч: его 19 очков и 10 подборов поддерживали ритм и баланс «Буллз».

Не меньшую роль сыграла и защита «Чикаго», резко прибавившая после провальной стартовой четверти. Айзек Окоро и Патрик Уильямс добавили необходимой жёсткости, сузив коридоры для Тайриза Макси. Тот набрал 39 очков, но удержать инициативу не смог: «Буллз» разобрали его привычные паттерны и ограничили эффективность в ключевые моменты.

Расписание и результаты матчей НБА — смотрите здесь

«Филадельфию» подвела концовка: ставка на изоляции, разлад в комбинационной игре и отсутствие чёткого плана на последние минуты сыграли против гостей. Этот провал в менеджменте клатча оказался решающим. Важным козырем «Буллз» стала и скамейка. Резервисты во главе с Джейленом Смитом растягивали оборону, добавляли нужные очки и обеспечили тыл для стартовой пятёрки — в то время как запас «Сиксерс» явно не дотянул до уровня соперника.

В итоге, несмотря на трудное начало и драматичную развязку, «Чикаго» победил благодаря хладнокровию в концовке и заметному прогрессу в командной «химии». Итог — 113:111 в пользу «быков»: счёт, который отражает и высокое индивидуальное мастерство, и умение работать сообща. Эта виктория не только улучшила баланс до 6-1, но и стала исторической для Джоша Гидди — он первый с сезона-1988/1989 года, кто оформил два трипл-дабла подряд в составе «Чикаго». После Майкла Джордана.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
113 : 111
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Чикаго Буллз: Гидди - 29, Вучевич - 19, Окоро - 16, Смит - 14, Хаертер - 12, Бузелис - 10, Джонс - 8, Уильямс - 3, Терри - 2, Картер, Филлипс
Филадельфия Сиксерс: Макси - 39, Эмбиид - 20, Убре - 18, Эджкомб - 12, Гримс - 10, Уотфорд - 8, Бона - 2, Уокер - 2, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Маккейн, Брум, Гордон
