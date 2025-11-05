От «Барселоны» и НБА к Единой лиге. Лука Шаманич — новое имя в «Зените»

Лука Шаманич — редкий случай карьеры на тонкой грани между авансами ожиданий и строгой бухгалтерией фактов. Вряд ли кто-то предугадал бы, что хорват, прошедший весь путь от юниорских турниров до НБА, после череды неожиданных поворотов окажется в петербургском «Зените».

Он родился 9 января 2000 года в Загребе, в семье, где баскетбол был ремеслом, а не увлечением: его отец, Марко Шаманич, играл в Евролиге за словенскую «Крку». Частые переезды по Европе сделали детство Луки международным — с ранним знакомством с разными школами игры. В сам баскетбол он пришёл поздно, лишь в 11 лет, успев попробовать футбол, теннис и даже брейк-данс. Этот нестандартный старт подарил ему необычную смесь — мощь и атлетизм при отличной координации.

В 16 лет Шаманич оказался в системе «Барселоны» — естественный шаг после громких побед на молодёжной сцене. Он брал титулы на слэм-данк-контестах и стал MVP турнира Adidas Next Generation . Но настоящая проверка настигла его в 2019-м, когда «Сан-Антонио Спёрс» выбрали его под 19-м номером драфта НБА. Здесь он получил уникальный опыт — тренировки под руководством ассистента Грега Поповича — Тима Данкана. Скрупулёзное внимание к деталям, работа бигменов в лоу-посте — уроки, которые он унёс с собой.

Лука Шаманич в составе «Басконии», сезон-2024/2025 Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

Закрепиться в НБА, однако, не получилось: за два сезона в «Спёрс» он провёл 36 матчей и не стал важной фигурой ротации. Его показатели были сдержанными — 3,8 очка и 2,2 подбора за 9,9 минуты. После расставания с «Сан-Антонио» он продолжил путь в G-лиге, выступая за «Уэстчестер Никс» и «Мэйн Селтикс». Там статистика пошла вверх, и в ноябре 2022 года он был признан игроком месяца, в среднем набирая 21,7 очка и делая 11,4 подбора.

НБА не стала для него долгой гаванью — возвращение в Европу было лишь вопросом времени. В 2024-м Шаманич подписал контракт с «Фенербахче», но уже через месяц (если быть точнее — 39–40 дней) по личным причинам расторг соглашение, так и не выйдя на паркет. Эта пауза лишь подогрела интерес к его дальнейшему маршруту. Спустя несколько месяцев он оказался в «Басконии» и в Евролиге показывал относительно ровную игру — в среднем 9,1 очка и 3,2 подбора. Однако и эта глава завершилась: в сезоне-2025/2026 после пяти матчей он ушёл по схожим причинам.

Ноябрь 2025 года стал кульминацией зигзагообразного пути — переход в «Зенит» и контракт на сезон-2025/2026. Для петербуржцев это стратегический шаг: на фоне травм и нужды в усилении передней линии от Шаманича ждут глубины ротации и универсальности. Его опыт НБА и Евролиги, габариты (208 см, 109 кг) и умение закрывать несколько позиций делают его ценным ресурсом для Единой лиги ВТБ — как в нападении, так и в обороне.

Для самого Луки это шанс перезапуска: возможность вновь подтвердить свой уровень и повлиять на исход больших игр. В «Зените» он получит условия и доверие, а его опыт, адаптивность к высоким требованиям и амбиции могут стать решающим аргументом в ключевые моменты сезона. Будем наблюдать.