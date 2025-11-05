УНИКС ярко дебютировал в новом турнире. Обескровленный «Зенит» не справился с казанцами

«Зенит» в первом матче группы B внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ одолел «Уралмаш» со счётом 92:63. УНИКС ещё не принимал участия в новом соревновании. Настало время проверить свои силы! Сине-бело-голубые страдают от огромного количества травм лидеров, но и у казанцев из-за различных повреждений не сыграют Пэрис Ли и Дишон Пьерр. Как прошёл матч?

Дебютный матч УНИКСа во внутрисезонном кубке просто феноменально начал Михаил Беленицкий: форвард набрал шесть очков кряду и отзащищался под кольцом от Андрея Мартюка. Андрей Лопатин реализовал «трёшку», а гости улетели вперёд — 9:2. «Зенит» усилиями Мартюка и Трента Фрейзера немного прибавил, но Маркус Бингэм, Джален Рейнольдс и Си Джей Брайс отлично действовали в атаке, огорчая соперника раз за разом. Правда, хозяева не остановились — Фрейзер дирижировал нападением сине-бело-голубых и сам набирал очки. «Зенит» приблизился к сопернику — 14:17. Велимир Перасович взял тайм-аут, после которого Рейнольдс оформил 2+1. Сперва показалось, что хозяева паркета готовы ответить, однако затем подопечные Александра Секулича развалились, проиграв четверть со счётом 23:32.

Во второй четверти в составе «Зенита» выделялись российские игроки — Мартюк, Владислав Емченко, Александр Щербенёв и Андрей Воронцевич. Во многом благодаря их действиям команда шикарно двигала мяч, находила моменты для бросков и добротно защищалась. Нападение УНИКСа застопорилось. Уже не было свободных проходов под кольцо, и в каждом владении сине-бело-голубые боролись до конца. У казанцев можно отметить лишь Брайса и Бингэма, которые старались больше остальных. 21:15 — четверть за «Зенитом».

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

После выхода с перерыва команды на протяжении двух минут не могли набрать очки, а затем пошло-поехало. Особенно у УНИКСа! Денис Захаров и Беленицкий стали «поливать» из-за дуги. Дмитрий Кулагин и Рейнольдс проходили под кольцо, а Бингэм разбирался с любыми оппонентами в «краске». У «Зенита» не получалось практически ничего. Лишь малая доля попыток достигала цели, никак не получалось вскрыть грамотную оборону казанцев, которая собралась в самый ответственный момент. Гости засушили эту четверть, забрав её с результатом 23:12.

В заключительном отрезке ситуация не поменялась: УНИКС с каждой минутой всё сильнее отрывался в счёте. «Трёшками» отметились Бингэм и Брайс. Мартюк ответил своим дальним попаданием, однако ближе к середине четверти разница стала уже огромной — 85:61 в пользу казанцев. Как только подопечные Перасовича поняли, что дело уже сделано, они немного сбавили обороты. Но «Зенит» оформил рывок 9:2 и заставил Велимира взять тайм-аут, в котором он объяснил своим игрокам, что не стоит опускать руки. УНИКС довёл дело до победы со счётом 91:72.

Самым результативным игроком встречи стал Фрейзер — 22 очка, два подбора и три передачи. Правда, Трент отличился и со знаком минус, допустив целых восемь потерь. Мартюк провёл хорошую игру, оформив дабл-дабл: 20 очков и 10 подборов. В составе УНИКСа выделялись сразу трое игроков — Рейнольдс — 22 очка, два подбора и три передачи, Бингэм — 16 очков, восемь подборов, три передачи и четыре перехвата, а также Брайс — 17 очков и четыре подбора. Во многом благодаря этой троице казанцы и одержали победу. Но шикарно себя проявили Захаров, Беленицкий, Кулагин и Лопатин.

УНИКС без Ли и Пьерра смотрелся очень хорошо. Захаров взял на себя часть «трёшек» Пэриса и отлично справился со своей задачей. Казанцы действовали очень умно и пользовались лучшими качествами своих баскетболистов. Огромную роль в победе сыграл Бингэм, который провёл 37 минут на паркете! Маркус не давал соперникам разгуляться в «краске», а также грамотно перекрывал линии для передач. Подопечные Перасовича начали новый для себя турнир с победы, а «Зенит» впервые уступил во внутрисезонном кубке.