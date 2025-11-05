Достижение Курбанова и очень грозный ЦСКА в Единой лиге. У «Пари НН» проблемы

ЦСКА после поражения от «Пармы» больше не допускал таких оплошностей, победив в шести матчах кряду. При этом были обыграны «Зенит», УНИКС, «Уралмаш» и «Локомотив-Кубань» — очень грозные соперники. «Пари Нижний Новгород» такими успехами похвастаться не может. Клуб побеждал лишь в стартовой встрече нового сезона, а затем — одни неудачи. Как складывался матч для нижегородцев с действующим чемпионом Единой лиги ВТБ?

Не успела начаться игра, как Антон Астапкович уже положил «трёшку». Буквально в следующей же атаке ЦСКА форвард повторил то же самое. Тогда-то и стало понятно, что «Пари НН» сегодня несдобровать. Буквально за три минуты армейцы обеспечили себе крайне комфортное преимущество — 10:2. Тем не менее у хозяев издали попали Илья Платонов и Кирилл Попов. И от огромного перевеса практически не осталось и следа — 8:13. Правда, на этом нападение нижегородцев застопорилось, а за дело взялся Мело Тримбл. Лидер ЦСКА сам набирал очки и отдавал отличные передачи. «Пари НН» старался держаться на плаву, однако особо не получилось, по крайней мере в первой четверти — 18:28.

Второй отрезок получился очень ровным. Каждая из команд на максимум выкладывалась в обороне, а мяч предательски не хотел залетать в кольцо. У ЦСКА включились Самсон Руженцев и Каспер Уэйр. Россиянин набрал за четверть семь очков, а на счету американца пять очков и одна передача. Десятиминутка получилась самой нерезультативной во встрече и ушла в актив армейцев — 15:13.

Как по щелчку пальцев ЦСКА прибавил во второй половине. Перерыв пошёл на пользу команде — Андреас Пистиолис грамотно настроил своих подопечных на заключительный отрезок матча. Уэйр положил в цель два подряд точных трёхочковых с передач Тони Джекири. Своими дальними попаданиями отметились и Платонов с Дмитрием Хвостовым. Тем не менее после этого армейцы стали постепенно наращивать преимущество. Тримбл и Уэйр делали всю игру москвичей. Эта парочка не только набирала очки, но и ассистировала партнёрам. «Пари НН» включался лишь периодически, и то ненадолго. ЦСКА оставил отрезок за собой — 25:16.

К старту заключительной четверти армейцы уже вели с разницей в 19 очков, поэтому могли себе позволить некоторые вольности в обороне. Сначала игроки «Пари НН» этим не пользовались, однако затем Платонов, Вашингтон, Попов стали чаще угрожать кольцу и пользоваться своими моментами. Например, Норберт Лукач реализовал первый трёхочковый бросок в сезоне. Правда, усилия Ивана Ухова и Александра Чадова, который играл со своей бывшей командой, помогли армейцам завершить матч на хорошей ноте — уверенная победа со счётом 95:71.

Наибольшей результативностью отметились Астапкович и Попов — каждый из них набрал по 15 очков. В составе ЦСКА сразу пять игроков заработали как минимум 12 очков — Тримбл, Уэйр, Ухов, Руженцев и Астапкович. Как обычно, армейцы играли в командный баскетбол, и одного лидера конкретно в этом матче выделить крайне сложно. Все действовали качественно, каждый выполнял свою отведённую роль.

Никита Курбанов не был на первых ролях в игре, но форвард, как обычно, оказался крайне полезен в обороне. Во встрече с «Пари НН» самый опытный игрок ЦСКА преодолел рубеж в 4000 набранных очков за клуб. Знаковая цифра для одного из символов Единой лиги и московской команды.

ЦСКА сделал выводы после поражений от «Пармы» в Единой лиге и от «Меги» — в Кубке. Команда снова отменно смотрится на обеих сторонах паркета, а к лидерам вернулись форма и уверенность в собственных силах. К тому же травмы пока обходят армейцев стороной — огромный плюс. Если у москвичей всё прекрасно, то у «Пари НН» огромные проблемы. Команда сейчас находится явно не на том месте, на которое рассчитывала. Поэтому нужны изменения. Возможно, даже какие-то кардинальные.