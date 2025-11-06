Вот и первая победа Егора Дёмина в НБА!

Семь поражений подряд превратили само слово «Бруклин» в метафору хаоса. Команда отставала от собственного плана и реагировала на события с запозданием. В Индианаполисе эта вязкость, наконец, спала: «Нетс» провели цельный, управляемый матч и выиграли по делу, без удачных случайностей.

Но трудности начались уже в стартовой четверти: Кэмерон Томас травмировал заднюю поверхность бедра и на площадку не вернулся. Нападению пришлось перестраиваться на лету, где Майкл Портер взял на себя опору: его 32 очка и 11 подборов пришлись как раз, когда команде была нужна не искра, а стабильность. Он стал системным центром атаки, сохранив баланс между лидерством и дисциплиной.

Николас Клэкстон оформил второй дабл-дабл в сезоне — 18 очков, 10 подборов, шесть передач и два блока. Он оказался ядром на обеих половинах: задавал ритм, связывал защиту с быстрым переходом и поддерживал взаимодействие с молодыми — то, чего раньше не хватало.

Егор Дёмин сыграл скромно, но содержательно. Бросок колеблется, зато заметно прибавил в работе на заслонах и чтении комбинаций. В защите стал надёжнее, опираясь на длину и позиционирование, а не на риск. В его действиях появилась структура — главный признак адаптации для новичка.

«Индиана» вышла в усечённом составе — без восьми игроков ротации. Даже так Паскаль Сиакам провёл качественный матч: 23 очка, 10 передач, шесть подборов. Но нехватка глубины не позволила «Пэйсерс» выдержать плотность, с которой «Бруклин» закрывал периметр. 13 точных трёхочковых из 36 — едва ли не единственный участок, где хозяева старались держаться на уровне.

Впервые за сезон игра «Нетс» походила не на борьбу за кислород, а на осмысленный процесс: верный темп, отказ от лишних бросков, контроль щита. Это своего рода возвращение к базовым принципам — фундаменту для длинной дистанции. По крайней мере, хочется на это надеяться.

Для Дёмина это первая победа в лиге: не показатель, но ориентир, задающий нормальный ритм. Для «Бруклина» — подтверждение, что структурность важнее импровизации. Итог: «Индиана» — «Бруклин», 103:112.