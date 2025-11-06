Неожиданный уход одного из лидеров и море поражений. Что происходит с «Пари НН»?

Положение дел в «Пари Нижний Новгород» заставляет задуматься о разных вопросах. Например, почему у команды настолько плохи дела в Единой лиге, зачем клуб отзаявил одного из лучших игроков спустя месяц в команде? Давайте попробуем разобраться.

Сразу оговоримся, что на истину в последней инстанции мы не претендуем, но постараемся посмотреть на ситуацию со своей колокольни. После победы в стартовом матче сезона над «Пармой» (73:69) сложилось впечатление, что «Пари НН» подошёл к регулярному чемпионату в хорошей форме и готов удивлять. К сожалению, момент триумфа продолжался совсем недолго — команда стала проигрывать одну встречу за другой. Причём в каждой из них отставала как минимум на 15 очков, а то и больше. Лишь с ЦСКА нижегородцам удалось показать свой фирменный характер, включившись во второй половине и заставив армейцев попотеть — 77:86.

Конечно, «Пари НН» не повезло с расписанием. Клуб в восьми своих матчах дважды сыграл с ЦСКА и по разу с «Локомотивом-Кубань», «Зенитом» и УНИКСом — ведущими командами Единой лиги. На пути нижегородцев была и МБА-МАИ, которая в этом сезоне очень сильно прибавила и идёт на третьем месте в таблице. «Пари НН» ещё не встречался с «Самарой», «Автодором» и «Уралмашем», с которыми определённо может побороться за очки. Думаю, наглядно показали вам, что у клуба был невероятно сложный календарь, поэтому хоронить команду раньше времени пока ещё не стоит.

Несмотря на сложнейший календарь, игра команды оставляет желать лучшего. Команда больше всех в Единой лиге совершает потерь (16,1), фолов (23,8), а также обладает худшим процентом реализации с трёхочковой дистанции — 26,9% и с игры — 39,8%. При этом есть ещё проблемы с подборами — предпоследний показатель в лиге по этому компоненту (15,8 отскока в среднем набирает клуб). С чем это связано? В целом всё просто: нет стабильных и качественных снайперов. Отсутствие Евгения Бабурина, который умеет «поливать» издали, очень сильно сказывается на успехах команды. Без него команде очень сложно и в обороне, так как он является не только шикарным персональным защитником, но и видит некоторые моменты намного раньше других, тем самым может подсказать своим партнёрам, как необходимо действовать в той или иной ситуации.

Айзея Вашингтон Фото: Пресс-служба «Пари НН»

На протяжении нескольких прошлых сезонов в «Пари НН» приезжали легионеры очень высокого уровня. Один Зак Натталл чего стоит! В нынешнем составе выделялся Шейн Гэтлинг, однако по каким-то причинам с ним решено было расторгнуть контракт по взаимному согласию сторон. Дин Хантер и Норберт Лукач, конечно, полезны в защите за счёт своих габаритов, но в атаке не такие уж и сильные исполнители. Айзея Вашингтон умеет руководить игрой команды — отлично находит моменты для передач, однако его умения набирать очки самостоятельно — проблема. Разыгрывающий ужасно реализует броски, особенно с трёхочковой дистанции (19,2%) при пяти попытках за игру.

Выделить можно подписание этого межсезонья — Кирилла Попова, который борется за каждый мяч как за последний, а также набирает в среднем 13,3 очка — лучший показатель в команде при 6,1 подбора. К тому же он является лучшим снайпером команды — реализует 42,4% бросков издали. Форварду необходимо давать больше игрового времени, а то почти 23 минуты — не дело, когда результаты у команды неудовлетворительные. Наверное, нужно давать лидерам играть чаще, не так ли? Ещё одним достоинством Попова является то, что он заряжает команду. После каждого своего удачного действия он даёт волю эмоциям, и по нему видно, что ему не всё равно на каждую игру — хочет всегда побеждать. Только с таким настроем и нужно выходить на паркет!

Кирилл Попов Фото: Пресс-служба «Пари НН»

К Александру Хоменко не так много вопросов, потому что защитник отлично вскрывает оборону своими выверенными проходами. С дальней дистанции у него не особо идёт, но он компенсирует это шикарным процентом с ближней — 64,5%. Его 11,1 очка, три подбора и две передачи говорят сами за себя. «Пари НН» необходимо найти одного-двух качественных игроков. Желательно тех, кто может брать игру на себя — набирать очки. Конечно, остаётся ждать возвращения Бабурина в строй. Евгений точно придаст команде уверенности и будет руководить всеми как фигурами на шахматной доске.

Тренерскому штабу во главе с Сергеем Козиным необходимо делать выводы из ситуации и стараться действовать от сильных сторон своих игроков. У Попова идёт бросок с дальней дистанции, сделайте под него несколько комбинаций, когда он получит мяч из-под нескольких заслонов. У Хоменко получается отлично прорываться в «краску» и уже там принимать решение: скидывать партнёру или завершать самому, дайте ему простор для манёвра. Нужно делать ставку на лидеров, а ими сейчас являются эти двое. Ещё можно выделить игру Ильи Карпенкова, но он только оправился от травмы. Команде предстоит решить много вопросов. Потому что предпоследнее место в лиге — явно не уровень «Пари НН». Ждём большего от такого прекрасного клуба!