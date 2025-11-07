Без паники. Почему не стоит переживать за «Локомотив-Кубань»?

Новый баскетбольный сезон продолжает набирать обороты. Топ-клубы Единой лиги ВТБ, помимо основного чемпионата, принимают участие во внутрисезонном турнире. Это касается и краснодарского «Локомотива-Кубань».

Старт сезона вышел у кубанцев неоднозначным: с учётом двух турниров у них пять побед и пять поражений. Особенно это выделяется на фоне прошлого чемпионата, когда «Локо» стартовал с результатом 9-0. Однако всё объяснимо, прямо сейчас бить по красной кнопке с надписью SOS точно нет смысла.

Кубанцы уже не первое межсезонье являются одними из главных ньюсмейкеров в лиге. Минувшее лето не стало исключением. И вновь больше всего разговоров — о позиции главного тренера. Год назад совершенно неожиданно команду возглавил президент Андрей Ведищев. При нём клуб выдал исторический для себя старт и остановился в шаге от выхода в финал Единой лиги. Казалось, Ведищев продолжит работу тренером, совмещая этот пост с президентскими обязанностями, но спустя некоторое время после завершения минувшего чемпионата стало известно, что его сменит Антон Юдин, который ранее работал в Суперлиге, возглавляя ЦСКА-2. В некотором роде решение вновь неожиданное, породившее много вопросов. Однако сложилось мнение, что Юдин уже давно стучался в Единую лигу в качестве главного — и в Краснодаре ему дали эту возможность. Риск ли это? Конечно. Однако так же говорили и год назад.

Джеремайя Мартин Фото: БК «Локомотив-Кубань»

Помимо этого, «Локо» мощно усилился и по части игроков. В Краснодар перебрался самый эффективный игрок Единой лиги прошлого сезона Джеремайя Мартин, а также Винс Хантер, Ройс Хэмм, Кассиус Робертсон, Макар Коновалов и Илья Попов. Однако ещё очень важно, что контракт продлил лучший игрок прошлого сезона в составе кубанцев Патрик Миллер.

Всё это располагало в первую очередь к завышенным ожиданиям болельщиков, которые привыкли к высоким результатам команды. Но многие видят лишь вершину айсберга и даже не представляют, как всё устроено на самом деле. Профессиональный спортивный клуб, как и любая другая организация или корпорация, является крайне сложным объектом, со многими направлениями и вытекающими из них проблемами. И у рядовых болельщиков на виду очень малая часть, которая не может показать всю цепочку событий и их последствий.

Все видят продукт и его качество. Вот только регулярный чемпионат — это не конечная точка, по которой нужно давать оценки и проводить черту. Регулярный чемпионат — это процесс, где всегда есть колеблющаяся синусоида.

Да, переход Антона Юдина на позицию главного тренера в Единой лиге напрашивался, однако никто не сказал, что будет легко. Он оказался в непростой ситуации: кардинальная смена обстановки и формата работы, совсем иные цели, задачи и ответственность за них, при этом параллельно – череда травм, в том числе ключевых баскетболистов, непростое вливание в коллектив Ройса Хэмма, которое в итоге привело к расторжению контракта, и отсутствие замены ушедшему легионеру.

Антон Юдин Фото: БК «Локомотив-Кубань»

Ситуация действительно неприятная, и, конечно, чересчур эмоциональные болельщики уже готовы посыпать голову пеплом и «увольнять» тренера. На деле же всё обстоит иначе. У Юдина есть кредит доверия от руководства команды, которое убеждено, что специалист справится с ситуацией в короткие сроки, и, в свою очередь, сделает всё для усиления состава. Посмотрите на «Зенит» — у них абсолютно такая же ситуация, даже результат аналогичный — 5-3 в Единой лиге и идентичные проблемы с травмами. Но никто не призывает руководство петербургской команды тотчас уволить Секулича.

«Локомотив» — большая организация, с самыми серьёзными целями и задачами. Каждое решение проходит через детальнейшее обсуждение, взвешиваются все плюсы и минусы. Это не команда из нижней части турнирной таблицы, которая при первом же неудачном отрезке будет судорожно всё ворошить вверх дном. И Юдин не тот тренер, который готов смириться с неизбежностью проблем и опустить руки. У «Локомотива» всё под контролем, команда пребывает в штатном режиме. Осталось всего ничего — дождаться возвращения Джеремайи Мартина, на секундочку, самого эффективного баскетболиста прошлого сезона, и подписать одного, а возможно, и нескольких игроков на позиции третьего-четвёртого номеров.

Это не гарантирует того, что сразу всё наладится. Но Юдин планомерно строит новую команду, очень видоизменившуюся летом. У него есть своё видение, своя философия, которая тесно связана в том числе и с российскими баскетболистами. Почему-то никто не замечает, как при Юдине спрогрессировали Квитковских, Темиров, Самойленко. Если бы не нынешние трудности, возможно, этого и не произошло бы. Вполне реально, что ситуация первого месяца чемпионата обернётся в итоге кубанцам в плюс. Осталось лишь немного подождать, чтобы понять, так это или нет. В «Локо» не намерены посыпать голову пеплом и принимать поспешные решения, всему своё время. Оценку можно давать по результатам плей-офф, а регулярный чемпионат — это лишь процесс.