Жальгирис Каунас — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол Статьи

НБА, сезон-2025/2026: как Лос-Анджелес Лейкерс сыграл в защите против Виктора Вембаньямы и добился победы над Сан-Антонио Спёрс

Вембаньяма увидел эталон защиты от «Финикса». А чем удивили «Лейкерс»?
Артемий Берстенев
А чем удивили «Лейкерс» Виктора Вембаньяму?
Аудио-версия:
Подробно о том, как Виктор снова остался без привычных очков.

Секрет, как сдерживать Виктора Вембаньяму, перестал быть тайной. «Финикс» наметил курс — плотность, ранняя помощь, контакт. «Лейкерс» пошли дальше и оформили эту идею в стройную систему. Их план против «Сан-Антонио» показал: против игрока такого масштаба не нужно изобретать велосипед. Достаточно безукоризненно сработать пятёркой.

НБА — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 116
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 35, Эйтон - 22, Смарт - 17, Хатимура - 15, Хэйс - 9, Ларэвиа - 8, Вандербилт - 5, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Смит - 2, Тьеро, Клебер
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 19, Касл - 16, Сохан - 16, Васселл - 15, Шампани - 14, Барнс - 14, Джонсон - 12, Уотерс III - 6, Олиник - 4, Маклафлин, Брайант, Бийомбо, Гарсия

С первых же атак Вембаньяме не давали ни вздохнуть, ни посмотреть вокруг. Приём мяча — и площадка тут же «схлопывается»: основной защитник забирает опережающую ногу, со слабой стороны выскакивает помощник, третий перекрывает линии паса поблизости. Свободного воздуха нет. Любое движение к кольцу встречалось корпусом. Вообще без шанса набрать ход.

Замысел бил не по цифрам, а по ритму. «Лейкерс» были готовы жить с дальними и сложными разворотами, но вымели короткую дистанцию и лёгкие подборы. При постапе сдваивание приходило мгновенно, не оставляя французу времени на обработку. Даже при сменах не возникало разнобоя: подстраховка шла в такт, без пауз и провалов.

Оборона «Лос-Анджелеса» работала по отточенному шаблону, где у каждого — своя роль. Маркус Смарт и Руи Хатимура сменяли друг друга в опеке, Джейк Ларэвиа и Джексон Хэйс страховали у щита. Сдваивания были дозированными — ровно настолько, чтобы вынудить совершить нейтральный пас. Командная дисциплина не оставляла дыр, и эффективность соперника проседала постепенно, без резких провисаний.

Видео можно посмотреть на канале San Antonio Spurs в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Два эпизода стали узловыми: оба с фолами в нападении. В начале встречи заряд принял на себя Смарт, в концовке — Хатимура. Шестой фол отправил Вембаньяму на скамейку — не драматичный твист, а логичное завершение сюжетной линии, к которому защита «Лейкерс» вела весь матч.

Цифры лишь подчёркивают эффект: 19 очков, восемь подборов, пять потерь, 5 из 14 с игры, ни одного точного попадания из-за дуги. У «Сан-Антонио» упала общая скорость атак, а «краска» перестала приносить дивиденды. «Лос-Анджелес» не ломал игру — он скрупулёзно вынимал сильные стороны соперника.

Баланс сохранился и в нападении. Дончич — 35 очков и 13 передач, Эйтон — 22 и 10 подборов. Но фундаментом стала организация. «Лейкерс» держали темп под контролем, не перегибали с давлением и не выпускали матч за пределы структуры. Победа 118:116 — как раз и есть продукт настроенного процесса.

Финальные кадры только закрепили настроение: Хатимура спокойно отходит от эпизода, Вембаньяма садится, партнёры «Лейкерс» реагируют сдержанно. Никакого героизма — просто качественно выполненная работа.

Если «Финикс» показал, что против Вембаньямы решает дисциплина, то «Лейкерс» продемонстрировали, как дисциплина превращается в систему. Не силой и не риском, а точным соблюдением принципов, где каждое действие подчинено общему плану.

