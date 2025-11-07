Вот почему баскетбол — любовь. В уральском дерби было много огня и красоты!

Противостояние «Пармы» и «Уралмаша» можно смело считать уральской классикой. Обе команды являются очень сильными представителями Единой лиги ВТБ, а их встречи всегда получаются отменными. Сегодняшняя игра получилась такой же?

«Уралмаш» начал ярко: «трёшка» от Гарретта Нэвелса и «двушка» от Владимира Ивлева, но шесть очков кряду от Глеба Фирсова вернули «Парму» в игру. После этого команды начали обмен дальними попаданиями. На точный бросок из-за дуги Нэвелса хозяева ответили попыткой Брендана Адамса. В следующей же атаке «трёшку» в цель послал Евгений Белянков, а гости выбились вперёд — 18:13. Евгений Пашутин взял тайм-аут, после которого «Парма» активнее стала действовать в атаке. За дело взялся Джален Адамс, реализовавший два подряд броска издали. Игра выравнялась, но хозяева оставили отрезок за собой — 24:22.

Во второй четверти «Уралмаш» продолжил делать акцент на трёхочковые броски. Антон Карданахишвили и Белянков отличились издали. «Парма» же стала акцентировать внимание на проходах, которые стали получаться больше, чем в первом отрезке. Команды шли вровень вплоть до того момента, как у гостей включились Октавиус Эллис и Хэйден Далтон. Эта парочка на двоих набрала 16 очков, а хозяева собрались с силами лишь ближе к большому перерыву. «Уралмаш» выиграл четверть со счётом 28:20.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Настрою «Пармы» на третью четверть может каждый позавидовать! Команда вышла на вторую половину с горящими глазами. Брендан Адамс и Джейлен Адамс, а также Виктор Сэндерс набирали львиную долю очков хозяев и шикарно взаимодействовали между собой. Периодически им помогали Станислав Ильницкий и Микаэль Хопкинс. «Парма» прибавила не только в атаке, но и в обороне, не давая «Уралмашу» сильно разгуляться. Только единичные попытки достигали цели. 21:15 — четверть за пермяками.

Заключительная четверть вылилась в самую настоящую перестрелку, из которой «Уралмаш» вышел на коне! Две «трёшки» от Нэвелса и одна — от Далтона позволили гостям захватить лидерство 74:70. Правда, у «Пармы» нашёлся свой герой — Фирсов. Глеб набрал пять очков кряду для команды и вернул её в игру — 75:77. После этого включился и Брендан Адамс, который сперва реализовал штрафной, а уже в следующей атаке — «трёшку». Тайрелл Нэльсон ответил своей «двушкой», а Фирсов сравнял счёт — 81:81. Осталось менее двух минут в матче, а команды продолжали держать в напряжении всех зрителей. В концовке клубы обменивались результативными атаками, однако после точного дальнего попадания Нэвелса «Уралмаш» выбился в лидеры — 86:84.

У «Пармы» была минута, чтобы отыграться. Брендан Адамс промахнулся, но в следующей атаке Нэвелс совершил не самый подготовленный бросок, который угодил в дужку кольца. Хозяевам оставалось надеяться на чудо, и оно произошло! Команда долго не могла вывести кого-то на удачную позицию, однако в нужный момент мяч оказался у всё того же Адамса, который реализовал трёхочковый. У «Уралмаша» осталось две секунды. Ростислав Вергун шикарно расписал комбинацию, Нэльсон остался один вблизи кольца и набрал лёгкие два очка. Гости выиграли невероятно сложный матч со счётом 88:87.

Самым результативным игроком встречи стал Нэвелс, на счету которого 25 очков и четыре подбора. Лидеру «Уралмаша» шикарно помогли Далтон — 18 очков, восемь подборов и шесть передач, а также Нэльсон — 16 очков, три подбора и шесть передач. В составе «Пармы» Фирсов провёл лучший матч в карьере: 21 очко, пять подборов и всего один промах с игры (90% реализации бросков). Брендан Адамс и Джален Адамс набрали по 19 очков каждый, однако этого не хватило для победы.

Невероятно интересную встречу мы с вами увидели. Каждая из команд совершала рывки в игре, на которые соперник отвечал раз за разом. Оба клуба были достойны победы, но «Уралмаш» в концовке сыграл более хладнокровно.