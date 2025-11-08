Егор Дёмин впервые начал матч НБА в стартовой пятёрке! Как он проявил себя?

Перед встречей с «Детройтом» в рамках Кубка НБА «Бруклин» лишился одного из главных своих бомбардиров: Кэмероном Томас потянул подколенное сухожилие и выбыл на три–четыре недели. Сам эпизод игрок объяснить не смог — тренировки шли в обычном режиме, самочувствие было отличным. Потеря Томаса вынудила Жорди Фернандеса перекроить ротацию: впервые в старте вышел 19‑летний разыгрывающий Егор Дёмин — один из самых юных в лиге.

Дебют в основе Дёмин провёл зрело. Быстро поймал темп, не «заглушал» владения, грамотно распределял мяч и тонко считывал перемещения партнёров. Уже в первой четверти набрал пять очков — точный трёхочковый из угла и проход сквозь плотную опеку — и отдал четыре передачи. Это отражало не только аккуратность, но и чуткое ощущение ритма. С ним на паркете «Бруклин» выглядел организованнее, особенно в позиционном нападении.

Старт сложился для хозяев многообещающе: «Нетс» реализовали шесть из восьми дальних, охотно бежали в ранние атаки и выигрывали за счёт движения мяча. Ноа Клауни открыл матч серией из четырёх точных трёхочковых, быстро создав задел. Однако преимущество вскоре растаяло — ко второй четверти «Детройт» уплотнил оборону и стал агрессивнее давить в «краске».

После череды фолов и пауз темп просел, но возвращение на площадку Дёмина и Клауни вернуло «Бруклину» нужный ритм. Егор попал ещё одну «трёшку» на ходу и перехватил мяч у Осара Томпсона. Следующая атака завершилась результативно — показатель того, как он умеет сохранять концентрацию даже на фоне командных ошибок.

К большому перерыву «Пистонс» вели пять очков — 60:55. Главной доминирующей силой стал Джейлен Дюрен, последовательно хозяйничавший в трёхсекундной. Карис Леверт попал несколько ключевых бросков и вернул «Детройту» лидерство перед отдыхом.

После смены сторон «Бруклин» выдал худший отрезок: за первые две минуты третьей четверти команда совершила несколько потерь и позволила сопернику оторваться. «Пистонс» усилили давление под кольцом и продолжили пользоваться физическим преимуществом. Перевес по очкам в «краске» к тому моменту почти удвоился.

Майкл Портер-младший пытался вернуть соперничеству остроту. Его 28 очков и пять точных трёхочковых стали, по сути, единственным стабильным источником атаки. Это уже четвёртый матч с 25+ очками за восемь игр в форме «Бруклина» — темп, до которого в «Денвере» он добирался заметно дольше. Но командной связности не хватало: с каждым отрезком всё явственнее проступали проблемы с подбором и плотностью защиты.

К концу третьей четверти «Детройт» убежал на «+20» — 94:74. Каннингем уверенно дирижировал темпом, Дюрен довёл личный счёт до 30. «Бруклин» не нашёл ответов: Фернандес тасовал сочетания, но сама конструкция не работала. В нападении всплыли старые болячки — мяч ходил, а выхлопа не было. И даже при более разнообразной игре без Томаса результативность так и не подтянулась.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Четвёртая четверть прошла без интриги. При крупном счёте Фернандес дал минуту резерву, но Дёмин на паркете почти не появлялся — решение странное при 20-очковом разрыве. Молодому разыгрывающему сейчас важнее всего игровая практика, даже в «мусорное» время. Итог — 107:125. Ещё одно напоминание «Бруклину» о системных изъянах — прежде всего на щите и в защите у кольца. «Детройт» играл напрямую, но эффективно, последовательно используя своё физическое превосходство.

Дёмин закончил с восьмью очками, семью передачами и тремя подборами при 3/8 с игры и 2/5 из-за дуги. Его решения отличались сдержанностью и дисциплиной — редкое качество для 19-летнего. Он не форсировал события, работал в рамках схемы, уверенно контролируя темп и читая площадку. Для новичка это был крепкий, правильный матч — без попыток блеснуть, но с чётким пониманием роли. На фоне нестабильного «Бруклина» это редкий игрок, который не множит хаос, а, наоборот, его гасит.