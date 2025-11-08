Виктор Вембаньяма наконец раскрепостился. Видео

После череды смазанных матчей Виктор Вембаньяма наконец вышел на паркет без той скованности, что сдерживала его в последних играх. С «Хьюстоном» старт вышел тяжёлым, но перелом он сделал не всплеском эмоций, а точной корректировкой решений.

Первые минуты напоминали недавние провалы. «Рокетс» заранее перекрывали ему воздух, сдваивали ещё до приёма и выдавливали подальше от «краски». Алперен Шенгюн играл на пределе — много контакта, местами на грани фола, именно такого от него и ждали. Темп вяз, мяч ходил медленно, у Вембаньямы не было времени прочитать эпизоды. Он спешил, мазал, раздражался — к большому перерыву казалось, что сценарий снова повторится.

После паузы всё перевернулось. Виктор сместил акцент на пас и движение без мяча. Его использовали не как основного постап-исполнителя, а как атакующий хаб — узел розыгрыша. Это сняло тиски и вернуло командный ритм. В третьей четверти он угрожал с периметра, атаковал сердцевину, находил партнёров под кольцом. Когда «Хьюстон» ушёл в зону, её строй быстро расшился: Вембаньяма стабильно получал мяч на хай-посте, а оборона не успевала сворачиваться. Его возвращение в четвёртой окончательно сместило баланс — зона «Рокетс» утратила смысл как инструмент.

Во второй половине он набрал около 20, без надрыва и не избегая контакта. Переломным стал эпизод, когда он вколотил сверху через Кевина Дюранта: просто точное место и безупречный тайминг. И с этого момента «Сан-Антонио» как будто бы окончательно перехватил контроль.

«Спёрс» тонко подстроились по ходу матча. Джереми Сохан грамотно закрывал позицию пятого номера, Харрисон Барнс растягивал площадку стабильным броском, Келдон Джонсон снял несколько принципиальных подборов в концовке. Даже при переборе фолов Вембаньямы каркас не рассыпался: команда держала строй и дисциплину, постепенно выдавив «Хьюстон» из привычного темпа.

Победа 121:110 — демонстрация зрелости. «Сан-Антонио» вытащил матч не случайным броском и не за счёт слабости соперника: исполнение шаг за шагом становилось чище. Для Вембаньямы это шаг к стабильности. Он перестал упираться в контакт, превратил давление в ресурс и впервые за несколько недель выглядел не мишенью чужой схемы.

Без первичного плеймейкера потенциал команды частично закрыт, однако эта встреча показала: Вембаньяма способен быть эффективным и в усечённой комплектации. Его прогресс — не про цифры, а про управление процессом. На этот раз – спокойно, без срывов и без попыток доказать лишнее.