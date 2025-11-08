ЦСКА чуть не допустил сенсацию, «Енисей» продолжает побеждать. Итоги дня Единой лиги

Сегодня, 8 ноября, прошли два матча Единой лиги ВТБ: «Енисей» принимал дома «Самару», а «Автодор» встречался с ЦСКА. Обе игры получились напряжёнными и зрелищными, порадовав болельщиков насыщенным баскетбольным вечером. Рассказываем, что же произошло на площадках.

И «Енисей», и «Самара» тяжело начали сезон, однако сибирякам удалось адаптироваться и одержать две победы подряд, включая громкий успех в матче с «Зенитом». Поволжский клуб, напротив, пока не почувствовал вкуса побед, но стоит отметить боевой настрой молодой команды, полностью составленной из российских игроков. Сегодняшняя встреча не стала исключением.

Самарцы редко выигрывают стартовые отрезки, однако на этот раз сумели взять первую четверть — 21:16. Более того, они удерживали преимущество почти всю первую половину, пока в концовке второй четверти Данило Тасич не вывел «Енисей» вперёд перед большим перерывом.

Матч проходил в ярком атакующем ключе: обе команды много бросали, шли в быстрые отрывы, радовали зрителей красивыми комбинациями. У «Енисея» нападение выглядело более организованным и разнообразным, тогда как у «Самары» вновь тянул игру Никита Михайловский — 26 очков, девять подборов и три передачи. Статистика уровня звезды НБА!

Однако в таком темпе долго удержаться непросто. Самарцы начали чаще ошибаться, но сумели собраться и дотянуть матч до концовки. Всё же сказалась разница в глубине состава: у «Самары» сразу три игрока провели на паркете более 30 минут, тогда как у «Енисея» таких не было вовсе.

В решающие минуты хозяева выглядели свежее и увереннее, а поддержка трибун только добавила энергии. Итог закономерен — 90:78. «Енисей» оформил третью победу подряд и дал понять, что намерен бороться за плей-офф.

«Самара» снова показала небезнадёжную игру: были яркие индивидуальные выступления, моментами — хороший баскетбол, но победа опять ускользнула. Впереди у поволжцев тяжелейший отрезок — УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Зенит» и ЦСКА. Задача наконец-то добыть первую победу в ближайшее время выглядит крайне непростой.

«Автодор» подходил к домашнему матчу с ЦСКА после серии из пяти поражений. И нельзя сказать, что саратовцы выглядели совсем уж плохо — в паре предыдущих встреч у них действительно были шансы на победу. Армейцы же, наоборот, пребывали в отличном настроении после семи подряд выигранных матчей.

На трибунах собрался почти аншлаг: приезд ЦСКА в Саратов всегда событие. Для болельщиков это праздник, а для игроков «Автодора» — возможность проявить себя в противостоянии с грандом. Они вышли на паркет с максимальным настроем, ведь отступать уже некуда. Армейцы, напротив, подошли к встрече без особого напряжения, что, возможно, и сказалось на её течении.

Нельзя сказать, что у «Автодора» налажено позиционное нападение, но индивидуальное мастерство у игроков есть, и в этом плане особенно выделялся Малик Ньюмэн — 17 очков уже к началу второй четверти! ЦСКА, впрочем, держался рядом и находил ответы в решающие мгновения. Сначала Каспер Уэйр попал точный трёхочковый с угла под сирену первой четверти, а перед самым большим перерывом Мело Тримбл поразил кольцо броском со своей половины!

Но даже такие эпизоды не выбили саратовцев из колеи. После перерыва игра оставалась равной, и за полторы минуты до финальной сирены хозяева даже вышли вперёд. Однако в концовке сказалось индивидуальное мастерство лидеров ЦСКА — Уэйр и Тримбл взяли инициативу и довели матч до победы. Итог — 86:82 в пользу москвичей.

Армейцы продлили свою победную серию до восьми встреч, а «Автодор» потерпел шестое поражение подряд. При этом нельзя не отметить Алена Хаджибеговича — 24 очка и пять подборов. А вот Ньюмэн после впечатляющего начала быстро схватил проблемы с фолами и покинул площадку, набрав пятый фол всего за 15 минут игрового времени.