Конфликт между лучшим молодым игроком Единой лиги и «Локомотивом-Кубань» — LIVE

8 ноября «Локомотив-Кубань» сообщил, что баскетболист Кирилл Елатонцев прошлой ночью вызвал скорую помощь домой из‑за ухудшения самочувствия, не уведомив при этом клубных врачей. После обследования ни специалисты клуба, ни медики клиники серьёзных проблем не обнаружили, госпитализация не потребовалась. В заявлении клуба отмечается, что игрок подозревается в симуляции болезни и нарушении трудовой дисциплины, включая введение в заблуждение тренерского и медицинского штабов. История получила широкий резонанс, поскольку 23‑летний Елатонцев ещё не дебютировал в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ за «Локомотив-Кубань». За развитием ситуации в режиме онлайн следит «Чемпионат».
✍️ Первичный разбор ситуации
Какие выводы напрашиваются из исходных фактов?
Клуб публично заявил, что игрок вызывал «скорую» без уведомления медштаба, а обследование не выявило острой патологии. Отсюда эпизод трактуется как нарушение профессиональных обязанностей. Частный бытовой случай таким образом переводится в плоскость трудовой дисциплины — и в этом смысле реакция клуба выглядит логичной с точки зрения права и регламента.
Если игрок действительно инициировал расторжение, это сигнал глубокой трещины, а не минутной ссоры. По данным «Спорт-экспресса», Елатонцев направил документы на разрыв контракта. Обычно такие шаги предвосхищают затяжные переговоры и указывают на серьёзные претензии к менеджменту, а не на импульсивный конфликт. Баланс сил меняется: это уже не «клуб против игрока», а общий юридико-кадровый кейс для обеих сторон.
Публичное клеймо «симуляции» несёт репутационные риски для всех участников. Формулировки клуба («симуляция», «введение в заблуждение») сильны юридически и медийно, но повышают ставки: если впоследствии вскроется, что коммуникация была неполной или некорректной, удар по репутации отыграет назад — по клубу. Поэтому даже при правоте важно быть предельно точным в словах и опираться на чёткую доказательную базу.
Ситуация — тест на зрелость внутренних регламентов: как фиксируются вызовы врачей, как устроены уведомления и протоколы. Суть претензии «Локо» — не сам факт обращения за помощью, а «самодеятельность» игрока вне установленной процедуры. Если регламенты не отстроены или плохо донесены до команды, это системная уязвимость, которую выгоднее устранять тихо и быстро. Публичный конфликт лишь подсветил имеющиеся операционные риски.
Оптимальный исход — юридически безупречный и медийно тихий компромисс. Худший — эскалация с эффектом прецедента. Для команды Единой лиги ВТБ затяжная внутренняя история — лишний шум, отвлечение и почва для слухов (агенты, контракты, ротация). Соблюдение процедур — медэкспертиза, корректные правовые шаги, конфиденциальное урегулирование — удержит кейс в рабочем русле. Продолжение публичных взаимных претензий, напротив, создаст нежелательный прецедент и осложнит работу с молодыми игроками и их агентами.
Что говорит президент Андрей Ведищев
«К сожалению, перед таким важным матчем воспитанник «Локо» Кирилл Елатонцев очень подвёл клуб и партнёров по команде. Конечно, все сильно расстроены и удивлены отношением Кирилла к делу. На данный момент мы продолжаем разбираться в сложившейся ситуации».
🗣 Официальное заявление клуба
«Утром 8 ноября игрок ПБК «Локомотив-Кубань» Кирилл Елатонцев сообщил медицинскому штабу клуба, что накануне ночью он почувствовал себя плохо и с симптомами отравления обратился к врачам, вызвав на дом скорую медицинскую помощь. При этом игрок не поставил в известность медицинский штаб клуба о состоянии здоровья, а действовал самостоятельно. Узнав о данном инциденте, медицинский персонал клуба провёл сначала своё обследование Кирилла Елатноцева, а затем он прошёл дополнительное обследование в одной из городских клиник. По его итогам врачи не выявили острых проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется. Медицинский штаб клуба не видит препятствий в том, чтобы Кирилл Елатонцев принял участие в предстоящем 9 ноября в Краснодаре матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Клуб и тренерский штаб рассчитывают на игрока в игре с командой из Санкт-Петербурга. Также клуб подозревает, что Кирилл Елатонцев симулирует признаки болезни, а также вводит в заблуждение тренерский штаб и медицинский персонал клуба. Таким образом, спортсмен нарушает не только свои трудовые отношения, но и обязательства игрока профессионального клуба».