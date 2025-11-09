Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

НБА, сезон-2025/2026, Атланта Хоукс — Лос-Анджелес Лейкерс: обзор матча от 9 ноября, почему Лейкерс проиграли, разбор игры

«Лейкерс» провели унылый матч. Даже тренер избегал нормального общения с прессой
Артемий Берстенев
«Лейкерс» провели унылый матч
Аудио-версия:
Комментарии
Серьёзный сигнал для Дончича и Редика?

В Атланте «Лейкерс» выдали самый блёклый матч за последние недели. Команда, казавшаяся, что находится на ходу, уступила «Хоукс» 102:122 и оборвала серию из пяти побед. С первых владений стало ясно: ни рисунка, ни концентрации. Дебютная атака закончилась потерей — точная метафора всей встречи.

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
122 : 102
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Гуйе - 21, Рисашер - 19, Ньюэлл - 17, Крейчи - 17, Уоллес - 14, Оконгву - 12, Дэниэлс - 10, Хьюстан - 8, Топпин - 4, Данте
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 22, Кнехт - 14, Ларэвиа - 13, Вандербилт - 12, Эйтон - 11, Джеймс - 9, Хатимура - 8, Смарт - 5, Хэйс - 4, Смит - 3, Клебер - 1

Защита «Лейкерс» рассыпалась при малейшем контакте. Уже в стартовой четверти «Хоукс» набрали 14 очков в «краске», а Мухаммед Гуйе реализовывал почти всё. Лука Дончич завершил встречу с 22 очками, 11 передачами и пятью подборами, но не сумел изменить инерцию — его эпизоды выпадали из общего механизма. Джейк Ларэвиа добавил 13, Деандре Эйтон — 11, Руи Хатимура — восемь. Скамейка за первую половину набрала всего четыре очка.

Игровая дисциплина испарилась. 19 потерь обернулись 36 очками соперника, движение мяча вязло, решения запаздывали. Стоило «Лейкерс» сократить разницу до девяти в середине третьей четверти, как «Хоукс» ответили рывком 7:0 — и отрыв вновь начал расти. К концу отрезка — 98:72, а концовка превратилась в формальность.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Дончич отыграл 27 минут и досматривал матч с лавки, оставаясь единственным в составе с более чем 20 очками. Остальные выглядели одинаково инертно: ни плотности в обороне, ни коммуникации, ни движения без мяча. 68 пропущенных за первую половину — лучший показатель сезона для «Атланты».

После матча Джей Джей Редик на пресс-конференции уложился в 82 секунды. Ни оправданий, ни завуалированных объяснений. На вопрос, когда понял, что команда проиграет, коротко: «В первые две минуты». На уточнение «Что вы тогда увидели?» — «Ничего». На тему разбора видео — «Посмотрим». Спокойно, сухо, без попыток сгладить углы — и это звучало точнее любых эмоций.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Случайностью здесь и не пахло. «Лейкерс» уступили не из‑за промахов, а потому что не выдержали темпа, потеряли фокус и не адаптировались. «Атланта» безжалостно наказывала за каждую ошибку и держала игру под контролем от начала до конца.

В такие дни нет скрытых смыслов. Команда с большими амбициями обязана сохранять базовый уровень концентрации. В Атланте его не оказалось. Следующий матч покажет, насколько «Лейкерс» готовы ответить на поражение профессионально.

Результаты всех матчей НБА — смотрите здесь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android