«Лейкерс» провели унылый матч. Даже тренер избегал нормального общения с прессой

В Атланте «Лейкерс» выдали самый блёклый матч за последние недели. Команда, казавшаяся, что находится на ходу, уступила «Хоукс» 102:122 и оборвала серию из пяти побед. С первых владений стало ясно: ни рисунка, ни концентрации. Дебютная атака закончилась потерей — точная метафора всей встречи.

Защита «Лейкерс» рассыпалась при малейшем контакте. Уже в стартовой четверти «Хоукс» набрали 14 очков в «краске», а Мухаммед Гуйе реализовывал почти всё. Лука Дончич завершил встречу с 22 очками, 11 передачами и пятью подборами, но не сумел изменить инерцию — его эпизоды выпадали из общего механизма. Джейк Ларэвиа добавил 13, Деандре Эйтон — 11, Руи Хатимура — восемь. Скамейка за первую половину набрала всего четыре очка.

Игровая дисциплина испарилась. 19 потерь обернулись 36 очками соперника, движение мяча вязло, решения запаздывали. Стоило «Лейкерс» сократить разницу до девяти в середине третьей четверти, как «Хоукс» ответили рывком 7:0 — и отрыв вновь начал расти. К концу отрезка — 98:72, а концовка превратилась в формальность.

Дончич отыграл 27 минут и досматривал матч с лавки, оставаясь единственным в составе с более чем 20 очками. Остальные выглядели одинаково инертно: ни плотности в обороне, ни коммуникации, ни движения без мяча. 68 пропущенных за первую половину — лучший показатель сезона для «Атланты».

После матча Джей Джей Редик на пресс-конференции уложился в 82 секунды. Ни оправданий, ни завуалированных объяснений. На вопрос, когда понял, что команда проиграет, коротко: «В первые две минуты». На уточнение «Что вы тогда увидели?» — «Ничего». На тему разбора видео — «Посмотрим». Спокойно, сухо, без попыток сгладить углы — и это звучало точнее любых эмоций.

Случайностью здесь и не пахло. «Лейкерс» уступили не из‑за промахов, а потому что не выдержали темпа, потеряли фокус и не адаптировались. «Атланта» безжалостно наказывала за каждую ошибку и держала игру под контролем от начала до конца.

В такие дни нет скрытых смыслов. Команда с большими амбициями обязана сохранять базовый уровень концентрации. В Атланте его не оказалось. Следующий матч покажет, насколько «Лейкерс» готовы ответить на поражение профессионально.