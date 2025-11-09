Пара достижений и встреча старых знакомых. «Локо» устроил «Зениту» тёплый приём

«Зенит» испытывает большие кадровые потери, и у «Локо» тоже присутствуют проблемы с повреждениями игроков, например, у Джеремайи Мартина и Кирилла Елатонцева. К тому же краснодарский клуб в межсезонье покинули Андрей Мартюк, Владислав Емченко и Дмитрий Узинский, которые перебрались в стан сине-бело-голубых. Для кого это принципиальное противостояние оказалось удачным?

«Локо» при поддержке домашних трибун лучше стартовал в матче. Хозяева неплохо оборонялись и пользовались быстрыми отрывами. Выделялись Кирилл Темиров, Антон Квитковских и Илья Попов. Патрик Миллер взял на себя розыгрыш и отлично раздавал передачи. Краснодарцы повели 12:6, но Андрей Воронцевич реализовал «трёшку», дав своей команде необходимый импульс. «Зенит» приблизился к сопернику на расстояние трёх очков — 11:14. После этого клубы стали обмениваться результативными атаками, а счёт стал равным — 19:19. В этом отрезке сначала Александр Секулич взял тайм-аут, затем — Антон Юдин. Российский специалист нашёл нужные слова для своих парней, которые рванули вперёд и закончили четверть в свою пользу — 28:20. В концовке шикарно себя проявил Кассиус Робертсон, набравший семь очков.

Темиров открыл второй отрезок своим точным дальним попаданием. Винс Хантер положил в цель два штрафных. В составе «Зенита» бо́льшую часть бросков брал на себя Ливай Рэндольф, однако у него не особо летело. Трент Фрейзер на пару с Андреем Мартюком сообразили красивый аллей-уп, но «Локо» включил экстраобороты, прибавив на обеих сторонах паркета, — рывок 14:5. Секулич взял тайм-аут и сказал своим баскетболистам, что они вообще не играют в защите. Лишь после этого «Зенит» включился: Мартюк качественно врывался в «краску» и набирал очки, а Фрейзер хорошо дирижировал нападением. «Локо» с небольшим преимуществом забрал четверть — 18:16.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Вторая половина началась с обмена атаками. На каждое удачное действие одной команды другая отвечала своим. «Зенит» вёл в четверти со счётом 6:4, но позволил «Локо» набрать шесть безответных очков. Выделялись Миллер и Робертсон. Секуличу снова пришлось брать тайм-аут. Это помогло! Воронцевич и Рэндольф послали в цель по «трёшке», а Мартюк добавил два очка после промаха напарника. 14:14 — результат в отрезке. У «Зенита» полетело издали: два дальних попадания записал на свой счёт Фрейзер, а ещё по одному — Щербенёв и Карасёв. Гости приблизились к хозяевам на расстояние четырёх очков — 66:70 и выиграли четверть со счётом 30:24.

Темп в игре упал в заключительной десятиминутке, ценность каждого владения возросла. За дело взялся Миллер, набравший шесть очков кряду в составе «Локо», а хозяева вернули себе комфортное преимущество — 78:68. Секулич в очередной раз вмешался в игру, и это снова сработало, ведь сразу же после этого Фрейзер положил «трёшку». Правда, хозяева не собирались отдавать встречу — сначала Миллер своим «джампером» положил мяч в корзину, а затем Темиров попал издали. «Зенит» немного подобрался к сопернику, однако всё равно уступил во встрече со счётом 80:89.

Миллер выделялся среди всех игроков матча. Патрик набрал 23 очка, шесть подборов и семь передач и практически не промахивался (реализовал 11 из 15 бросков). Ему сегодня отменно помогли Робертсон — 19 очков, шесть подборов и четыре передачи, Темиров — 15 очков и три подбора и Квитковских — 14 очков и четыре подбора. Вот этот квартет и сделал игру для «Локо». В составе «Зенита» лучше остальных себя проявили Фрейзер и Рэндольф. Оба набрали по 17 очков каждый, Трент добавил к этому шесть передач и три перехвата, а Ливай — пять подборов.

Для обеих команд эта встреча была принципиальный, скрывать нечего. За последние два года в стан «Зенита» ушли сразу четыре игрока «Локо», трое из которых являются воспитанниками краснодарского клуба. А этим летом у руля сине-бело-голубых встал Секулич, который ранее руководил кубанцами и выводил команду в финал Единой лиги. Не стоит забывать и о том, что Хантер перебрался из «Зенита» в «Локо». В общем, различных перипетий хватает в истории двух грандов лиги.

В этой встрече капитан «Зенита» Карасёв поднялся на третью строчку по результативности в истории Единой лиги. Сергей обогнал Виталия Фридзона, а теперь перед ним всего лишь двое — лидер Алексей Швед и идущий вторым Семён Антонов. На счету форварда сине-бело-голубых 3001 очко. Ещё одним достижением отметился Хантер, который преодолел рубеж 2000 очков в Единой лиге. Это достижение покорялось лишь немногим легионерам, а Винс теперь — в элитном клубе.