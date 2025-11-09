Вот это настрой и самоотдача! «Пари НН» прервал неудачную серию в игре с МБА-МАИ

«Пари НН» одержал лишь одну победу в восьми последних матчах Единой лиги ВТБ. МБА-МАИ ощущала себя намного комфортнее — третье место в таблице и лишь два поражения в восьми играх. Но никогда не стоит списывать со счетов нижегородцев, которых припёрли к стенке. Подробности встречи — в материале «Чемпионата».

Гости с первых минут захватили лидерство в матче — у нижегородцев полетело издали: «трёшками» отметились Илья Платонов и Норберт Лукач. Казалось бы, МБА-МАИ вплотную приблизилась к сопернику благодаря усилиям Александра Платунова и Артёма Комолова (5:6), но попытки издали от «Пари НН» никуда не делись. Дальними попаданиями отметились Дмитрий Хвостов и всё тот же Платонов. Гости повели со счётом 14:9, а Василий Карасёв взял тайм-аут. Москвичи стали грамотнее атаковать и в обороне действовали плотно. Хозяева сравняли счёт — 16:16, однако концовка четверти осталась за нижегородцами, которые благодаря «трёшке» Кирилла Попова и нескольким проходам Хвостова и Лукача вышли вперёд во встрече — 27:23.

Команды не сбавили обороты и во втором отрезке. «Пари НН» действовал вариативно как на дуге, так и вблизи «краски». Подопечные Сергея Козина отлично использовали пик-н-роллы, находя пространство для свободных бросков. Включился Андрей Зубков, во многом благодаря которому МБА-МАИ приблизилась к сопернику — 31:23. Тем не менее у нижегородцев получалось отлично взаимодействовать. Попов, Хвостов, Лукач и Айзея Вашингтон делали результат для гостей. Москвичи старались держать удар, в этом им помогали Зубков и Личутин. Четверть шла к ничейному результату, но «трёшка» Платунова закрыла отрезок в пользу гостей — 29:26.

Результативность во второй половине упала, так как для каждой из команд победа была очень важна. Конечно, оборона вышла на первый план, однако даже так игроки радовали своей самоотдачей и страстью на паркете. Личутин и Зубков продолжали набирать бо́льшую часть очков МБА-МАИ, а «Пари НН» действовал в более командном стиле, где не было ярко выраженного лидера. Каждый вносил свой вклад. Четверть завершилась вничью — 16:16.

«Пари НН» феноменально атаковал издали на протяжении всего матча. В заключительной четверти ничего не поменялось — Хвостов положил ещё две «трёшки». Разница в пользу гостей уже перевалила за десятку — 80:69, а Карасёв решил вмешаться в игру своим тайм-аутом. Личутин с Савковым набирали очки для МБА-МАИ, но этого всё равно не хватало, чтобы догнать соперника. На паркет вышел молодой Матвей Падиус, который реализовал трёхочковый бросок, а затем в проходе отличился Евгений Воронов. Теперь Козин взял паузу, после которой четыре очка подряд набрал Лукач. В итоге «Пари НН» довёл дело до победы со счётом 94:84.

Лучшим по результативности стал Зубков. Андрей был сегодня феноменален и собрал очень приличную линейку из 26 очков, шести подборов и трёх передачах при шикарной эффективности («+33»). Личутин записал на свой счёт 22 очка и по два подбора с передачей, однако стартовый состав «Пари НН» отыграл безукоризненно — каждый набрал как минимум 11 очков. Лукач оформил дабл-дабл: 17 очков и 11 подборов, а Вашингтон и Карпенков записали на свой счёт по 17 очков каждый. Айзея ещё добавил семь подборов и восемь передач, Илья — шесть подборов. Со скамейки отлично помог Попов: 13 очков и восемь подборов.

Нижегородцы с ротацией в восемь человек одолели одну из лучших команд начала сезона Единой лиги. У нижегородцев были огромные проблемы с реализацией трёхочковых на старте чемпионата, но конкретно сегодня у них залетало в цель практически всё — 44,4% реализации — элитный процент. «Пари НН» не проиграл подбор и смотрелся стабильнее на протяжении всей игры, не проваливаясь в определённых отрезках. МБА-МАИ подвели как раз трёхочковые. Реализация была слишком слабой — 18,8%. Нижегородцы прервали свою длительную серию поражений, теперь осталось не потерять такую качественную игру и настрой, а москвичам — разобрать ошибки и двигаться дальше, впереди ещё много встреч.