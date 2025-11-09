Скидки
НБА, сезон-2025/2026, Вашингтон Уизардс — Кливленд Кавальерс: ошибка при подсчёте штрафных бросков, итоговый счёт откорректирован

В НБА случилась неловкая ошибка. Её поправили только спустя 12 часов
Артемий Берстенев
В НБА случилась неловкая ошибка
Аудио-версия:
Да, даже такое бывает!

Даже в самой выверенной до мелочей НБА случаются промахи — на этот раз в буквальном смысле. В матче «Вашингтона» с «Кливлендом» 8 ноября один точный штрафной прошёл мимо протокола, и это выяснилось лишь к следующему утру.

НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
114 : 148
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Вашингтон Уизардс: Макколлум - 25, Сарр - 20, Джонсон - 18, Кисперт - 16, Уоткинс - 6, Каррингтон - 6, Шампани - 6, Вукчевич - 4, Джонсон - 4, Миддлтон - 4, Гилл - 3, Багли III - 2, Уитмор, Брэнэм, Райли
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 24, Гарлэнд - 20, Мобли - 18, Проктор - 17, Аллен - 16, Меррилл - 14, Тайсон - 10, Хантер - 8, Томлин - 6, Нэнс - 5, Брайант - 4, Траверс - 4, Портер - 2

Во второй четверти при счёте 39:50 новичок «Уизардс» Тре Джонсон реализовал оба броска с линии, но система засчитала только один. Табло не изменилось, игра продолжилась, а ошибка перекочевала в официальный отчёт. Итог сначала записали как 148:114 в пользу «Кливленда», однако утром лига внесла правку: верный счёт — 148:115.

В заявлении НБА уточнили, что на отметке 8:15 до конца второй четверти первый штрафной Джонсона по ошибке отметили как промах. После проверки статистика игрока была скорректирована: 19 очков, два из трёх с линии.

Кто сейчас лидирует в НБА?

Как пояснил старший вице-президент НБА по коммуникациям Тим Фрэнк, это обычный человеческий фактор: статистик не зафиксировал попадание, а аудиторы обнаружили неточность при повторном анализе. Подобные исправления для лиги — редкость, тем более когда речь идёт не о действиях, а о самом счёте.

На исход встречи инцидент не повлиял: «Кливленд» уверенно победил, «Вашингтон» уступил с разницей в 33 очка. Донован Митчелл набрал 24, Си Джей Макколлум — 25. Команды разошлись без споров, и ошибка, вероятно, осталась бы незамеченной, если бы не финальная сверка протоколов. Спортивной значимости эпизод не имеет.

