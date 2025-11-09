В НБА случилась неловкая ошибка. Её поправили только спустя 12 часов

Даже в самой выверенной до мелочей НБА случаются промахи — на этот раз в буквальном смысле. В матче «Вашингтона» с «Кливлендом» 8 ноября один точный штрафной прошёл мимо протокола, и это выяснилось лишь к следующему утру.

Во второй четверти при счёте 39:50 новичок «Уизардс» Тре Джонсон реализовал оба броска с линии, но система засчитала только один. Табло не изменилось, игра продолжилась, а ошибка перекочевала в официальный отчёт. Итог сначала записали как 148:114 в пользу «Кливленда», однако утром лига внесла правку: верный счёт — 148:115.

В заявлении НБА уточнили, что на отметке 8:15 до конца второй четверти первый штрафной Джонсона по ошибке отметили как промах. После проверки статистика игрока была скорректирована: 19 очков, два из трёх с линии.

Как пояснил старший вице-президент НБА по коммуникациям Тим Фрэнк, это обычный человеческий фактор: статистик не зафиксировал попадание, а аудиторы обнаружили неточность при повторном анализе. Подобные исправления для лиги — редкость, тем более когда речь идёт не о действиях, а о самом счёте.

На исход встречи инцидент не повлиял: «Кливленд» уверенно победил, «Вашингтон» уступил с разницей в 33 очка. Донован Митчелл набрал 24, Си Джей Макколлум — 25. Команды разошлись без споров, и ошибка, вероятно, осталась бы незамеченной, если бы не финальная сверка протоколов. Спортивной значимости эпизод не имеет.