«Бруклин» с Егором Дёминым провёл один из худших матчей в 2025 году

Бывает, что поражение не нуждается в комментариях: оно лишь подчёркивает разницу в классе, готовности и организации. На «Мэдисон Сквер Гарден» эта пропасть проявилась во всей полноте: «Нью-Йорк» разгромил «Бруклин» — 134:98. Для «Нетс» это крупнейшая неудача сезона и одна из самых односторонних встреч года.

Гости вышли без должной концентрации. Старт провалили: уже через несколько минут табло показывало 12:3 в пользу «Никс». В первые семь минут очки набирал лишь Майкл Портер-младший: к тому моменту «Бруклин» реализовал один из 10 трёхочковых, тогда как хозяева — 7 из 11. Итог первой четверти 40:22 говорил сам за себя.

Во втором отрезке игра немного выровнялась. «Нетс» стали попадать, ускорились, атака обрела логику. На этом фоне выделился Егор Дёмин. Россиянин, второй матч подряд начавший в старте, выглядел заметно увереннее, чем в начале сезона. В пик-н-роллах против Джоша Харта и Митчелла Робинсона он продемонстрировал чувство темпа и пластичность: выдал серию результативных владений, действовал по структуре и не терялся при переходе в оборону. Короткий, но содержательный отрезок.

Дёмин всё явственнее подстраивается под ритм НБА: решения стали чище, в «краске» он смелее, а пауз в движении — меньше. Во второй четверти «Бруклин» набрал 40 очков — во многом благодаря более организованной игре молодёжи. Однако общий контекст не изменился: к большому перерыву «Нью-Йорк» вёл 77:62, попадая 65% с игры и 55% из-за дуги.

Третья четверть сняла последние сомнения. «Никс» начали с рывка 14:1, и «Бруклин» фактически перестал сопротивляться. Джош Харт забивал сложные броски, Гершон Ябуселе, не выходивший до перерыва, сразу же попал из-за дуги. Разрыв быстро перевалил за 30. Гости опаздывали в обороне, проигрывали щит, выглядели тяжёлыми. К концу третьей четверти — 112:79, а оставшееся время стало формальностью. Финальная сирена лишь оформила разгром — 134:98.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В концовке тренеры раскрыли скамейку. Дрейк Пауэлл выдал яркий отрезок: пять из восьми с игры, 15 очков по итогам — ещё одно подтверждение его статуса как одного из главных проспектов состава. Его связка с Дёминым выглядела органично: оба читают эпизоды, не суетятся и не ломают ритм. В них команда, пожалуй, впервые за долгое время видит внятный капитал на будущее.

Портер-младший закончил с 25 очками, Клэкстон добавил 12 при пяти подборах и пяти передачах. Остальные провели матч ниже планки. Особенно тяжело прошла игра у Ноа Клауни — один из девяти с игры, 0 из 7 из-за дуги. Неуверенность стала столь явной, что Карл-Энтони Таунс местами перестал плотно его встречать. После спорного эпизода Клауни схлопотал «технарь» и на площадку больше не возвращался.

Разница в 36 очков — самый крупный разгром «Бруклина» в сезоне. В последний раз подобное случалось 16 января 2025-го, когда команда уступила «Клипперс» со счётом 67:126 (правда, тогда Егор не имел отношения к составу «Нетс»). Для «Никс» это 11-я подряд победа в «битве Боро» — повторение рекордной серии. Исторический счёт в противостоянии теперь 117-112 в пользу «Нью-Йорка». С учётом плей-офф.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Getty Images

По ходу матча «Бруклин» лишился Дэйрона Шарпа: из-за дискомфорта в подколенном сухожилии центровой ушёл в третьей четверти. Если обследование подтвердит травму, резервный «большой» Дэнни Вульф может получить расширенную роль в ближайших встречах.

По поводу Дёмина: он спокойнее в выборе решений, умнее пользуется пространством, а его точность — с поправкой на дистанцию и характер атак — вполне приемлема для новичка. В целом оснований записывать россиянина в слабые шутеры нет.

На этом этапе для «Бруклина» результат уходит на второй план: клуб живёт в режиме перестройки и делает ставку на рост молодых. И пусть большинство матчей заканчиваются предсказуемо, единичные всплески — вроде игры Дёмина или Пауэлла — служат редкими, но важными маркерами долгосрочного прогресса. На фоне поражений именно эти детали и наполняют сезон смыслом.