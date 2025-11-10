Ушёл из жизни легендарный тренер Уилкенс. Три Зала славы и 1332 победы — масштаб эпохи

Видите на фотографии за спиной Ленни Уилкенса белого парня? Это Сергей Базаревич, 1994 год. Тогда он играл за «Атланту», а главным тренером команды был Уилкенс. Уже одного этого факта достаточно, чтобы читать дальше.

Ленни Уилкенс прожил карьеру, в которой рассудок неуклонно преобладал над эмоциями. Он понимал баскетбол глубже большинства и оставался в нём полвека, меняясь вместе с игрой, но не изменяя ясным принципам. В 88 лет не стало человека, одинаково уверенного и на паркете, и у кромки — без поз и деклараций, лишь с редкой на сегодня мерой профессионализма, ставшей ориентиром для нескольких поколений.

Родившийся в Бруклине в 1937‑м, он вырос в стеснённых обстоятельствах: рано потерял отца, мать работала на фабрике, спортивных перспектив почти не было. Удивительно, что его заметил приходской священник, который отправил письмо в колледж Провиденса с просьбой дать парню шанс. Там начался его путь: дважды входя в списки лучших игроков NCAA, он довёл Провиденс до финала NIT и стал первым баскетболистом программы, чей номер увековечили.

В 1960‑м «Сент-Луис Хоукс» выбрал его в первом раунде драфта. В лиге, где превыше всего ценили атлетизм и габариты, такой выбор казался рискованным. Однако Уилкенс быстро стал основным разыгрывающим, девять раз выходил на Матч всех звёзд и дважды возглавлял НБА по передачам. Он не подавлял силой, зато выигрывал точностью решений и чувством темпа. В сезоне‑1967/1968 занял второе место в голосовании за звание MVP, уступив лишь Уилту Чемберлену.

Переезд в «Сиэтл Суперсоникс» в 1968‑м стал поворотным. Он стал первым подлинным лидером молодого клуба и одним из тех немногих игроков, кто умел быть организатором и тренером прямо на площадке. Когда ему предложили роль играющего тренера, он согласился — и уже к третьему сезону довёл «Соникс» до их первого положительного баланса побед и поражений.

Ленни Уликенс, 1974 год Фото: Getty Images

Дальнейшие остановки — «Кливленд» и «Портленд» — закрыли главу игрока и открыли тренерскую. В 1977‑м Уилкенс вернулся в Сиэтл уже главным тренером: приняв команду с показателем 5-17, вывел её в финал, а ещё через год — привёл к первому и единственному чемпионству в истории франшизы. Эта вершина по сей день остаётся центральной вехой сиэтлского баскетбола.

Следующие десятилетия лишь укрепили его репутацию как одного из самых надёжных и выстроенных тренеров лиги. Он работал в «Кливленде», «Атланте», «Торонто» и «Нью-Йорке», не становясь заложником у звёзд и не гоняясь за трендами. В 1995 году Уилкенс обошёл Реда Ауэрбаха и возглавил историческую таблицу побед НБА. Его итог — 1332 победы в 2487 матчах — до сих пор среди лучших показателей в истории.

Трижды введённый в Зал славы — как игрок, как тренер и как ассистент в «Дрим-тим» 1992 года — он получил редкое признание, которое говорило о глубине влияния. Его команды редко блистали звёздными составами, однако почти всегда оставались в обойме. Уилкенс умел строить систему, в которой каждый точно знал и принимал свою роль.

При этом его манера работы не менялась. Без давления, без публичных разборок, без демонстрации власти. Он говорил с игроками спокойно, избегал всплесков и решал вопросы внутри раздевалки. Коллеги и соперники отмечали его рациональность и уважение к процессу.

Ленни Уилкенс, 1979 год Фото: Getty Images

Завершив тренерскую карьеру, он оставался в Сиэтле: возглавлял Ассоциацию тренеров НБА и занимался благотворительностью. Его фонд помогал детским медицинским учреждениям, а в городе его имя связывали не только с победами, но и с редким для спорта чувством меры.

Когда лига отметила 75-летие и одновременно включила его в списки лучших игроков и тренеров, это выглядело естественно. Уилкенс оказался одной из немногих фигур, органично соединявших эпохи — от времени интуитивного баскетбола до эпохи структуры и анализа.

Он не стремился к харизматическому образу и не строил его. Его влияние держалось на точности, последовательности и умении создавать систему, в которой результат становится естественным итогом труда. В профессиональном смысле Ленни Уилкенс был опорой — без громких жестов, но с непреложной логикой дела.