Топовые представители ЦСКА, «Локо» и «Уралмаша», а также яркий россиянин. Кто удивил в ЕЛ?

Героем пятой недели в Единой лиге, по мнению читателей «Чемпионата», стал форвард МБА-МАИ Максим Барашков. Подошла к концу шестая игровая неделя, кому из игроков удалось нас удивить больше остальных?
Гарретт Нэвелс — «Уралмаш»
На прошедшей неделе «Уралмаш» одержал победы в матчах с «Самарой» и «Пармой». В обеих играх очень сильно выделялся Нэвелс, который после возвращения в клуб по ходу межсезонья стал одной из главных звёзд команды. Во встрече с клубом с берегов Волги Гарретт набрал 14 очков, сделал три подбора и отдал семь передач. Уже через несколько дней разыгрывающий оформил 25 очков, четыре подбора, две передачи и столько же перехватов в игре с «Пармой». Нэвелс отметился важными попаданиями в концовке матча, который завершился минимальной победой «Уралмаша» (88:87).
Хэйден Далтон — «Уралмаш»
Не один Нэвелс выделялся в «Уралмаше», ещё шикарно себя проявил Далтон, без усилий которого вряд ли бы клуб из Екатеринбурга одержал две победы. Хэйден в игре с «Самарой» набрал 16 очков, сделал пять подборов и отдал одну передачу, став самым эффективным игроком в составе своей команды («+20»). А в зубодробительном матче с «Пармой» записал на свой счёт 18 очков, восемь подборов и семь передач. Форвард точно заслужил попасть в наш рейтинг.
Мело Тримбл — ЦСКА
Разыгрывающий московского клуба дважды занимал второе место в нашем еженедельном рейтинге лучших игроков недели. ЦСКА обыграл «Пари НН» и «Автодор» на прошедшей неделе. Тримбл, как обычно, выделялся. В первой из этих игр он набрал 13 очков, сделал четыре подбора и отдал две передачи, а в следующей у него 17 очков, пять подборов, девять передач и четыре перехвата — просто умопомрачительная статистика. Не стоит забывать, что Мело стал самым эффективным в двух матчах, а армейцы одержали в них победы. Настало время Тримблу стать лучшим по итогам недели?
Патрик Миллер — «Локомотив-Кубань»
Матч недели в Единой лиге между «Локо» и «Зенитом» не мог обойти нас стороной. Обычно лучший игрок в противостоянии грандов автоматически гарантирует себе попадание в наш рейтинг. На этот раз им однозначно можно признать Миллера. Патрик выделялся на обеих сторонах паркета, внося колоссальный вклад в успех команды. Разыгрывающий набрал 23 очка, сделал шесть подборов и отдал семь передач с лучшим показателем эффективности в матче («+30»). Благодаря игре капитана и лидера клуб из Краснодара впервые в сезоне одержал победу в матче с соперником из «большой четвёрки».
Кирилл Попов — «Пари Нижний Новгород»
Нижегородцы сначала уступили ЦСКА с большо разницей в счёте — 71:95, но даже в той игре Попов выделялся, собрав статистику из 15 очков и шести подборов. С Кириллом на паркете «Пари НН» практически не уступал армейцам, об этом говорит показатель «плюс-минус» («-5»). Тем не менее отдельного внимания заслуживает победа подопечных Сергея Козина во встрече с МБА-МАИ, которая прервала серию поражений нижегородцев в Единой лиге. Конечно, в той встрече выделялись многие, однако Попов снова показал свой уровень — 13 очков и восемь подборов.