Для чего «Зенит» подал протест на матч с «Локо»?

9 ноября в Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который теперь обсуждают не столько как спортивное событие, сколько как юридический прецедент. «Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» — 89:80, после чего петербуржцы подали официальный протест. В обращении говорится об «ошибках в работе судей-секретарей и сбоях игрового времени и таймера броска». В профессиональной лиге это предусмотренная регламентом процедура.

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный отметил, что протест оформлен с соблюдением всех требований. По его словам, цель не пересмотр счёта как такового, а проверка корректности функционирования оборудования и действий официальных лиц. Основание — технические нарушения, потенциально способные повлиять на исход встречи, что относится к числу немногих случаев, когда регламент допускает пересмотр результата уже после финальной сирены.

Контекст придаёт ситуации дополнительную остроту: за «Зенит» выступают бывшие игроки «Локо» Андрей Мартюк и Владислав Емченко, а тренерские штабы хорошо знают подходы друг друга. Матч прошёл в высоком темпе: хозяева захватили инициативу благодаря агрессивной защите, «Зенит» сокращал разрыв, но в концовке не сумел сравнять счёт. По цифрам игра выглядела ровной, однако, как утверждает петербургский клуб, именно в решающий отрезок произошли сбои в таймере владения и игровых часах, что и отражено в протесте.

«Локомотив-Кубань» — «Зенит» Фото: Единая лига ВТБ

Порядок подачи протестов подробно регламентирован. Согласно статье 63.1.1, он допустим при ошибках в отсчёте игрового времени, времени владения или ведении протокола, если такие ошибки могли быть исправлены судьями по правилам ФИБА. Капитан должен заявить протест не позднее чем через 15 минут после финальной сирены и подписать протокол с соответствующей отметкой. Далее в течение часа клуб направляет письменное заявление и вносит взнос в размере 100 тысяч рублей. Директорат лиги рассматривает обращение в течение 72 часов. Принятое решение окончательно.

Последствия могут быть разными. Если протест будет удовлетворён, результат в теории могут аннулировать, а матч либо переиграют, либо доиграют с момента спорного эпизода. В случае отклонения протестов счёт остаётся в силе, а взнос не возвращается. Отдельно оценивается ответственность принимающей стороны: за исправность оборудования отвечают статьи 20-23 регламента. Возможны штрафы от 100 до 500 тысяч рублей — за сбои игровых часов, неисправный таймер, задержку начала или отсутствие резервного оборудования. При подтверждении ошибок судей-секретарей их могут временно отстранить от работы.

Подобные ситуации в Единой лиге встречаются нечасто. Обычно протесты связаны с интерпретацией судейских решений, а не с техническими вопросами. Но именно такие эпизоды наиболее чувствительны: они ставят под сомнение корректность зафиксированных параметров. Отсчёт времени — фундаментальная часть игры, и любое несоответствие требует официальной верификации.

Для «Зенита» это элемент правовой процедуры. Заявление подано в установленные сроки, что демонстрирует принятие регламента и доверие к арбитражной системе лиги. Для «Локомотива-Кубань» ситуация неприятна организационно: при подтверждении неисправности возможен штраф, даже если переигровку не назначат.

Какой бы ни был исход, случай обострил вопрос контроля за техническим оснащением матчей. Лига давно использует резервные часы и систему видеофиксации, однако единичные сбои всё же случаются. Если протест признают обоснованным, вероятны корректировки процедур и усиление инспекционного контроля на аренах. В противном случае эпизод станет прецедентом, подтверждающим достаточность текущих норм.