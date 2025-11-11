Скидки
Главная Баскетбол Статьи

НБА, сезон-2025/2026, Орландо — Портленд, Майами — Кливленд, 11 ноября: победные броски Десмонда Бейна и Эндрю Уиггинса, видео

Лучший день в НБА — сразу два победных броска под сирену!
Артемий Берстенев
Лучший день в НБА — сразу два броска под сирену!
Аудио-версия:
Постарались Десмонд Бейн и Эндрю Уиггинс.

Утро вторника в НБА выглядело как лента хайлайтов — только без склеек. Возьмём, к примеру, две встречи: сразу две развязки, решённые последним касанием мяча.

Результаты всех матчей НБА — смотрите здесь

В Орландо «Мэджик» приняли «Портленд» меньше чем через сутки после поражения от «Бостона». Накануне Джамал Мозли прямо обозначил проблему потерь, а соперник, лучший в лиге по их провоцированию, стал тестом на дисциплину. Потери никуда не делись — 13, — но исхода не предрешили. «Орландо» взял 115:112, хотя концовка была будто учебником типичных ошибок, доведённых до гротеска.

За 12 секунд до сирены Паоло Банкеро промахнулся с обеих штрафных, а Джерами Грант в ответном владении вывел «Блэйзерс» вперёд. Следующий прорыв Банкеро сравнял счёт, но третий штрафной снова не лёг. В решающий момент именно он перехватил мяч за мгновения до конца взял тайм-аут. И после паузы мяч оказался у Десмонда Бейна. Экс-защитник «Мемфиса», до того промахнувшийся всеми пятью дальними, зарешал точным трёхочковым на самой финальной ноте!

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Итоги: у Банкеро 28 очков и девять подборов, у Бейна 22, Франц Вагнер и Уэнделл Картер добавили по 19. Без Джейлена Саггса в старте вышел Энтони Блэк — ритм атаки ощутимо сменился. «Мэджик» компенсировали нестабильность с периметра 29 из 34 с линии. Это пятая победа для «Мэджик» в сезоне и первая над соперником с положительным балансом.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
115 : 112
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Орландо Мэджик: Банкеро - 28, Бейн - 22, Вагнер - 19, Картер - 19, Блэк - 8, Айзек - 7, Битадзе - 7, Ховард - 3, Да Силва - 2, Джонс, Кэйн, Ричардсон, Пенда
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 31, Авдия - 27, Грант - 17, Холидэй - 13, Камара - 8, Уильямс - 7, Сиссоко - 4, Мюррэй - 3, Клингэн - 2, Ян, Рупер, Рит

Вторая игра стала ещё короче, но зрелищнее. «Майами» и «Кливленд» догнали до 138:138 в овертайме после точного дальнего Донована Митчелла. На табло — 0,4 секунды, граница, где любое движение должно быть выверено до идеала.

Никола Йович сбрасывает с боковой, Эндрю Уиггинс стартует из-за дуги, получает заслон и выныривает под кольцом без опеки. Пас, данк, сирена. 140:138 — «Хит» побеждают и сохраняют идеальный баланс побед и поражений на своей площадке — 5-0.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Эпизод выглядел простым, но был сыгран с точностью до доли секунды: при 0,3 такую комбинацию уже не провернуть. Йович отметил хладнокровие партнёра, Уиггинс — сам рисунок, тренеры — исполнение. Всё остальное и так понятно.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
140 : 138
ОТ
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Майами Хит: Пауэлл - 33, Уиггинс - 23, Жакез-мл. - 22, Уэр - 14, Фонтеккио - 13, Митчелл - 11, Ларссон - 10, Йович - 8, Смит - 6, Джонсон, Якуционис, Голдин
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 28, Хантер - 23, Мобли - 21, Аллен - 14, Меррилл - 12, Гарлэнд - 11, Болл - 9, Тайсон - 9, Уэйд - 9, Портер - 2, Брайант, Проктор, Томлин
