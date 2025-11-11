Лучший день в НБА — сразу два победных броска под сирену!

Утро вторника в НБА выглядело как лента хайлайтов — только без склеек. Возьмём, к примеру, две встречи: сразу две развязки, решённые последним касанием мяча.

В Орландо «Мэджик» приняли «Портленд» меньше чем через сутки после поражения от «Бостона». Накануне Джамал Мозли прямо обозначил проблему потерь, а соперник, лучший в лиге по их провоцированию, стал тестом на дисциплину. Потери никуда не делись — 13, — но исхода не предрешили. «Орландо» взял 115:112, хотя концовка была будто учебником типичных ошибок, доведённых до гротеска.

За 12 секунд до сирены Паоло Банкеро промахнулся с обеих штрафных, а Джерами Грант в ответном владении вывел «Блэйзерс» вперёд. Следующий прорыв Банкеро сравнял счёт, но третий штрафной снова не лёг. В решающий момент именно он перехватил мяч за мгновения до конца взял тайм-аут. И после паузы мяч оказался у Десмонда Бейна. Экс-защитник «Мемфиса», до того промахнувшийся всеми пятью дальними, зарешал точным трёхочковым на самой финальной ноте!

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Итоги: у Банкеро 28 очков и девять подборов, у Бейна 22, Франц Вагнер и Уэнделл Картер добавили по 19. Без Джейлена Саггса в старте вышел Энтони Блэк — ритм атаки ощутимо сменился. «Мэджик» компенсировали нестабильность с периметра 29 из 34 с линии. Это пятая победа для «Мэджик» в сезоне и первая над соперником с положительным балансом.

Вторая игра стала ещё короче, но зрелищнее. «Майами» и «Кливленд» догнали до 138:138 в овертайме после точного дальнего Донована Митчелла. На табло — 0,4 секунды, граница, где любое движение должно быть выверено до идеала.

Никола Йович сбрасывает с боковой, Эндрю Уиггинс стартует из-за дуги, получает заслон и выныривает под кольцом без опеки. Пас, данк, сирена. 140:138 — «Хит» побеждают и сохраняют идеальный баланс побед и поражений на своей площадке — 5-0.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Эпизод выглядел простым, но был сыгран с точностью до доли секунды: при 0,3 такую комбинацию уже не провернуть. Йович отметил хладнокровие партнёра, Уиггинс — сам рисунок, тренеры — исполнение. Всё остальное и так понятно.